Stabübergabe Präsidentenwechsel nach Onlinewahl: Christian Giger neu an der Spitze des Appenzellischen Turnverbandes Nach sechs Jahren als Präsident des Appenzellischen Turnverbandes trat Bruno Eisenhut zurück. Sein Nachfolger turnt beim TV Bühler. Larissa Müller aus Waldstatt ist neu im Vorstand. Mea McGhee 29.11.2020, 12.15 Uhr

Christian Giger (Mitte) übernimmt den Stab von seinem Vorgänger Bruno Eisenhut. Larissa Müller wurde ebenfalls in den ATV-Vorstand gewählt. Lorenz Reifler

Christian Giger, der neue Präsident des Appenzellischen Turnverbands (ATV) engagiert sich seit langer Zeit für das Turnen: Beim TV Bühler war er seit elf Jahren im Vorstand aktiv, zehn davon als Präsident. An der coronabedingt online durchgeführten Delegiertenversammlung wählten die Stimmberechtigten des Appenzellischen Turnverbandes den 30-Jährigen, in Bühler aufgewachsenen und in Gais wohnhaften, zum Präsidenten des grössten Sportverbandes beider Appenzell. Als aktiver Turner, wolle er dazu beitragen, dass die Turnlandschaft im Appenzellerland so attraktiv, vielfältig und breit gefächert bleibe, wie sie ist. Giger tritt die Nachfolge von Bruno Eisenhut an, der nach sechs Jahren zurücktrat.