Positiv getestete Coronapatienten im Kanton St.Gallen sind wütend – viele erhalten keinen Code für die SwissCovid-App: «Es ist ein Riesenchaos!» Die Uhr tickt: Um ein rasches und effizientes Contact-Tracing durchzuführen, sollten Betroffene schnellstmöglich alarmiert werden. Doch dies ist nicht immer der Fall. Eine Spurensuche beim BAG und dem Kanton St.Gallen. Raphael Rohner 20.08.2020, 05.00 Uhr

Positiv Getestete bekommen den SwissCovid-App-Code zu spät oder gar nicht.

Bild: Raphael Rohner

Ein 29-jähriger St.Galler wurde am 12. August positiv auf das Coronavirus getestet. Rasch bekam er Anrufe vom Kanton St.Gallen und alles wurde in die Wege geleitet: Isolation für ihn, Quarantäne für seine Mitbewohner, und alle in seinem direkten Umfeld wurden von Mitarbeitern des Kantons informiert, dass sie sich in Quarantäne begeben sollen.

Wirklich alle? Seit dem Test ist nun über eine Woche vergangen, und noch immer wartet er auf seinen Code für die SwissCovid-App. Diese Applikation für Mobiltelefone erfasst im Hintergrund alle Begegnungen der Nutzer. So können Begegnungen von möglichen Infizierten zurückverfolgt werden. Dies passiert anonym, doch braucht es einen Code, um eine mögliche Infektionskette zu rekonstruieren. Trotz mehrmaligen Nachfragen hat der positiv Getestete noch immer keinen Code bekommen:

«Die Zeit rennt, und es wäre megawichtig, dass alle informiert würden, mit denen ich Kontakt hatte.»

Der Corona-Infizierte wurde mit der Zeit stutzig: «So bringt das ganze System doch schlicht und einfach nichts. Es herrscht ein riesiges Chaos.»

Wertvolle Zeit verstreicht ohne Meldung an Infizierte

Mehrere Rückfragen bei der Infoline des Kantons St.Gallen zeigen, dass der Fall des 29-Jährigen kein Einzelfall ist. «Pro Woche rufen rund ein Dutzend Leute an, die keinen Code bekommen haben, wir wissen auch nicht mehr was wir denen sagen sollen», sagt ein Mitarbeiter der Corona-Hotline des Kantons. Man sei beim Bundesamt für Gesundheit (BAG) überfordert mit den vielen Formularen und Meldungen, heisst es.

Auch bei anderen Betroffenen sorgt die Praxis des Kantons und des Bundes für Kopfschütteln: «Leben wir eigentlich in Absurdistan? Vier Tage vergingen, bis das Resultat kam, und dann vergingen noch einmal drei Tage, bis der Code per Post kam!», schreibt ein St.Galler auf Facebook. Ebenso schreibt sich eine St.Gallerin bei Twitter ihre Sorgen von der Seele:

«Das ganze digitale Contact-Tracing ist ein Witz!»

Der Kreislauf der Meldeorgane ist auf den ersten Blick verwirrend und zeigt mehrere Doppelspurigkeiten: Wer Beschwerden und Symptome hat, meldet sich bei seinem Hausarzt, welcher dann bei einer Praxis den Abstrich veranlasst. Dort wird dann der Coronatest durchgeführt, und innert rund 24 Stunden bekommt der Patient vom testenden Arzt den Bescheid, ob er positiv auf das Coronavirus getestet wurde oder nicht.

Bei einem positiven Bescheid informiert das Labor das Kantonsarztamt, das Bundesamt für Gesundheit und den Arzt, der den Test am Patienten durchgeführt hat. Das Kantonsarztamt leitet die Informationen schliesslich an die Contact-Tracing-Stelle des Kantons weiter, welche das direkte Umfeld des positiv getesteten Patienten informiert und die Quarantäne veranlasst. Hier sollte im Normalfall der Code an den Patienten gehen. Beim Betroffenen in St.Gallen hiess es, dass man ihm den Code in der nächsten Zeit zustellen würde – was bisher noch nicht geschehen ist.

Liegt der Fehler beim Kantonsarztamt?

Von offizieller Seite schiebt man sich nun den Schwarzen Peter gegenseitig zu. Während die Contact-Tracer des Kantons den Fehler beim Bund vermuten, spielt man beim BAG den Ball zurück zum Kanton: «Uns sind Einzelfälle bekannt von Patienten, die keinen Code bekommen haben. Wir gehen diesen Fällen nach und sind froh um solche Rückmeldungen. Die Verantwortung über die Herausgabe der Codes für die Aktivierung der SwissCovid-App liegt aber beim Kanton», sagt Marco Stücheli vom Bundesamt für Gesundheit.

«Es ist auf jeden Fall im Interesse des BAG, dass Personen, die positiv getestet werden und die App nutzen, so schnell wie möglich auch einen Covidcode erhalten.»

Die schnellstmögliche Warnung von Personen, die einem Ansteckungsrisiko ausgesetzt waren, und die frühzeitige Unterbrechung von Infektionsketten sei das Ziel der App.



Die konkreten Fälle sind laut Stücheli auch dem BAG bekannt. Man will die Fälle jetzt möglichst rasch analysieren und herausfinden, wie das Problem zu lösen ist: «Das BAG befindet sich in engem Austausch mit dem Verein Kantonsärzte Schweiz VKS und geht allen bekannten Einzelfällen nach. Wir kontaktieren die entsprechenden Kantonsärzte, um nachzufragen, was im Prozess eventuell falsch gelaufen ist und bieten Unterstützung an.»



Das St.Galler Gesundheitsdepartement nahm vorerst keine Stellung zu dieser Situation.