Prozess «Berateraffäre »um Liechtensteiner Ex-Aussenministerin Aurelia Frick vertagt: Zwei Kronzeuginnen sind nicht vor Gericht erschienen Hat die ehemalige Liechtensteiner Regierungsrätin Aurelia Frick ihre Amtsgewalt missbraucht? Diese Frage konnte am Kriminalgericht in Vaduz nicht geklärt werden: Trotz Vorladung sind die zwei wichtigsten Zeuginnen der Anklage nicht vor Gericht erschienen. Die «Berateraffäre» ist damit noch nicht abgeschlossen. Im Gegenteil: Sie ist um ein Kapitel reicher. Patrik Schädler, Liechtensteiner Vaterland 27.01.2021, 22.50 Uhr

Die ehemalige Liechtensteiner Aussenministerin Aurelia Frick erscheint vor dem Kriminalgericht in Vaduz. Bild: Gian Ehrenzeller, Keystone

Nach knapp elf Stunden Verhandlung im Vaduzer Saal vertagte das Kriminalgericht unter dem Vorsitz von Anton Eberle am Mittwoch den Prozess auf unbestimmte Zeit. Der Grund: Die zwei wichtigsten Zeuginnen im Verfahren gegen Ex-Regierungsrätin Aurelia Frick und ihren Generalsekretär sind trotz Vorladung nicht vor Gericht erschienen. Die Vernehmung der beiden Beraterinnen Maria Pinardi und Claudia Predicatori soll nun per Rechtshilfegesuch an die Schweiz erfolgen. Aus diesem Grund dürfte es noch eine Weile dauern, bis die Frage geklärt ist, ob die ehemalige Aussenministerin und ihr Generalsekretär ihre Amtsgewalt missbraucht haben.