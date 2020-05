Probleme mit Baugesuchen im Kanton St.Gallen: Kommission fordert dringend Verbesserungen Die Baubewilligungsverfahren im Kanton St.Gallen dauern teilweise lange, neun von zehn Gesuchen sind unvollständig. Die Staatswirtschaftliche Kommission verlangt vom Baudepartement Lösungen. Adrian Vögele 12.05.2020, 11.03 Uhr

Die Abklärungen für Bauprojekte sind manchmal kompliziert. Nun fordern St.Galler Parlamentarier, dass der Kanton die Verfahren vereinfacht. Alessandro Della Bella / KEYSTONE

Wer im Kanton St.Gallen bauen will, muss unter Umständen lange warten. Zu lange, findet die Staatswirtschaftliche Kommission des Kantonsrats, die regelmässig die Tätigkeit der Verwaltung überprüft. Je nach Fall seien viele Dienststellen am Bewilligungsverfahren beteiligt. «Das führt dazu, dass trotz klarer Aufgabenzuteilung teilweise Entscheide ausbleiben oder sich aufgrund des aufwendigen Klärungsbedarfs verzögern», bemängelt die Kommission in einem Communiqué. Sie erwartet, «dass vermehrt einvernehmliche Lösungen mit den Gesuchstellern gesucht und insgesamt raschere Entscheide getroffen werden».