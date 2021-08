Prämienverbilligung: St.Galler Regierung will Hürden nicht senken

Prämiengeld St.Gallen liegt bei der Prämienverbilligung unter dem gesetzlichen Minimum: SP sieht administrative «Stolpersteine» als Ursache – die Regierung wehrt sich Falsche Prognosen, Auszahlungen unter dem gesetzlichen Minimum: Bei der Prämienverbilligung im Kanton St.Gallen ist der Wurm drin. Gleichzeitig sieht die Regierung keinen Anlass, Betroffene beim Beantragen der Prämienverbilligung besser zu unterstützen. Das sei unverständlich, sagt die St.Galler Stadtpräsidentin und SP-Kantonsrätin Maria Pappa. Adrian Vögele 03.08.2021, 05.00 Uhr

Das St.Galler Stimmvolk hat die Summe für die Prämienverbilligungen erhöht. Die Auszahlungen bleiben aber unter den Erwartungen. Bild: Christian Beutler/Keystone

Korrigieren, und zwar sofort: Als im Frühling bekannt wurde, dass der Kanton St.Gallen bei der Auszahlung der Prämienverbilligungen für 2020 nicht einmal das gesetzliche Minimum erreicht hat, war der Ärger bei der SP gross. Mit Blick auf die vorangegangenen Jahre wäre nämlich das Gegenteil zu erwarten gewesen: Nachdem der Kreis der Personen, die für die Prämienverbilligung (IPV) in Frage kamen, immer kleiner geworden war, beschloss das Stimmvolk vor zwei Jahren einen Ausbau um zwölf Millionen Franken.

Für 2020 zahlte der Kanton 242 Millionen Franken IPV-Gelder aus. Er unterschritt damit sein eigenes Budget um 17 Millionen und das gesetzliche Minimum um 2,6 Millionen. Die Regierung zeigte sich selber erstaunt: Die Kosten für die Verbesserungen seien tiefer ausgefallen als erwartet, auch sei der IPV-Bedarf für Sozialhilfebeziehende und Personen mit Ergänzungsleistungen überraschenderweise gesunken. Und: Für 2021 zeichne sich eine noch deutlichere Unterschreitung des Budgets und des gesetzlichen Mindestvolumens ab.

Der Kanton versprach, sein Prognosemodell zu verbessern und auf das Jahr 2022 Korrekturen bei der Prämienverbilligung vorzunehmen. Die SP verlangte Nachbesserungen noch im laufenden Jahr, biss aber auf Granit: Der administrative Aufwand für zusätzliche Auszahlungen sei viel zu gross, hiess es. Auch die bürgerlichen Parteien im Kantonsparlament lehnten sofortige Nachzahlungen ab.

Viele verpassen den Zugang zur IPV

Maria Pappa, St.Galler Stadtpräsidentin und SP-Kantonsrätin. Bild: Tobias Garcia

Doch die SP bleibt hartnäckig: Maria Pappa, St.Galler Stadtpräsidentin, und Katrin Schulthess, Grabser Gemeinderätin, reichten einen weiteren Vorstoss im Kantonsparlament ein. Während die Regierung über ihr ungenaues Prognosemodell rätselt, sehen die beiden SP-Kantonsrätinnen ein administratives Problem: Viele Leute, die eigentlich Anspruch hätten auf IPV, würden dieses Geld nämlich gar nicht erhalten.

Die Sozialversicherungsanstalt (SVA) St.Gallen schreibe jeweils die anspruchsberechtigten Personen an. «Danach müssen sie selber tätig werden – es gibt keine automatische Auszahlung», stellen Pappa und Schulthess fest. Bis heute müssten Personen zwingend bis Ende März tätig werden, sonst verlören sie ihren Anspruch für das ganze Jahr.

«Diese Zeitlimitierung ist ein unnötiger Stolperstein. Die Abwicklung der IPV muss sich unbedingt so verbessern, dass Anspruchsberechtigte diese auch wirklich erhalten.»

Katrin Schulthess, St.Galler SP-Kantonsrätin. Bild: PD



Menschen mit psychischen Erkrankungen, psychosozialen Problemen und generell schwierigen Lebensumständen seien oft nicht in der Lage, die Leistung einer IPV zeitgerecht zu beantragen, heisst es im Vorstoss. «Dabei ist genau bei dieser Zielgruppe ein niederschwelliger Zugang zu IPV-Leistungen sehr wichtig, um diese vor einer drohenden Armutsfalle und dem Abrutschen in die Sozialhilfe zu verschonen.»

