Porträts «Mehr Schweizer als die ‹wirklichen› Schweizer»: Eine St.Gallerin und ein St.Galler erzählen von ihrer Einbürgerung Zwei eingebürgerte Personen aus dem Kanton St.Gallen gehen mit Ständerat Paul Rechsteiner einig: Es braucht Erleichterungen für Menschen, die schon lange in der Schweiz wohnen. Denn sie wissen, was das derzeitige Einbürgerungsverfahren mit sich bringt: Papierkrieg, Unsicherheit und viel Warterei. Natascha Arsić Jetzt kommentieren 18.12.2021, 05.00 Uhr

Ausländerinnen und Ausländer der zweiten Generation sollen in Zukunft einfacher zum roten Büchlein kommen. Bild: Michel Canonica

Eine Dreivierteldemokratie. So bezeichnet der St.Galler SP-Ständerat Paul Rechsteiner die heutige Schweiz. Mehr als ein Viertel der Bevölkerung hat nämlich einen ausländischen Pass und ist somit ausgeschlossen von den Bürgerrechten. Mit der Einführung des «ius soli» (Bürgerrecht bei Geburt) wollte der 69-Jährige dies ändern. Doch der Ständerat versenkte die Motion Anfang Woche mit 29 zu 13 Stimmen.

Dennoch habe sich der Einsatz gelohnt, schreibt Rechsteiner in einer Mitteilung vom Donnerstag. Personen der zweiten Generation dürfen weiter auf eine Veränderung hoffen. Lisa Mazzone (Grüne/GE) hat zur gleichen Zeit wie Rechsteiner eine Motion eingereicht. Diese fordert eine erleichterte Einbürgerung von Secondas und Secondos. Darüber hat der Ständerat noch nicht entschieden, sondern den Vorstoss an die Kommission überwiesen, um die Frage vertieft zu prüfen.

Ein Höchststand bei Einbürgerungen wurde im Jahr 2006 mit insgesamt 46'000 Personen verzeichnet. Seither ist die Zahl zurückgegangen. Im Jahr 2020 lag der Wert schweizweit noch bei rund 35'000 Personen. Im Kanton St.Gallen waren es 1528 Personen, im Thurgau 877, in Appenzell Ausserrhoden 88 und in Innerrhoden 12. Ausser dem Kanton St.Gallen (ein Plus von 117 Personen) verzeichneten alle Ostschweizer Kantone eine Abnahme der Einbürgerungen im Vergleich zum Jahr 2019.

Eine St.Gallerin und ein St.Galler nehmen Stellung zur Einbürgerungsdiskussion und sagen, wie es ihnen diesbezüglich ergangen ist.

Catarina Mendes Brandao ist seit eineinhalb Jahren eingebürgert. Bild: Ralph Ribi

Zwei Jahre, vier Monate und elf Tage. So lange hat es gedauert, bis Catarina Mendes Brandao ihr rotes Büchlein erhalten hat. Als Schweizerin fühlt sich die 28-Jährige schon ihr Leben lang. Seit eineinhalb Jahren wird sie aber auch von der Gesellschaft und vom Staat offiziell als solche anerkannt. «Ich wurde früher überall als Ausländerin betrachtet. Hier, weil ich den Pass nicht hatte, und in Portugal, weil ich die Sprache nicht beherrsche», sagt sie.

1986 ist ihre Mutter aus Portugal in die Schweiz eingewandert. Catarina Mendes Brandao gehört also zur sogenannten zweiten Generation. Sie ist hierzulande geboren, aufgewachsen und ging auch hier zur Schule. Ihre Mutter habe sie mit den Schweizer Traditionen und Gepflogenheiten erzogen, erzählt sie. «Auch wenn man es mir oder meinem Namen nicht ansieht, charakterlich bin ich eine Schweizerin durch und durch. Ich bin überpünktlich, mag es gerne genau und liebe Käse», sagt Mendes Brandao und lacht.

Als Jugendliche sei bei ihr dann das Gefühl aufgekommen, nirgendwo dazuzugehören, erinnert sich die St.Gallerin.

«Ich fand immer, dass ich eine Schweizerin bin. Doch andere sahen das nicht so.»

Während ihres Bachelorstudiums an der Zürcher Hochschule für Wirtschaft wuchs ihr Interesse für politische Themen. «Politik spielt in der Kommunikationsbranche eine wichtige Rolle, deshalb hatten wir immer wieder Diskussionsrunden zu verschiedenen Abstimmungen. Da ich aber nicht abstimmen durfte, war ich meist nicht so gut informiert wie die Eingebürgerten», erzählt Mendes Brandao.

