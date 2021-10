Gossau: Der streitbare Ehrenbürger Alex K. Fürer wird 90

Porträt «Ich habe unter anderem bei der der Firma Schmidheiny Ziegelsteine erbettelt»: Der streitbare Ehrenbürger der Stadt Gossau, Alex K. Fürer, wird in diesen Tagen 90 Jahre Alex K. Fürer sagt von sich, er habe Glück gehabt. Und er wisse, dass er polarisiere mit seinem Widerstand gegen das geplante Alters- und Pflegeheim der Sana Fürstenland. Ein Streifzug durch sein Leben. Rita Bolt Jetzt kommentieren 10.10.2021, 15.06 Uhr

Ein streitbarer Gossauer wird am 13. Oktober 90: Alex K. Fürer polarisiert. Er ist Buchautor, der Bruder von Bischof Ivo Fürer und er Einsprecher für die Sana Fürstenland. Ralph Ribi

Alex K. Fürer ist Gossauer Ehrenbürger und wurde mit dem Gossauer Preis ausgezeichnet. «Die Verleihung dieser Auszeichnungen gehören zu den schönen Erfahrungen in meinem Leben», sagt der 89-Jährige, der am Mittwoch seinen 90. Geburtstag feiert. Der schönste Moment seines erfüllten Lebens hat nichts mit seinen öffentlichen und ehrenamtlichen Tätigkeiten zu tun: Es ist die Heirat mit Beatrice Zoller im August 1967; getraut hat die beiden Fürers Bruder Ivo in Niederhelfenschwil, damals noch Bischofsvikar.

«Beatrice steht seit 54 Jahren fest an meiner Seite», sagt Fürer. Seine drei Söhne Matthias, Alexander und Damian hätten das Glück perfekt gemacht. «Ich hatte nicht nur privat, sondern auch geschäftlich viel Glück.» Und Erfolg. Fürer war in Führungspositionen bei Nestle, Maggi, bei der Frisco, beim Milchverband St.Gallen-Appenzell und Generaldirektor der Hero Schweiz.

Als junger Unternehmer war er 16 Jahre lang persönlicher Berater von Karl Schweri, Inhaber der Denner AG und Pionier im Schweizer Discountgeschäft. «Es war eine anspruchsvolle und lehrreiche Zeit», sagt der Gossauer. «Um Erfolg zu haben braucht es eine intakte Familie.» Fürer schreibt es seiner Frau zu, dass er in einer glücklichen Familie leben darf. «Ich war ja geschäftlich viel unterwegs. Sie hat mich immer voll unterstützt.»

Fürer unterstützt Hilfswerk in Nepal

Der rüstige fast 90-Jährige fühlt sich «gesundheitlich ausserordentlich gut», treibt Sport, reist gerne und liest viel. PC und Handy gehören für ihn zum Alltag, auch wenn er geschäftlich nicht mehr operativ tätig ist. Er engagiert sich immer noch zusammen mit der Stiftung Symphasis, welche weltweit Hilfsprojekte unterstützt. «Wir haben aktuell in Nepal ein Schulhaus um 16 Schulzimmer erweitert. Kostenpunkt 180‘000 Franken», erklärt Fürer. Er schweift aber nicht nur in die Ferne.

Mit Interesse verfolgt er das politische und gesellschaftliche Leben in Gossau. Er weiss, dass er polarisiert, weil er gegen das Projekt der Sana Fürstenland Einsprache erhoben hat. Fürer betont:

«Ich bin kein Gegner von einem neuen Pflegeheim in Gossau».

Das Neubau-Projekt sei aber überdimensioniert und die Einsprache sei vom Kanton geschützt worden.

Wer in der Öffentlichkeit stehe, müsse Kritik verkraften können. Das habe er mehrmals erfahren, beispielsweise als er für den Gemeinderat kandidieren wollte, von der CVP aber nicht nominiert worden sei. Dennoch nahm die Parteiarbeit bei ihm eine bedeutende Rolle ein.

