Privatklinik gegen Kanton: Berit Klinik zieht vor Gericht

Justizstreit Kanton lehnt Leistungsauftrag für neue Berit Klinik in Goldach ab – jetzt zieht die Privatklinik vor Gericht Die Berit Klinik AG ist seit Januar in Goldach tätig. Sie hat dort eine weitere Klinik eröffnet und möchte ambulante, aber auch stationäre Leistungen anbieten. Doch nun hat der Kanton St.Gallen ihre Anfrage für einen Leistungsauftrag abgelehnt. Die Privatklinik akzeptiert den Entscheid nicht und hat juristische Schritte eingeleitet. Regula Weik 16.07.2021, 05.00 Uhr

Wurde im Januar eröffnet: die Berit Klinik in Goldach. Bild: Ralph Ribi (Goldach, 26. Januar 2021)

Die Spitallandschaft am See wurde innert weniger Tage auf den Kopf gestellt: Am Spital Rorschach wurden die Lichter gelöscht, in Goldach eröffnete die Berit Klinik ein neues medizinisches Zentrum. So geschehen im Januar. Während in Rorschach nur noch ambulante Leistungen angeboten werden, machte CEO Peder Koch am Eröffnungstag klar: Die Ausserrhoder Privatklinik hat in Goldach einiges vor. Bereits am ersten Tag war der Operationssaal belegt, es wurden Augenoperationen durchgeführt –ambulante Eingriffe. Die Ophthalmologie laufe am neuen Standort «sehr gut», sagt Koch. Doch nicht nur Augenheilkunde.

Peder Koch, CEO Berit Klinik. Bild: Ralph Ribi

Das Leistungsangebot ist zwischenzeitlich ausgebaut worden. So werden heute in Goldach auch Sprechstunden und ambulante Eingriffe in Urologie, Handchirurgie, plastischer Chirurgie und Orthopädie angeboten und durchgeführt. Und im Herbst wird es nochmals erweitert, dann werden Kardiologie und Gastroenterologie hinzukommen.

Hat die Klinik die Pläne geändert?

Die Berit Klinik betreibt heute, ein halbes Jahr nach der Eröffnung, in Goldach vorwiegend ein medizinisches Zentrum für ambulante Eingriffe. «Wir fahren momentan die Schiene ambulant», bestätigt denn auch Peder Koch auf Anfrage. Es gebe «wenige stationäre Selbstzahler». Die Pläne waren und sind andere: Die Berit Klinik will in Goldach auch stationäre Medizin anbieten. «Ich bin überzeugt, dass wir hier spätestens in einem halben Jahr ein gut funktionierendes Zentrum mit einem ambulanten sowie stationären Angebot haben», hatte der CEO am Eröffnungstag erklärt.

So weit ist die Privatklinik derzeit noch nicht. Daher die Frage: Hat das Unternehmen – es betreibt auch Kliniken in Speicher und Niederteufen – seine Pläne geändert? «Nein», antwortet Koch, «doch um in Goldach auch stationäre Leistungen anbieten zu können, die zu Lasten der Grundversicherung abgerechnet werden können, sind wir auf den Kanton St.Gallen angewiesen.»

Hat die Ausserrhoder Privatklinik in St.Gallen noch keinen Antrag für einen Leistungsauftrag gestellt? «Doch», sagt Koch, «er wurde in erster Instanz abgelehnt.» Die Antwort des CEO lässt erahnen: Die Klinik hat nicht einfach klein beigegeben und den Entscheid nicht akzeptiert. «Dem ist so», sagt Koch und betont aber gleichzeitig:

«Wir gehen üblicherweise nicht vor Gericht.»

Doch sie hätten sich von Spezialisten beraten lassen; diese hätten die Chancen als intakt eingeschätzt. Und so liegt der Fall nun beim Bundesverwaltungsgericht. Auf die Frage, wie der Kanton St.Gallen die Ablehnung ihres Gesuchs begründet hat, antwortet Koch: «Dazu möchte ich mich nicht äussern. Es ist ein laufendes Verfahren.»