So kam für sie der Moment, daran etwas zu ändern, denn sie sagte sich: «Vielleicht bin ich bei gewissen Themen anderer Meinung und will mitbestimmen können. Schliesslich lebe ich seit 28 Jahren hier, und die Schweiz ist meine Heimat, hier fühle ich mich wohl.»

Abschiebung in ein fremdes Land?

Am 4. Januar 2018 reichte Catarina Mendes Brandao ihr Gesuch um Einbürgerung in der Stadt St.Gallen ein. Was nach dem simplen Ausfüllen eines Formulars klingt, ist in Wahrheit ein aufwendiger Prozess. Da ihre Mutter oft mit ihr umgezogen ist, als sie noch ein Kind war, musste Mendes Brandao die Wohnsitzbescheinigung bei allen Gemeinden einzeln anfordern. Zusätzlich musste sie Folgendes einreichen:

Bewerbungsschreiben mit Beweggründen

Lebenslauf

Bestätigung über registrierten Personenstand

Ausländerausweis

Staatsangehörigkeitsausweis

Auszug aus dem Strafregister

Auszug aus dem Betreibungsregister

«Es hat eine Weile gedauert, alle Dokumente beisammen zu haben», sagt die 28-Jährige. Zudem müssen Personen, die sich einbürgern lassen wollen, einen Staatskundetest absolvieren und das Resultat zusammen mit den restlichen Unterlagen einreichen. Catarina Mendes Brandao hat den Test als sehr einfach empfunden, wie sie sagt.

«Für Personen, die in der Schweiz geboren und zur Schule gegangen sind, ist der Staatskundetest machbar.»

Einen Monat nach dem Einreichen des Gesuchs erhielt Mendes Brandao die Bestätigung sowie die Rechnung der Einbürgerungsgebühr von der Stadt. Drei Monate später dann, Mitte Mai, wurde sie zum Einbürgerungsgespräch eingeladen. «Im Warteraum wurde ich plötzlich sehr nervös, denn ich wusste nicht genau, wie es bei einem negativen Entscheid weitergehen würde. Könnte ich abgeschoben werden in ein Land, das mir eigentlich fremd ist?»

Doch kaum ging das Gespräch los, habe sie sich rasch wieder entspannt. «Die Personen, die mich befragt haben, waren sehr nett. Die Unterhaltung war eigentlich ziemlich locker, und nach nur 20 Minuten war ich draussen, obwohl angekündigt worden war, dass es eine Stunde dauert. Vermutlich haben sie schnell gemerkt, dass ich ‹von hier› bin», sagt die St.Gallerin. Und genau deshalb frage sie sich: «Wieso muss ich den genau gleichen Prozess durchmachen wie jemand, der zur ersten Generation gehört?»

Vereinfachtes Verfahren statt Bürgerrecht von Geburt an

Die 28-Jährige wünscht sich, dass der Einbürgerungsprozess für Personen der zweiten Generation vereinfacht wird. «Dass so viele Dokumente eingereicht werden müssen, verstehe ich, das ist normal in der Schweiz. Aber aus den eingereichten Unterlagen geht hervor, dass ich hier die Schule besucht habe. Auf den Staatskundetest könnte daher verzichtet werden.»

Auch findet sie, dass es beim Einbürgerungsgespräch mehr darum gehen sollte, die Person kennen zu lernen, anstatt ihr Wissen über bevorstehende Ereignisse und Deutschkenntnisse abzufragen. «Ein kurzes Gespräch reicht völlig aus dafür.»

Dass der St.Galler SP-Ständerat Paul Rechsteiner den roten Pass für alle in der Schweiz geborenen Kinder gefordert hat, findet Mendes Brandao «einen schönen Gedanken». Sie kann es sich jedoch nicht vorstellen, dass so etwas hierzulande je eingeführt wird.

«Die Schweizer sind zu stolz auf ihr rotes Büchlein, um es einfach zu ‹verschenken›.»

Zudem fürchtet die St.Gallerin, dass ein solcher Systemwechsel ausgenützt werden könnte wie in Amerika. «Diesen Pass zu haben, ist ein Privileg. Die Schweizerin in mir findet es daher in Ordnung, wenn die Personen, welche sich einbürgern lassen wollen, überprüft werden», sagt sie und lacht. Mendes Brandao befürwortet aber klar eine erleichterte Einbürgerung für die zweite Generation – ohne Staatskundetest und mit kürzeren Wartezeiten.