Zur Person Alex K. Fürer ist am 13. Oktober 1931 auf die Welt gekommen. Sein Vater Dr. Jaques Fürer-Braegger war ab 1929 Gemeindeammann von Gossau; er verstarb 40-Jährig an Silvester 1934. Fürer ist mit seinen Brüdern Ivo (1930) und Norbert (1933) aufgewachsen. Alex K. Fürer engagierte sich über Jahrzehnte für das gesellschaftliche und politische Leben in Gossau, bekleidete viele Ämter und präsidierte zahlreiche Kommissionen und Organisationskomitees. 1981 gründete er zusammen mit seiner Frau Beatrice Delico AG, eine national und international tätige Unternehmung im Lebensmittel-Grosshandel, die heute von seinem Sohn Matthias als CEO geführt wird.

Dass Fürer gerne in der Öffentlichkeit stand, wird deutlich, wenn man die Liste seiner ehrenamtlichen Tätigkeiten anschaut. In seiner 28-jährigen Amtszeit als Ortsbürgerpräsident hat er beispielsweise 368 Menschen aus 20 Nationen die Schweizerische Einbürgerungsbewilligung und Gossauer Bürgerurkunde ausgehändigt. Stolz war Fürer, als er am 1. Januar 1971 seine Tätigkeit als Präsident der damaligen Verkehrskommission antreten durfte. Diese vom Stadtrat eingesetzte Kommission war für das Marketing der Politischen Gemeinde verantwortlich.

Am Herzen lag Fürer das Wahrzeichen von Gossau, das Schloss Oberberg. Als Präsident überführte er die Genossenschaft in einen Verein und trommelte das Geld für einen Aussenlift zusammen. «Die Stadt Gossau bezahlte 300‘000 Franken an die Kosten von 1'000'000», sagt Fürer. 750'000 Franken hat er in Zusammenarbeit mit vielen Stiftungen und privaten Spendern zusammengetragen.

Auch für das Schloss Oberberg sammelte Alex K. Fürer viel Geld. Michel Canonica

Auf sein Konto geht der Bau des Pfadiheims Lindenberg; er war Präsident der Baukommission und machte sich erfolgreich auf die Suche nach 185‘000 Franken. «Ich habe unter anderem bei der Firma Schmidheiny Ziegelsteine erbettelt», erzählt Fürer lachend. Fürer war auch bei zwei Neuuniformierungen und Neuinstrumentierungen der Bürgermusik Gossau aktiv. Er war zudem Mitglied im Stiftungsrat «Schwarzer Adler».

Fürer war, was viele nicht wissen, in der Gastronomie tätig. Er stand zwar nicht in der Küche, war aber zusammen mit Hermann Ellensohn von der «Sonne» Gossau einer der Pächter, welche die Hennessenmühle zu einem Gourmet-Restaurant machten. Die Aufzählung über den Gossauer ist nicht abschliessend, und die Redewendung« man könnte über ihn ein Buch schreiben», stimmt nicht mehr.

Das Restaurant Henessenmühle bei Gossau. Auch in der Gastronomie war Fürer erfolgreich. Benjamin Manser

Er hat auf Wunsch seiner Söhne vor einigen Jahren ein Buch geschrieben unter dem Titel «Mein Blick zurück. Familie, Beruf und Ehrenamt – alles unter einem Hut». Es ist 300 Seiten stark und Fürer erzählt auch aus seiner Kindheit. «Obwohl wir unseren Vater bereits 1934 verloren haben, genossen wir drei Brüder eine tolle Jugendzeit.» Die Mutter habe es verstanden, die Buben ohne Hilfe von Pensionskasse und AHV grosszuziehen.

Das Fürer-Haus an der Bahnhofstrasse 4

Das Fürer-Haus an der Bahnhofstrasse 4 ist den Gosauern bekannt: Die Eltern von Alex K. Fürer haben die Liegenschaft 1928 gekauft. 1967 zogen Alex und Beatrice Fürer in die Liegenschaft. Eine Bereicherung des Familienlebens brachte der Einzug seines Bruders Ivo ins Elternhaus. Durch seine Wahl zum Bischof musste er den Wohnsitz nach St. Gallen verlegen, behielt aber jenen an der Bahnhofstrasse als Rückzugsort.

«Ich war und ich bin gerne in Kontakt mit Menschen», sagt Fürer. Welchen Geburtstagwunsch hat der 90-Jährige? «Ich wünsche mir noch viele Jahre gesund mit meiner Familie zusammen zu sein und das Heranwachsen der drei Grosskinder zu verfolgen.»