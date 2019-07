Postautofahrer sackt in Flums am Steuer zusammen und stirbt

In Flums ist am Donnerstagmorgen ein Postauto verunfallt. Laut Angaben der Polizei war der Chauffeur während der Fahrt am Steuer zusammengebrochen. Der Bus kam im Strassenbord zum Stillstand. Die beiden Passagiere blieben unverletzt.