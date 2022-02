Prozess Kümmertshausen: Beweislage hat sich "erheblich verändert"

Prozess Beweislage hat sich «erheblich verändert»: Fall Kümmertshausen wird darum erst im Juni fortgesetzt Das Thurgauer Obergericht lässt eine Vielzahl von Befragungen aus den Kümmertshauser Akten nicht gelten: Weil dabei die Rechte der Beschuldigten im Strafprozess verletzt worden seien. Am meisten ändern wird sich dadurch wohl für den Hauptbeschuldigten, den Kopf der Bande. Ida Sandl 22.02.2022, 18.16 Uhr

Daniel Walder, der Verteidiger des Hauptbeschuldigten im Fall Kümmertshausen, spricht von einem «Meilenstein». Er geht davon aus, dass sich der Zwischenentscheid des Thurgauer Obergerichts auch auf den Prozess auswirken werde. Es seien grosse Teile aus Befragungen gestrichen worden, dabei sei viel belastendes Material weggefallen. Für den Hauptbeschuldigten dürfte sich am meisten ändern. Sein Verteidiger sagt:

«Von der Dämonisierung meines Mandanten als der grosse Böse wird wohl nicht mehr viel übrig bleiben.»

Aber auch das Thurgauer Obergericht selber schreibt in seiner Medienmitteilung davon, dass sich «die Aktenlage erheblich verändert» habe. Aus diesem Grund wird der Prozess auch nicht wie geplant im März, sondern erst ab Juni fortgesetzt. Man wolle den Parteien ausreichend Zeit geben, «die neue Beweislage zu erfassen und die neu erstellten Verzeichnisse zu sichten».

Ungeheuerer Arbeitsaufwand

Einen Teil der Akten hatte bereits das Bezirksgericht Kreuzlingen für nicht verwertbar erklärt. Nun ist das Obergericht nochmals über die Bücher gegangen. Eine Gerichtsschreiberin und ein Gerichtsschreiber (mit einem 100 und einem 90 Prozent Pensum) seien von Mitte Oktober bis Ende Januar praktisch ausschliesslich mit diesem Entscheid beschäftigt gewesen. Beträchtlichen Aufwand hätten auch die Richter geleistet, doch der lasse sich schwer in Zahlen fassen.

Etwa 700 Befragungen wurden überprüft, davon seien 90 absolut unverwertbar, da sie die strafprozessualen Rechte der Betroffenen verletzten. 220 Einvernahmen seien nur teilweise oder nur gegenüber einzelnen Beschuldigten verwertbar. Der Zwischenentscheid umfasst knapp 300 Seiten.

Welche Gründe gab es für die Unverwertbarkeit von Aussagen?

Dabei geht es um Dinge wie, dass die Angeklagten vor ihrer Einvernahme nicht richtig darüber aufgeklärt wurden, was ihnen zur Last gelegt wird. Möglich auch, dass sie in der falschen Rolle befragt wurden, etwa als Auskunftspersonen oder Zeugen, obwohl sie Beschuldigte waren. Oder es wurde ihnen das Teilnahme- beziehungsweise Konfrontationsrecht an der Befragung eines Zeugen, der sie belastet, nicht gewährt. Der Verteidiger eines Beschuldigten sagt:

«Das Obergericht hat zu einem schönen Teil ernsthaft aufgeräumt.»

Unverwertbar oder nur teilweise verwertbar ist zum Beispiel eine Anzahl von Befragungen des Hauptbeschuldigten, da die Staatsanwaltschaft ihn getäuscht habe. Auf die Frage, ob sie Beweise habe, dass er den IV-Rentner getötet habe oder in Kümmertshausen zur Tatzeit gewesen sei, antwortete die damalige Staatsanwältin: «Ja. Darum sind Sie hier.» Dies sei eine Täuschung gewesen, denn es habe zu dieser Zeit keine belastenden Beweise dafür gegeben. Etwa neun Monate später wurde diese Behauptung wiederholt, auch da ohne Beweise.

Kronzeugen-Deal durch nichts belegt

Was den sogenannten Kronzeugen-Deal betrifft, stärkt das Obergericht der Staatsanwaltschaft den Rücken: Es findet keinen Beleg dafür, dass «unzulässige Geheimkonferenzen» stattgefunden hätten. Es sei auch durch nichts belegt, dass die Staatsanwaltschaft mit dem sogenannten Kronzeugen einen Deal abgeschlossen habe. Ihm also eine mildere Strafe in Aussicht gestellt habe, wenn er belastende Aussagen gegen Mitbeschuldigte mache. Jedoch lässt das Obergericht offen, «ob durch das Vorgehen der Staatsanwaltschaft eine ungünstige Anreizstruktur geschaffen wurde».

Staatsanwaltschaft hat Abhörverzeichnis nachgeliefert

Nicht nur das Obergericht hat Fleissarbeit geleistet, seit es im Oktober die Berufungsverhandlung unterbrochen hat. Es erteilte zugleich der Staatsanwaltschaft den Auftrag, ein Verzeichnis aller in den Strafakten aufgenommenen Telefon- und Audiogespräche zu erstellen. Nun liegt das Verzeichnis vor und es sprengt sämtliche bisher bekannten Dimensionen: Von den 100'000 abgehörten Gesprächen wurden mehrere Tausend Telefonüberwachungs- und Audioprotokolle in die Strafakten aufgenommen.

Der Mammutfall Kümmertshausen Am 20. November 2010 wird ein 53-jähriger IV-Rentner tot in seinem Haus in Kümmertshausen aufgefunden. Er ist an den Folgen einer Knebelung gestorben. So beginnt einer der grössten und aufwendigsten Prozesse in der Geschichte des Kantons Thurgau. Rund 16 Monate wird verdeckt ermittelt. Dann ist klar: Hinter der Tötung steckt eine kriminelle Bande, die mit Drogenhandel, Menschenschmuggel und Erpressung ihr Geld verdient. Schon bevor das Bezirksgericht Kreuzlingen sieben Jahre später über den Fall Kümmertshausen verhandelt, müssen Obergericht und Bundesgericht mehrmals entscheiden. Der Prozess in Kreuzlingen zieht sich fast über ein Jahr hin, es kommt zu Verzögerungen wegen verfahrensrechtlicher Fehler. 14 Männer sind angeklagt, die meisten türkische Kurden. 2018 fallen die Urteile, doch acht Männer ziehen das Verdikt weiter. Der Prozess am Obergericht hat letzten Herbst angefangen, ist aber bis Juni unterbrochen. (san)