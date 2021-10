Luca Hänni signiert seine Biografie in St.Gallen

Promi zu Gast «Es war eine Zeitreise»: Luca Hänni veröffentlicht am Montag seine Biografie und signiert sein Buch in St.Gallen Der Sänger Luca Hänni hat am Montag seine Biografie veröffentlicht. Der 27-Jährige will damit auf fast 10 Jahre Bühnenerfahrung zurückblicken. Am Montag signierte er in der Buchhandlung Rösslitor Orell Füssli sein neues Buch. Sabrina Manser und Faida Kazi Jetzt kommentieren 18.10.2021, 20.00 Uhr

Luca Hänni signiert am Montag seine Biografie in der Buchhandlung Rösslitor Orell Füssli in St.Gallen. Bild: Donato Caspari

Ein Knabe drückt ein Buch an sich und reiht sich in die Schlange. Es herrscht Gemurmel in der Buchhandlung, alle blicken immer wieder nach hinten. Sie warten darauf, ihr Buch signieren zu lassen. Die Biografie von Luca Hänni. Der 27-jährige Sänger und Songwriter veröffentlichte am Montag seine Biografie. Am Nachmittag signierte er während zwei Stunden seine Neuerscheinung in der Buchhandlung Rösslitor Orell Füssli an der Marktgasse in St.Gallen.

Luca Hänni signiert in der Buchhandlung Rösslitor in St.Gallen seine Biografie. Bild: Donato Caspari

Endlich tritt er in den Raum. Mädchen, Knaben, Jugendliche und Erwachsene zücken sofort ihr Smartphone. «Hallo zusammen! Wie geht es euch?», ruft er zu den Leuten. Erst sind die Fans noch etwas erstarrt, dann lässt die Stille nach. Die Autogrammstunde geht los. Er zückt den Stift und lässt sich den ersten Namen diktieren. Dann Maske runter, kurzes Selfie, Maske rauf.

Ein Blick zurück



Nächstes Jahr steht Luca Hänni schon zehn Jahre auf der Bühne. «Ich probiere gerne Neues aus und will für Überraschung sorgen», sagt Luca Hänni. Mit 27 Jahren eine Biografie zu schreiben, ist früh. Der Sänger sagt, er habe schon so vieles erlebt. «In zehn Jahren erscheint die nächste Biografie», sagt er und lacht. In seinem Buch «You Got Me: Stationen meines Lebens» erzählt Luca Hänni von seiner Kindheit, die er in der Nähe von Thun verbrachte, sowie von seinem Auftritt am Eurovision Song Contest. Auch private und bisher unveröffentlichte Fotos finden sich in seiner Publikation. Es sei speziell, eine Biografie zu machen, dennoch sei es eine schöne Erfahrung gewesen.

«Es war eine richtige Zeitreise.»

Er sagt weiter: «Es gab nicht nur Highlights.» In seinem Buch gibt er nicht nur Einblick in seinen Aufstieg, auch Neid und Missgunst werden thematisiert.

Zur Person Luca Hännis Karriere startete 2012, als er mit 17 Jahren die Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» gewann. Danach folgten Auftritte in ganz Europa. Er gewann den Swiss Music Award, den Prix Walo und drei Preise in den USA, zudem war er für den Echo nominiert. 2019 belegte der Sänger den 4. Platz beim Eurovision Song Contest. Er machte bei Tanzshows mit und war kürzlich Juror bei der SRF-Talentshow «Stadt Land Talent». (fak)

Die Exemplare werden signiert und danach gibt es noch ein Foto mit dem Sänger und Songwriter. Bild: Donato Caspari

In viele Situationen musste er sich zuerst wieder hineinversetzen. «Ich habe mir viele Fotos angeschaut, um mich wieder zu erinnern», sagt Luca Hänni.

«Ich denke heute über vieles anders.»

Dennoch habe ihn jeder Schritt dorthin gebracht, wo er heute sei, sagt er. Es sei speziell, seine Biografie zu schreiben. «Es macht mich nicht jünger», sagt er und lacht wieder.

Das Tanzen für sich entdeckt

Er sei stolz, was er alles erreicht habe, sagt der Sänger. Er bereue nichts. Ein Meilenstein sei der Eurovision Song Contest 2019 in Tel Aviv gewesen. Luca Hänni landete mit dem Lied «She Got Me» auf dem vierten Platz.

Im Jahr 2017 kam es für ihn zu einer «wichtigen Wendung». Er gewann die RTL-Tanzshow «Dance Dance Dance». Letztes Jahr belegte er bei «Let’s Dance» mit der Profitänzerin Christina Luft, mit der er heute in einer Beziehung ist, den dritten Platz. Heute könne er alles in einem bieten: Show, Tanz und Musik. Was ihn noch reizen würde, sei Schauspiel. «Mal sehen, ob ich das kann und was sich ergibt», sagt er.

Die 11-jährige Lia mit Luca Hänni. Bild: Donato Caspari

Die 11-jährige Lia steht scheu vor ihm und schaut zu, wie Luca Hänni ihr Buch signiert. «Ich hatte ein Kribbeln im Bauch. Es war ein cooles Gefühl», sagt sie und hält ihr Buch fest in den Händen. Die Schlange verläuft mittlerweile über die Treppe bis zum unteren Stock. Zwei Jugendliche laufen aus der Buchhandlung. «Oh mein Gott», sagt die eine zur anderen und kichert.