Corona

In Appenzell Ausserrhoden sind die Fallzahlen höher als im Thurgau: Pläne für schärfere Massnahmen gibt es, doch wann kommen sie?

Der Kanton St.Gallen ist auf dem Weg dazu, der Corona-Hotspot der Schweiz zu werden. Am Dienstag trifft sich die Regierung und am Mittwoch will sie Beschlüsse kommunizieren. Der Kanton Thurgau hat bereits auf den Druck des Bundesrats reagiert. Was machen die Appenzeller Kantone?