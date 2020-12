Porträt Leid und Tod sind sein Beruf: Der Thurgauer Beat Kälin ist der schnellste Blaulichtreporter der Schweiz Beat Kälin ist ein Getriebener: Stets auf der Suche nach Unfällen und Katastrophen. Der Blaulichtreporter verkauft von Pfyn seine Bilder an die grossen Medienhäuser der Schweiz. Was treibt ihn an? Wie geht man damit um, dass Leid und Tod die tägliche Arbeit sind? David Grob 15.12.2020, 19.00 Uhr

Beat Kälin ist Blaulichtreporter, einer der wenigen der Schweiz und einer der schnellsten. Bild: Andrea Stalder

(7. Oktober 2020)

Silvester 2015. Die Glocken haben das neue Jahr eingeläutet, es ist tiefe Nacht, bitterkalt, Beat Kälin hat mehrere Tipps erhalten. Im Zürcher Weinland laufe ein Polizeieinsatz ab. Wo genau, weiss er auch nicht. Also steigt er ins Auto, es ist vollgetankt wie immer, die Filmkamera, der Laptop, die Akkus, das Mikrofon liegen im Wagen, bereit für ihren Einsatz. Kälin fährt los, kurz nach Mitternacht wird es gewesen sein, erzählt er, braust vom Thurgau ins Zürcher Weinland, klappert Dorf für Dorf ab, sucht nach Polizeiwagen, Blaulicht, Sirenen.

Dann wird er fündig.

In Flaach, ein Volg, einige Restaurants, viele Einfamilienhäuser, sieht er ein Polizeischild am Strassenrand. Er beschränkt die Suche auf das Dorf und findet den Einsatzort nach knapp 45 Minuten. Ein Haus, hell beleuchtet, viel Polizei, Personen mit weissen Overalls, Wagen vom Forensischen Institut Zürich, der Medienchef, kein gewöhnlicher Mediensprecher, nein, der Medienchef der Zürcher Kantonspolizei vor Ort – schnell wird klar: Dies ist kein normaler Polizeieinsatz. Ein Tötungsdelikt, kommuniziert die Polizei vor Ort. Dann fährt ein Leichenwagen vor. Zwei Särge werden ausgeladen. Beide klein. Kindersärge.

Am Mittag dann ist klar: Die Mutter hat ihre zwei Kinder umgebracht. Den fünfjährigen Sohn und die zweijährige Tochter, erstickt im Kinderbett. Beim Eintreffen der Rettungskräfte versucht sich die Mutter umzubringen. In einer psychiatrischen Klinik wird es ihr acht Monate später gelingen. Auslöser für den Doppelmord war ein Entscheid der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb), die Kinder endgültig in einem Heim unterzubringen. Die Eltern wurden wegen Vermögensdelikten verhaftet, die Kinder in einem Heim untergebracht. Das idyllische Flaach, Landgemeinde, 1400 Einwohner, umgeben von Feldern und einigen Rebhängen, wird plötzlich landesweit bekannt. Der Fall beherrscht die Schlagzeilen, wird politisiert: Hat die Kesb falsch gehandelt? Hätte die Kesb den Mord verhindern können? Der Fall wird zum Fall Flaach.

Ein Haus in Flaach, hell erleuchtet, viel Polizei, Personen mit weissen Overalls. Schnell wird klar: Dies ist kein normaler Einsatz. Bild: Markus Heinzer,

Newspictures

(1. Januar 2015)

Beat Kälin arbeitete 2015 mit Markus Heinzer von Newspictures zusammen. Heinzer schoss die Bilder, Kälin filmte. Bild: Markus Heinzer, Newspictures

(1. Januar 2015)

All das Leid, all der Tod – wie geht man damit um, Herr Kälin?

«Der Fall Flaach», sagt Kälin, rasch und ohne gross nachzudenken, als ich ihn frage, welcher Vorfall ihn längere Zeit beschäftigt hat. Wir sitzen an einem Tisch im Sitzungszimmer, mit zwei Metern Abstand, tragen Maske. Hier, im zweiten Stock eines unscheinbaren Hauses am Rand der Thurgauer Gemeinde Pfyn, hat Kälin seinen Firmensitz. Von hier aus beliefert Kälin mit seiner Firma BRK News die grossen Medienhäuser mit Bildern und Videos von Unfällen, Katastrophen und Tatorten. Von SRF bis Teletop, von der TX-Group, über Ringier bis zu CH Media – sie alle sind Kunden von Kälins Firma. Beat Kälin ist Blaulichtreporter, einer der wenigen der Schweiz und einer der schnellsten. Kälin ist stets auf der Suche nach Unfällen und Katastrophen. Stets auf der Jagd nach den besten Bildern. Leid und Tod sind sein Beruf.

