Den Ball mit so wenigen Schlägen wie möglich auf den meist 18 Bahnen einlochen: Das Prinzip von Minigolf ist einfach und vielleicht deshalb so beliebt. In der Ostschweiz gibt es in allen Regionen mehrere Anlagen. Einige davon weichen von der Norm ab.

Ruben Schönenberger 17.07.2021, 16.00 Uhr