«Warum sollte man es jemandem erschweren, sich einbürgern zu lassen, wenn der- oder diejenige das ganze Leben in der Schweiz verbracht hat, integriert ist und das aus freien Stücken will?»

Zwei Jahre nach ihrem Einbürgerungsgespräch hat Catarina Mendes Brandao ihren Schweizer Pass und ihre Identitätskarte erhalten, sechs Monate später auch den Bürgerbrief der Ortsbürgergemeinde St.Gallen. Endlich kann sie sich in ihrer Heimat dazugehörig fühlen.

Bild: Ralph Ribi

Karl Tomasone wollte sich vor 19 Jahren schon einmal einbürgern lassen. Bild: Tobias Garcia

Beim St.Galler Karl Tomasone dauerte der Prozess deutlich länger. Viereinhalb Jahre mussten er und seine Familie warten, bis sie den Schweizer Pass erhielten. Er sei vom ganzen Einbürgerungsprozess sehr enttäuscht, sagt er. «Wir dachten, die Einbürgerung würde ein, vielleicht zwei Jahre dauern.»

«Die Schweiz ist ja dafür bekannt, zuverlässig, schnell und korrekt zu sein. Das haben wir aber nicht so erlebt.»

Woran lag es, dass die Familie so lange keinen positiven Bescheid erhalten hat? «Wir wissen es nicht», sagt der 55-Jährige. Sie hätten keinerlei Rückmeldung erhalten, wussten also nicht, ob es an fehlenden Dokumenten lag oder ob sich der Prozess aufgrund der Coronapandemie so hinzog.

Das Ganze verlief laut Tomasone schon von Anfang an etwas harzig. «Ende 2016 haben wir erstmals damit begonnen, die Unterlagen für die Einbürgerung zusammenzutragen. Als ich all die Formulare sah, staunte ich nicht schlecht. Ich dachte mir: Das auch noch? Obwohl ich eigentlich Schweizer bin?» Trotz all der Hürden stelle man sich dem Prozess aber, da man das rote Büchlein ja gerne hätte, sagt er.

Doch die Bemühungen des 55-Jährigen und seiner Frau waren vergebens. «Als wir die Dokumente dann einreichen wollten, hiess es, sie seien nicht mehr gültig. In der Zwischenzeit waren einige Formulare geändert worden. Neu kamen beispielsweise Wohnsitzbescheinigungen und Betreibungsauszüge hinzu.» Also fingen die Tomasones wieder bei null an.

Einbürgern lassen für die nächste Generation

Bereits die Eltern von Karl Tomasone – der Vater ist Italiener, die Mutter Spanierin – versuchten, hier das Bürgerrecht zu erhalten. «Sie kamen mit 20 Jahren in die Schweiz und begannen mit dem Prozess, als ich noch klein war», erzählt der St.Galler. Nachdem Beamte mehrmals bei ihnen zu Hause auftauchten, um zu kontrollieren, ob die Kinder auch wirklich um 22 Uhr im Bett waren, habe der Vater den Einbürgerungsprozess abgebrochen. «Er wollte sich nicht schikanieren lassen.»

Das sei ihm sehr nahegegangen, sagt Tomasone. Obwohl er hier geboren ist und sich selbst als Schweizer sieht, vergingen viele Jahre, bis er sich wieder mit dem Thema Einbürgerung befasste. «Als 36-Jähriger wollte ich es nochmals versuchen, doch es ging nicht, da ich gerade erst umgezogen war.» Um sich in St.Gallen einbürgern zu lassen, muss man mindestens fünf Jahre ohne Unterbruch im Kanton und der politischen Gemeinde wohnhaft sein. «Danach geriet es in Vergessenheit.»

Vor fünf Jahren entschieden seine Frau, eine gebürtige Dominikanerin, und er dann, es gemeinsam zu versuchen. «Meiner Frau würde der Schweizer Pass das Reisen deutlich erleichtern. Vor allem aber wollen wir das Bürgerrecht wegen unserer 13-jährigen Tochter. Sie ist hier zu Hause und soll sich nicht eines Tages auch noch mit dem Papierkram herumschlagen müssen.»

Tomasone dachte, die Einbürgerung wäre «nicht mehr so eine Sache wie früher». Heute glaubt er, es wäre einfacher gewesen, sich nacheinander einbürgern zu lassen statt gemeinsam als Familie.