Der Fall Flaach. Die toten Kinder, der Selbstmord, die Unfälle, die Verletzten, all das Leid, all der Tod – wie geht man damit um, Herr Kälin?

«Mit Dialogen. Indem ich wie jetzt darüber spreche. Mit meiner Frau. Mit Kollegen, mit Einsatzkräften vor Ort, mit Polizisten. Das hilft in der Regel», sagt Beat Kälin. In der Regel habe er kein Problem damit abzuschalten. Ein Einsatz läuft im Normalfall so ab: Kälin fährt zum Ort des Geschehens, filmt, befragt die Kapo-Sprecher, verschickt die Aufnahmen, fährt nach Hause. Und hat den Einsatz bereits abgeschlossen. Kälin, gross wie ein Bär, stoisch wie ein buddhistischer Mönch, wirkt, als ob ihn nichts erschüttern könnte.

Beat Kälin bei einem Einsatz. Bild: Raphael Rohner

Doch der Fall Flaach hat ihn erschüttert. Anders als bei den meisten Einsätzen wirkte die Nacht nach. Der Fall, der die Berichterstattung beherrschte, beherrschte auch Kälin. Immer wieder sah er sich konfrontiert mit seinen eigenen Aufnahmen, die er in jener kalten Nacht gedreht hat und welche die TV-Stationen immer und immer wieder verwendeten. Kälin sagt:

«Sobald über die Kesb berichtet wird, brauchen die Journalisten meine Filmaufnahmen aus Flaach. Es ist einer der wenigen Fälle, über den man auch heute noch spricht. Mit diesem Fall kann man nie abschliessen.



Ich jedenfalls nicht.»

Es ist das Ungewisse, das fasziniert

Auch heute noch beschäftigen Vorfälle mit Kindern den Blaulichtreporter. «Wenn ich heute an einen Unfall gehe und weiss, ein Kind ist schwer verletzt, dann löscht es mir gleich ab», sagt Kälin. Dies habe sich mit der Zeit verändert. Zwar habe er früher schon Mühe mit Vorfällen mit Kindern gehabt, aber heute, nach Flaach und da er selber Familienvater ist, sei dies extremer.

Es ist das Ungewisse, das Kälin motiviert, sich Tag für Tag menschlichen Tragödien auszusetzen. Nicht zu wissen, was kommt. Nicht in einen Alltagstrott zu verfallen. Keine sich ständig wiederholenden Tage erleben zu müssen. «Wenn ich wählen könnte, dann hätte ich am liebsten Ereignisse, die jeden Tag stattfinden – ohne Leid und Drama und Verletzte. Dafür mit Action und Sirenen und grossen Maschinen. Wenn ich einen Helikopter sehe, dann läuft es mir kalt den Rücken hinunter – ein unbeschreibliches Gefühl.» Der Hang zu Maschinen, zu Kraft, zu Power sei schon immer da gewesen, sagt Kälin. Woher dies kommt, er weiss es nicht. Vielleicht von seinem Grossvater, mutmasst er. «Er war mir ähnlich. Ich habe als Kind mit ihm oft Baustellen besucht und Baumaschinen angeschaut. Genauer kann ich es mir nicht erklären.»

Beat Kälin im Gespräch mit einem Mediensprecher. Bild: Raphael Rohner

Eine Biografie mit Brüchen – und doch geradlinig

Kälins Biografie verlief nicht immer wunschgemäss: eine Lehre als Automechaniker, Zweitlehre als Strassenbauer, durchgefallen bei der sportlichen Polizeiprüfung, mehrfach abgelehnt für Praktika bei Tele Top, sein Hintergrund als Automechaniker passe nicht.

Und doch erscheint seine Biografie im Rückblick geradlinig. Kälin war früh klar: Etwas mit Medien soll es sein. So hat er während der Lehre beim Spitalradio im Kantonsspital Frauenfeld gearbeitet: Jeden Sonntagabend moderierte der Teenager das Wunschkonzert – und musste sein Hobby nach schlechten Noten in der Lehre schweren Herzens wieder abbrechen. Es folgten Engagements bei der Filmproduktionsfirma NewsCam in Matzingen und beim Lokalsender Tele D. Später arbeitete Kälin sieben Jahre bei der Broadcastfirma Kameramann.ch, wurde professionell ausgebildet. Tele Top wollte ihn abwerben. Kälin lehnte ab. 2017 machte er sich selbstständig und gründete seine Firma BRK News. Erst als Ein-Mann-Betrieb, seit Anfang Jahr als Drei-Personen-Unternehmen.