Etliche Praxisbeispiele würden zeigen, dass offenbar eine «Beratungs- und Unterstützungslücke» bestehe. Pappa und Schulthess wollten daher von der Regierung wissen, was sie dagegen zu tun gedenke. Unter anderen fragten sie, ob auch auch Fachpersonal etwa in Arztpraxen oder therapeutischen Einrichtungen bei den IPV-Anträgen helfen könnte.

Regierung: Automatische Auszahlungen führen zu Ungerechtigkeit

Die Regierung verteidigt in ihrer Antwort das Vorgehen der SVA: Personen, welche Anspruch auf ordentliche Prämienverbilligung hätten, würden jeweils Anfang Januar persönlich angeschrieben. Sie erhielten Zugang zu einem bereits ausgefüllten Antragsformular. «Wird bis Mitte Februar kein Antrag gestellt, folgt ein persönliches Erinnerungsschreiben der SVA. Zudem können auch Personen, die kein vorausgefülltes Antragsformular erhalten, eine ordentliche IPV beantragen.»

Die SVA publiziere Informationen zur Prämienverbilligung in den Medien, informiere auch die Gemeinden und stehe bei Fragen zur Verfügung. Bei Bedarf könnten sich die Betroffenen bei der SVA oder der AHV-Zweigstelle der Gemeinde beim Beantragen unterstützen lassen. Die Gemeinden hätten einen erheblichen Anreiz, frühzeitig beratend tätig zu werden, so die Regierung: Seit diesem Jahr müssen sie den 85-Prozent-Anteil der öffentlichen Hand an den unbezahlte Krankenkassenprämien (OKP-Verlustscheine) vollumfänglich selber tragen.

Die Regierung spricht sich klar dagegen aus, die IPV-Berechtigten automatisch zu ermitteln. Dabei würde den voraussichtlich anspruchsberechtigten Personen die Prämienverbilligung aufgrund der Steuerdaten des vorletzten Jahres ohne weitere Formalitäten zugesprochen und ausbezahlt. Das führe zu einer schlechteren Verteilgerechtigkeit, weil die Daten ungeprüft seien. Das Antragssystem hingegen sei diesbezüglich besser und habe sich bewährt. «Es wird von der Mehrheit der Kantone angewendet.»

Eine Lockerung bei der Einreichefrist?

Die SVA prüft, künftig auch die sozialen Medien stärker zu nutzen, um über die IPV zu informieren. Weitergehende Informationskampagnen seien nicht nötig, so die Regierung. Auch sei es nicht angezeigt beispielsweise die Ärzte in den IPV-Prozess einzubinden.

Die strenge Handhabung der Einreichungsfrist will die Regierung aber allenfalls lockern. Es sei denkbar, das kantonale Gesetz derart anzupassen, dass Personen, die ihren Antrag erst nach dem 31. März einreichen, nicht den IPV-Anspruch für das ganze Jahr verlieren. «Bei einer verspäteten Antragstellung könnte allenfalls ein IPV-Restanspruch ab dem Monat der Antragstellung ermöglicht werden.»

Pappa: «Damit werden Betroffene weiterhin eher bestraft als unterstützt»

Maria Pappa und Katrin Schulthess sind mit der Antwort nicht zufrieden. Es sei unverständlich, dass die Regierung nicht grössere Anstrengungen unternehmen wolle, um den berechtigten Personen den Zugang zur IPV zu erleichtern. «Manche dieser Menschen haben Sprachprobleme. Oder sie leiden unter Depressionen und öffnen ihre Post nicht», sagt Pappa. «In solchen Fällen genügen schriftliche Informationen nicht. Ziel unseres Vorstosses wäre, frühzeitig zu verhindern, dass diese Personen in eine Schuldenfalle geraten – indem sie beim Beantragen der IPV besser unterstützt werden beispielsweise via Ärzte.»

Darauf gehe die Regierung leider nicht ein. Auch der Vorschlag, dass verspätete Antragsteller einen «Restanspruch» auf IPV geltend machen können, werde dem Problem nicht gerecht. «Damit werden Betroffene weiterhin eher bestraft als unterstützt. Die Anspruchsberechtigten sollten zumindest für ein Jahr rückwirkend IPV erhalten können.»