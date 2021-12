Eine St.Galler und ein St.Galler berichten neu für SRF aus Nahost

Porträt «Es ist spannend, aber teils auch schwer auszuhalten»: Die neuen St.Galler Nahost-Korrespondenten des SRF im Porträt Anita Bünter und Jonas Bischoff wollten bereits in der Primarschule Journalisten werden. In der Kanti lernten sie sich kennen und verfolgten ihren gemeinsamen Traum. Seit dem Sommer sind die beiden St.Galler als Nahost-Korrespondenten des SRF in Jordanien stationiert und berichten darüber, was in der Region passiert. Enrico Kampmann Jetzt kommentieren 20.12.2021, 05.00 Uhr

Anita Bünter und Jonas Bischoff drehen im irakischen Pilgerort Kerbala. Bünter muss als Frau jeweils die lokalen Kleidervorschriften beachten und ein Kopftuch tragen. Bild: zVg

Das Zoom-Gespräch hat kaum begonnen, als Anita Bünter vorwarnt: «Es kann jederzeit sein, dass jemand unten auf der Strasse mit dem Auto eine Mauer touchiert oder es klingelt und wir plötzlich los müssen wegen Breaking News. Wir könnten also unterbrochen werden.»

Anita Bünter und Jonas Bischoff sind seit diesem Sommer Nahost-Korrespondenten des SRF und leben in der jordanischen Hauptstadt Amman, von wo aus sie für die nächsten vier bis sechs Jahre die ganze Region bereisen, um darüber zu berichten. In den vergangenen sechs Monaten haben sie über die Präsidentschaftswahl aus dem Iran und die Wirtschaftskrise aus dem Libanon berichtet, sowie aus Dubai, Qatar und dem Irak. Auch die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan haben sie abgedeckt. Allerdings hat es ihnen die instabile Lage im Land bisher noch nicht ermöglicht, ins Land zu reisen. Aber eins nach dem anderen.

Dichtes Schneegestöber sorgt an diesem Freitagnachmittag in der Schweiz für winterliche Stimmung. In Amman sei gerade ein Staubsturm durch die Stadt gefegt. «Den Staub hat man dann plötzlich auf dem Pult. Die Häuser sind hier nicht so gut isoliert», sagt Bünter lachend.

Sie dreht ihren Laptop um und hält ihn ans Fenster. Der Sturm ist verzogen und der hellblaue Himmel über den sandbraunen Häusern wird allmählich dunkler. Es seien etwa 16 Grad, sagt sie. Doch trotz der vergleichsweise lauen Temperaturen freuen sich Bünter und Bischoff darauf, nur wenige Tage nach dem Interview zurück in die Ostschweiz zu fliegen, um die Feiertage mit Familie und Freunden zu verbringen.

Von der ultimativen Party in den Nahen Osten

Ein Primarschulkollege von Bischoff sagt:

«Er wollte bereits in der ersten Klasse Journalist werden und hielt den Leuten damals schon ein fiktives Mikrofon unter die Nase.»

So gründete Bischoff im Alter von elf Jahren mit seinem besten Freund die Schülerzeitung «Kassiopeja». Auch Bünter hat sich früh für Medien interessiert und bereits in der Pfadi jeweils bei der «Lagerzeitung» mitgearbeitet. An der Kanti St.Gallen haben sich die beiden dann kennen gelernt.

In jener Zeit haben sie die Jugendzeitschrift «klugscheisser.ch» herausgegeben, insgesamt 18 Ausgaben sind zwischen Oktober 2003 und September 2008 erschienen. Klickt man sich durch die immer noch existierende Website des Magazins, stösst man auf einen interessanten Mix von Themen von «Party-Time: Wie du die ultimative Party organisierst» bis hin zu «Krieg im Nahen Osten». In den Jahren danach waren beide in verschiedensten Funktionen im Journalismus tätig. Bünter zuletzt als Produzentin der SRF-Sendung «10vor10» und Bischoff als Produzent beim Nachrichtenradio SRF4News.

Die beiden verbindet eine grosse Faszination für den Nahen Osten. Anita Bünter hat Islamwissenschaften studiert und beide haben die Region bereits vor Antritt des Korrespondentenpostens ausgiebig bereist. Nun teilen sie sich die Korrespondentenstelle. Doch wie funktioniert die Arbeitsteilung? «Wir haben ein spezielles Setting, weil wir selbst schneiden, filmen und auch beide vor der Kamera auftreten», sagt Bischoff. Mal stehe sie vor der Kamera, mal er.

Dreh in einem Corona-Impfzentrum im Nordwesten Teherans. Bild: zVg

Zudem sei es oft sehr vorteilhaft, als Team unterwegs zu sein, sagt Bünter. «Hier sind Frauen und Männer oft unter sich.» So sei es nicht immer einfach, Personen des anderen Geschlechts anzusprechen, weil dies in gewissen Kulturen nicht angebracht sei. Doch da sie zu zweit seien, könne man dieses Problem überbrücken und habe so Zugang sowohl zur Männerwelt als auch zur Frauenwelt.