Und ab April des kommenden Jahres wird Kälin seine Firma weiter ausbauen. Seine Firma wird offizieller Partner von SRF und übernimmt für das Schweizer Fernsehen regelmässig Aufträge in der Ostschweiz. Er ist einer der wenigen, der während der Coronakrise ausbauen kann.

Ein respektvoller Umgang mit dem Leid

Kälin startet einen Beamer, zeigt eine Präsentation, die er in anderen Jahren an Weihnachtsessen von Feuerwehren vorspielen würde. Bilder erscheinen auf der Leinwand: Schaulustige, die ihr Smartphone zücken und einen Unfall fotografieren; ein LKW-Fahrer, der aus dem fahrenden Fahrzeug filmt. Leserreporter seien oft ein Problem, erzählt Kälin. Leute, die keine journalistische Standards kennen und oft die Einsatzkräfte an Unfällen behindern würden. Diese Einschätzung bestätigt auch die Kantonspolizei Thurgau auf Anfrage. Kälin hingegen ist ein respektvoller Umgang mit dem Leid wichtig: Er halte sich an die vereinbarten Regeln, die Zusammenarbeit sei unproblematisch, schreibt die Kantonspolizei Thurgau. So zeigt Kälin in seinen Bildern und Aufnahmen keine Verletzten, keine Leichen, keine Detailaufnahmen. Kälin:

«Ich treffe oft Leute an dem schlimmsten Tag in ihrem Leben. Da ist Fingerspitzengefühl wichtig.»

Beat Kälin verfolgt das Newsgeschehen mit drei grossen Bildschirmen. Bild: David Grob

Kälins Beruf ist in seinen Büroräumen spürbar. Im Sitzungszimmer hängt eine neongelbe Leuchtjacke, auf dem Fenstersims steht ein Modell-Regahelikopter, an der Wand hängen Fotografien seiner Einsätze. Einmal während des Gesprächs erklingt plötzlich eine Polizeisirene. Es ist Kälins Handy.

Er führt durch seine Büroräume. In einem Raum lagert sein Equipment: Kameras, Scheinwerfer, Mikrofone. Sein Arbeitsplatz ist hinter drei Bildschirmen, zwei davon so gross wie ein Ausstellungsobjekt in einem TV-Geschäft. Auf einem Bildschirm läuft ein Live-Newssender, auf dem anderen tröpfeln Beiträge in die Newsfeeds der sozialen Medien, während der dritte Bildschirm Flugdaten anzeigt. Oft erhält Kälin aber Hinweise, wo etwas geschehen sein könnte. Dann fragt er bei der Polizei nach und fährt los. Oder eben nicht.

Eine Kamera im Lagerraum von BRK News.

Der besonnene Getriebene

Während des Gesprächs vibriert Kälins Handy in einem regelmässigen Stakkato, Push folgt auf Push, Nachricht auf Nachricht. Kälin ist nicht nur Lieferant für Medien, sondern auch Konsument. Kälin beachtet die Nachrichten auf seinem Bildschirm kaum, blickt nur kurz auf sein Smartphone, dann wieder hoch und spricht weiter. «Viele sagen mir: ‹Ich könnte das nicht, was du machst. Dieses ständige Auf-Abruf-Sein. Dies würde mich ganz nervös machen.› Für mich aber ist klar: Man muss ruhig und tiefenentspannt sein. Wenn man immer hibbelig ist, käme es nicht gut.»

Trotz seines Berufs, trotz seiner ständigen Erreichbarkeit wirkt Kälin nicht wie ein Getriebener. Und ist doch einer. Getrieben von der Jagd nach guten Bildern. Nach Adrenalin. Nach dem Kick, den ihm grosse Maschinen, Helikopter, Blaulicht, Sirenen geben.

Heute, an diesem grauen Dienstagmorgen, gab es diesen Kick nicht. Kälin verabschiedet sich und steigt fürs Mittagessen mit seiner Frau und seinen zwei Kindern hinunter in den ersten Stock. Er wird den nächsten Einsatz erwarten, der urplötzlich kommen kann. Dann wird er sich in aller Ruhe von seiner Familie verabschieden. Vielleicht gar noch einen Kaffee trinken, bevor er losfährt, leise hoffend, dass keine Kinder involviert sind. Und dass ihn kein zweites Flaach erwartet.