Warten, warten und nochmals warten

Wie Catarina Mendes Brandao mussten auch die Tomasones den Staatskundetest absolvieren. «Mir wurde nahegelegt, den Vorbereitungskurs dafür zu besuchen, doch das wollte ich nicht. Schliesslich bin ich hier zur Schule gegangen und kenne mich aus», sagt der Berufsschullehrer. Seine Frau hingegen absolvierte den Kurs. Beide haben den Test bestanden und das Resultat zusammen mit den restlichen Unterlagen im April 2018 zum zweiten Mal eingereicht.

Dann geschah lange Zeit nichts. «Als ich nach einem halben Jahr nachfragte, hiess es, wir müssten uns gedulden.» Erst einige Zeit später erfuhr Tomasone, dass die Stadt noch auf Unterlagen wartete – die Wohnsitzbescheinigung der Tochter hatte gefehlt.

Im September 2018 wurde die Familie zum Einbürgerungsgespräch eingeladen. «Zuerst wurde unsere Tochter, damals 10 Jahre alt, alleine in einen separaten Raum geführt, wo sie aufschreiben musste, weshalb sie Schweizerin werden will», erzählt der Vater. Dass die Eltern nicht mit durften, habe er grenzwertig gefunden. Das Einbürgerungsgespräch danach sei sehr locker und angenehm gewesen und dauerte keine ganze Stunde.

Dann hiess es für die Familie Tomasone wieder: auf einen Bescheid der Behörden warten. «Einzig eine Rechnung flatterte rein, sonst nichts. Wir hätten uns ein Schreiben gewünscht, in dem sich die Stadt erklärt und uns über den aktuellen Stand informiert, sodass wir wenigstens gewusst hätten, woran wir sind», sagt der St.Galler.

«Mehr Schweizer als die ‹wirklichen› Schweizer»

Im Juli 2021 dann die grosse Erleichterung: Die Familie erhielt einen positiven Bescheid. «Wir sind endlich Schweizer», sagt Karl Tomasone. Es sei schon etwas mühsam, dass der Prozess so lange gedauert habe.

«Ich wüsste nicht, warum wir nicht hätten eingebürgert werden sollen. Ich bin hier geboren und kenne gar nichts anderes. Zu Italien habe ich keinen Bezug und kann die Sprache auch nicht mehr richtig.»

Er sei charakterlich ein typischer Schweizer: pünktlich und zuverlässig. «Auch in meinem Kollegenkreis bin ich mehr Schweizer als die ‹wirklichen› Schweizer. Wer mich nicht kennt, erschrickt, wenn ich sage, dass ich Ausländer bin», sagt der 55-Jährige und lacht.

Auch seine Frau, die mittlerweile schon seit 15 Jahren in der Schweiz ist, fühle sich hier zu Hause. «Es war von Anfang an klar, dass wir nicht in die Dominikanische Republik auswandern. Ich hätte das nicht gekonnt, denn ich möchte die Schweiz nicht missen. Ich ziehe den Hut vor meiner Frau, dass sie hierhergekommen ist.»

Deshalb wünscht sich der St.Galler eine erleichterte Einbürgerung für Personen, die integriert sind. «Das Zusammensuchen der Dokumente ist sehr mühsam und unnötig, denn die Behörden haben ja alles bereits digital.» Wie Catarina Mendes Brandao findet auch er, dass der Staatskundetest für diejenigen, die hierzulande zur Schule gegangen sind, gestrichen und die Wartezeit gekürzt werden sollte.

Den Schweizer Pass von Geburt an zu erhalten, findet Tomasone hingegen zu einfach. «Ich würde das an bestimmte Bedingungen knüpfen wie zum Beispiel jene, dass die Eltern des Kindes mindestens schon fünf Jahre in der Schweiz leben, damit das Recht nicht missbraucht werden kann wie in Amerika.»

Wenn er sich für eine Variante entscheiden müsste, würde er Rechsteiners Vorschlag unterstützen. «Sein Leben lang in der Schweiz zu sein und dann so um den Pass kämpfen zu müssen, finde ich den noch schlechteren Weg.» Der 55-Jährige hofft, dass es für die nächste Generation einfacher wird.

Hinweis: Der richtige Staatskundetest enthält mehr Fragen – es werden sowohl Multiple Choice als auch offene Fragen gestellt. Der Test dauert eine Stunde.