«Das Leben ist im Grundsatz weniger planbar»

Doch für Journalisten im Nahen Osten gibt es noch andere Herausforderungen. Bünter sagt:

«Es ist ein riesiges Gebiet, alles zwischen Ägypten und Afghanistan. Den Überblick zu behalten, sich zu vernetzen und an den Geschehnissen dranzubleiben, ist viel Arbeit.»

Ausserdem sei das Leben im Grundsatz weniger planbar. Das passe nicht so gut mit den Nachrichtensendungen in der Schweiz zusammen, die stets pünktlich seien. Um die Deadlines dennoch einzuhalten, müssten sie flexibel sein und viel improvisieren. Corona mache dies noch schwieriger. Bünter sagt:

«Man fühlt sich wie ein Reisebüro.»

Man müsse ständig über Einreisebestimmungen und Quarantäneregelungen informiert sein. Es sei ihnen schon passiert, dass sich während einer Reise die Bestimmungen geändert hätten. «Man muss ständig improvisieren und kurzfristig die Reisepläne ändern.» Diese Ungewissheit begleite sie seit einem halben Jahr.

«Einerseits ist die Region unplanbar und spontan, andererseits gibt es Staaten, die verlangen, dass man einen Monat im Voraus angibt, wann man wo zu filmen gedenkt und wen man interviewen will», ergänzt Bischoff. Dafür müsse man zunächst einmal herausfinden, bei wem die Bewilligungen zu beantragen seien, und dann müsse dies noch durch etliche Behörden. Das brauche viel Vorarbeit und mache es schwierig, spannende Geschichten rasch zu realisieren. Ausserdem führe es dazu, dass man weniger aktualitätsgebundenen Journalismus betreibe, sondern mehr in die Zukunft schauen und überlegen müsse: Was sind die grossen Linien, was ist in einem Monat oder einem halben Jahr aktuell?

Und man habe manchmal auch wirklich Einschränkungen. Ein kurzer Blick auf die interaktive Landkarte von «Reporter ohne Grenzen» bestätigt, dass die Pressefreiheit in der Region einen schweren Stand hat. Die meisten Länder sind schwarz (Lage sehr ernst) gekennzeichnet, einige rot (schwierige Lage). «Als wir im Irak waren, sind bei einem Dreh drei Männer um uns herumgewuselt und haben uns auf Schritt und Tritt begleitet», sagt Bischoff. Es sei nicht genau klar gewesen, welche Rolle jeder von ihnen innehatte. Aber zumindest einer sei wohl ein staatlicher «Aufpasser» gewesen.

«Man merkt an vielen Orten, dass staatliche Kontrolle vorhanden ist.»

Harte Realitäten

Weshalb nimmt ein Journalist all diese Einschränkungen freiwillig auf sich? Was fasziniert Bischoff am neuen Job? Er antwortet: «Wir haben Einblick in die unterschiedlichsten Realitäten, von den einfachen Leuten auf der Strasse bis zu hohen Ministern.» Gleichzeitig gebe es viele Unterschiede zwischen den verschiedenen Ländern.

Manche seien sehr arm, wie der Libanon, welcher mit einer der grössten Wirtschaftskrisen der jüngeren Menschheitsgeschichte kämpfe, andere hingegen gehörten zu den reichsten Ländern der Welt, wie beispielsweise Qatar. Dies mache die Berichterstattung einerseits sehr spannend. Auf der anderen Seite seien die harten Realitäten der Menschen, die sie teils dokumentierten, aber auch schwer auszuhalten.

Bünter erinnert sich an die Szenen der Menschen, die sich am Flughafen von Kabul während der Machtübernahme der Taliban an ein Flugzeug der amerikanischen Luftwaffe geklammert und kurz darauf heruntergefallen und gestorben sind. Sie seien zwar nicht vor Ort gewesen, aber die Bilder gingen ihr immer wieder durch den Kopf.

«Das zeigt, wie verzweifelt und hoffnungslos die Menschen hier teilweise sind.»

Wenn man länger in der Region sei, ergäben sich auch Freundschaften und man halte teilweise über längere Zeit mit Interviewpartner Kontakt, sagt Bünter. «Manche der Schicksale gehen uns natürlich nahe.» Doch das gehöre zum Job: Ihre Aufgabe sei es, den Menschen in der Schweiz einen Einblick in die Situation vor Ort zu gewähren, sagt Bischoff. Das müsse man sich immer wieder bewusst machen.

Nachdem sich die beiden sechs Monate mit pressekritischen Behörden, staatlichen Aufpassern und ständig wechselnden Einreisebestimmungen auseinandergesetzt haben, freuen sie sich nun zunächst auf hoffentlich weisse Weihnachten, Familie und Freunde. «Eigentlich würden wir gerne alle die Leute treffen, die wir sonst nicht sehen können», sagt Bischoff. «Wegen der aktuellen Coronasituation wird dies aber kaum möglich sein.»

Wenn auch nur ein kleiner Trost: Das Gespräch wurde nicht unterbrochen, weil jemand auf der Strasse in Amman eine Mauer touchiert hat oder Breaking News reingekommen sind.

