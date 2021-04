Presseschau

«Reisst euch am Riemen», «Gummischrot löst keine Probleme»: Die Krawallnächte in St.Gallen sorgen national für Schlagzeilen – und international

Ausschreitungen am Karfreitag, rigoroses Durchgreifen der Polizei am Sonntag: Die Krawalle in der St.Galler Innenstadt sorgen schweizweit für Aufsehen. Die Wegweisungen seien unverhältnismässig oder man müsse die Jugendlichen in die Coronapolitik einbinden, schreiben andere Medien.