«Wir lassen uns nicht beirren»

Die Berit Klinik hat die ehemalige Privatklinik St.Georg in Goldach vergangenen Herbst gekauft. Zwei Jahre hatte diese zuvor leer gestanden. Im Sommer 2018 hatte sie den Betrieb eingestellt; ihre Finanzlage war desolat und es hatte ihr deshalb gedroht, dass der Leistungsauftrag nicht verlängert wird. Die damalige Trägerschaft hatte es über mehrere Jahre nicht geschafft, die Klinik in die schwarzen Zahlen zu führen. Da halfen auch die Absichten nicht, russische Patientinnen und Patienten nach Goldach zu locken. Wiederholt war die Klinik auch wegen umstrittener Therapien ins Zwielicht geraten.

Peder Koch interessiert die Vorgeschichte nicht. Die Klinik sei modern und an guter Lage. An einen Punkt allerdings würde er gerne anknüpfen: Die Klinik war von 2014 bis 2018 auf der St.Galler Spitalliste für Akutsomatik. Die Berit Klinik hatte denn auch gehofft und den Antrag gestellt, «den alten Leistungsauftrag zu reaktivieren». Bislang will der Kanton St.Gallen davon nichts wissen. Auch wenn ihnen nun Steine in den Weg gelegt würden: «Wir lassen uns nicht beirren», sagt Koch.

«Für uns stehen die Patientinnen und Patienten und eine gute Gesundheitsversorgung im Zentrum und nicht die politischen Geplänkel.»

Noch ist laut Peder Koch offen, wann mit dem Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts zu rechnen ist. Klar ist hingegen das Ziel der Berit Klinik in Goldach: Sie will bei Vollbetrieb bis zu hundert Mitarbeitende am See beschäftigen. Wie weit ist sie auf diesem Weg? «Wenn der Weg von 1 bis 10 reicht, sind wir heute bei 3 und Ende Jahr bei 6», sagt der CEO.

Kanton bestätigt und schweigt

Der Kanton bestätigt auf Anfrage, dass die Berit Klinik einen Antrag für einen Leistungsauftrag für ihre neue Klinik in Goldach gestellt – und: «Der Antrag wurde abgelehnt. Die Berit Klinik AG hat gegen den ablehnenden Entscheid der Regierung Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erhoben.» Gefragt nach den Gründen der Ablehnung schweigt auch der Kanton:

«Da es sich um ein laufendes Verfahren handelt, können keine näheren Auskünfte erteilt werden.»

Die aktuelle Spitalliste für Akutsomatik gilt noch bis Mitte 2022. Auf die Frage, ob ein Spital oder eine Klinik ausserhalb der «regulären» Überarbeitung überhaupt auf die Liste aufgenommen werden kann, antwortet der Kanton: Eine Aktualisierung der Spitalliste ohne umfassende Spitalplanung sei möglich, wenn aufgrund von Unterversorgung «ein ausgewiesener Bedarf besteht oder wenn es sich um kleinere Anpassungen bei bestehenden Leistungserbringern handelt».

SP kritisierte Berit-Pläne harsch

Als vergangenen Herbst bekannt wurde, dass die Berit Klinik in Goldach die ehemalige Privatklinik St.Georg gekauft hat, reagierte die St.Galler SP geharnischt. Sie warne seit Jahren vor solchen Entwicklungen, hielt ihre Fraktion im Kantonsparlament damals fest: «Private, gewinnorientierte Spitalkonzerne dringen immer stärker in die Schweizer Spitallandschaft. Eine Entwicklung, die nun auch St.Gallen mit voller Härte droht.» Fraktionspräsidentin Bettina Surber hielt damals klar fest: «Unser Gesundheitswesen darf nicht dem Profitstreben unterworfen werden.»

Wenn private Anbieter in die Lücken springen, die sich durch die Schliessung öffentlicher Spitäler ergeben, führe dies zu einer Verteuerung der Behandlungen und zu einem Kostenanstieg bei der Spitalversorgung.

«Die SP erwartet, dass sich die Regierung voll hinter die öffentlichen Spitäler dieses Kantons stellt.»

Inzwischen sind die Spitäler in Rorschach und Flawil bereits geschlossen worden. Das Ende von Wattwil und Altstätten ist beschlossen. Im Frühling teilte die Ausserrhoder Regierung mit, das Spital Heiden Ende Jahr aufzugeben. Nun wurde vor wenigen Tagen bekannt: Die stationären Angebote werden bereits Ende Juli aufgehoben. In Innerrhoden entschied das Stimmvolk im Mai, auf einen Neubau und damit auf ein eigenes Spital zu verzichten. Heute ist das Spital Appenzell bereits Vergangenheit.