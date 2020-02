«Problemlösung mit der Flinte?»: Pro Natura ärgert sich über Aussagen des St.Galler Jagdaufsehers zum Wolf Für den St.Galler Jagdaufseher zeigt der aktuelle Fall des Wolfs im Fürstenland, dass die heutige Abschussregelung zu streng und die Revision des Jagdgesetzes notwendig ist. Pro Natura und WWF sind nicht einverstanden. Adrian Vögele 12.02.2020, 11.54 Uhr

Der Wolf im Fürstenland wird zum Politikum im Abstimmungskampf um das Jagdgesetz. PD

«Obwohl das Verhalten eines Wolfes, der mehrfach Schafe in geschützten Laufställen reisst, aussergewöhnlich und problematisch ist, lässt das gültige eidgenössische Jagdgesetz im Moment keinen Abschuss zu»: So steht es in der Medienmitteilung des St.Galler Amts für Natur, Jagd und Fischerei vom Montag. Amtsleiter Dominik Thiel ergänzte, der Fall dieses Wolfs im Fürstenland zeige, dass die Gesetzgebung der Realität hinterherhinke. Die Revision des Jagdgesetzes sei dringend nötig – sie soll den Abschuss von Wölfen zur Verhinderung von Schaden erlauben, ohne dass eine bestimmte Anzahl von Rissen überschritten sein muss.

«Durch eine offene Tür kann jeder eindringen, auch der Wolf»

Bei den Naturverbänden kommt das schlecht an. Die Reaktion der Jagdbehörde lasse vermuten, «dass sie solche Probleme lieber mit der Flinte lösen würde, als ihrem Kern nachzugehen», heisst es in einer Mitteilung von Pro Natura St.Gallen-Appenzell. «Der Wolf ist ein Raubtier und nimmt jede Gelegenheit wahr, zu Nahrung zu kommen.» Neben Wildtieren könne er auch Schafe und Ziegen fressen, wenn diese ungeschützt weiden oder in offen zugänglichen und unbeaufsichtigten Stallanlagen leben würden. Durch eine offene Tür oder durch ein offenes Fenster könne schliesslich jeder eindringen, auch der Wolf. «Für ein Zusammenleben mit dem Wolf müssen wir unsere Schafe und Ziegen wirksam schützen.»

Zwar gebe es Wölfe, die gelernt hätten, über hohe elektrische Zäune zu springen und sich dann vorwiegend von Nutztieren ernähren würden, schreibt Pro Natura. «Diese Wölfe sind auch aus Sicht des Naturschutzes problematisch und müssen abgeschossen werden.» Ab wann ein solcher Wolf als schadensstiftend gelte und erlegt werden dürfe, sei in der nationalen Jagdverordnung und im dazugehörenden Konzept Wolf Schweiz klar definiert. Bei den Rissen im Fürstenland sei bislang aber nicht klar, ob die Schutzmassnahmen auf den betroffenen Höfen mangelhaft gewesen seien oder ob sich dieser Wolf tatsächlich als «schadensstiftend» erweisen werde.

Gegen präventive Abschüsse

Pro Natura kritisiert, dass mit der Revision des Jagdgesetzes die Verpflichtung zum Schutz von Nutztieren wegfallen solle. «Dafür dürften Wölfe bereits präventiv geschossen werden, ohne dass sie jemals ein Schaf oder eine Ziege gerissen haben.» An der Volksabstimmung am 17. Mai könnten die Stimmbürger selber entscheiden, «ob sie ein unkoordiniertes Abschussgesetz wollen, oder ob die einheimischen Tierarten weiterhin mit Sachverstand gemanagt werden sollen».

WWF: Wölfe in Ställen «nicht wünschenswert»

Gabor von Bethlenfalvy, Grossraubtier-Experte beim WWF, sagt: «Das Eindringen von Wölfen in Ställe ist je nach Stallbeschaffenheit ungewöhnlich und in jedem Fall nicht wünschenswert.» Falls ein «problematisches» Verhalten gemäss Wolfskonzept vorliege, dann sei schon auf der heutigen Gesetzesgrundlage ein Abschuss möglich. Das ist laut der St.Galler Jagdbehörde bisher allerdings nicht der Fall.

Auch der WWF hält derweil fest, es sei falsch, die Revision des Jagdgesetzes in diesem Zusammenhang heranzuziehen. Sie betreffe sämtliche geschützten Arten. «Kantone könnten diese auf Vorrat abschiessen, ohne dass je Schäden eingetreten und Schutzmassnahmen umgesetzt worden sind.»