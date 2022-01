Porträt «Es gibt Fälle, die mir nahe gehen»: Milena Gočanin ist als Dolmetscherin an Gerichtsverhandlungen, Einvernahmen oder im Spital im Einsatz Milena Gočanin ist Dolmetscherin für Englisch, Serbisch und Deutsch. Die Ostschweizerin konnte sich in ihrer Heimat einst selbst nicht verständigen. Jolanda Riedener Jetzt kommentieren 04.01.2022, 18.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dolmetscherinnen wie Milena Gočanin sind auch an Gerichten gefragt, zum Beispiel am Kantonsgericht in St.Gallen. Bild: Tobias Garcia (St.Gallen, 29. Dezember 2021)

Wenn ihr Telefon klingelt, weiss Milena Gočanin nie, was sie erwartet. «Es kann sein, dass ich sofort ausrücken muss», sagt die 36-Jährige. Sind Mitarbeitende vom Sicherheits- und Justizdepartement am Apparat, geht es zum Beispiel darum, an einer polizeilichen Einvernahme teilzunehmen. Etwa bei Vorfällen mit häuslicher Gewalt. Mehr Vorbereitungszeit hat die Uzwilerin, wenn sie an einer Gerichtsverhandlung dolmetscht.

Milena Gočanin nimmt seit zwei Jahren Dolmetscheraufträge vom Sicherheits- und Justizdepartement vom Kanton St.Gallen entgegen. Mal ist sie bei Einvernahmen im Einsatz, mal dolmetscht sie an einer Ehe-Scheidungsverhandlung vor Gericht oder übersetzt bei einer Befragung. «Einen typischen Arbeitstag gibt es nicht, jede Aufgabe ist anders», sagt sie. Auch ihr Arbeitspensum variiert, je nachdem wie viele Aufträge sie erhält oder entgegennimmt.

Die Krebsdiagnose in der Muttersprache übermitteln

Milena Gočanin nimmt ausser von der Kantonspolizei auch Aufträge von Arge Verdi an, einem Vermittlungsdienst für interkulturelles Dolmetschen. Hier ist sie für verschiedene Organisationen im Bereich Gesundheit, Bildung und Integration im Einsatz. Im Spital zum Beispiel sorgt sie dafür, dass Ärztinnen und Patienten sich verstehen können. So muss sie auch einschneidende Diagnosen wie Krebs übermitteln.

Über konkrete Fälle darf sie nicht sprechen, sie unterliegt dem Amtsgeheimnis. Was sie erlebe, gehe ihr aber zum Teil nahe. «Ich versuche mich von den Fällen abzugrenzen und mich mit dem, was mich belastet, auseinanderzusetzen», sagt Gočanin.

Ein Zitat des Philosophen Ludwig Wittgenstein hält Dolmetscherin Milena Gočanin für besonders treffend: «Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt.» Bild: Tobias Garcia (St.Gallen, 29. Dezember 2021)

Es sei wichtig, auf die Psychohygiene zu achten, regelmässig gebe es Intervisionen, in denen sie mit Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen über Erlebtes spreche und man einander helfe, dies zu verarbeiten. Sie sagt:

«Am Dolmetschen mag ich, dass ich mit Menschen arbeite, obwohl es an die Substanz geht.»

Einen Ausgleich finde sie beim Yoga. Das helfe ihr, mit dem Erlebten umzugehen. «Es erdet mich», sagt Gočanin. Sie hat sich Strategien zurechtgelegt, um von schwierigen Gesprächen Abstand zu gewinnen. Wenn sie zum Beispiel das Gericht verlässt und sich die Hände desinfiziert oder die Schuhe am Fussabtreter abstreift, hat das eine befreiende Wirkung auf sie. Als würde sie Ballast abwerfen.

Aufgabe bringt eine grosse Verantwortung

Häufig werde sie bei Fällen aufgeboten, bei denen es ums Betäubungsmittelgesetz geht. Einvernahmen können mehrere Stunden dauern und bis zu einem Tag gehen. Das ist anstrengend, aber auch anspruchsvoll. «Wenn ich nicht genau arbeite, kann das schwerwiegende Konsequenzen haben. Dem bin ich mir bewusst», sagt Milena Gočanin. Sie verhalte sich immer neutral und unparteiisch: «Ich bin das Sprachrohr – nicht mehr und nicht weniger.»

Für eine Gerichtsverhandlung, wie auch für Einvernahmen oder Einsätze im Allgemeinen, bereitet sie sich deshalb intensiv vor, erstellt je nach Thema ein Glossar und prägt sich einzelne Begriffe ein. Oft könnten die Beschuldigten sich auf Deutsch verständigen, seien mit Fachbegriffen aber überfordert. Ausserdem gebe es Sicherheit, wenn eine Dolmetscherin oder ein Dolmetscher anwesend sei. Bei einem schweren Delikt wie Mord oder Totschlag war Milena Gočanin bisher nicht engagiert.

Einsicht in die Akten erhalten Dolmetscherinnen wie Gočanin in der Regel nicht, höchstens eine Vorladung vom Gericht liegt ihr vor. Den Dolmetschenden sage man öfters: «Sie müssen nicht drauskommen, nur dolmetschen.» Dabei wären die Zusammenhänge durchaus hilfreich, um besser zu dolmetschen.

Immerhin würden Richterinnen und Anwälte komplexe Begriffe paraphrasieren, so könne sie diese mit mehreren Worten umschreiben. Dabei wäre es auch im Interesse des Gerichts, wenn Dolmetschende den Hintergrund der Verhandlungen kennen würden.

Neben dem Studium in Übersetzen an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) hat Gočanin einen Master an der University of Surrey in England abgeschlossen. Juristisches Wissen hat sie sich ausserdem an einem Kurs der Caritas angeeignet, wo Dolmetschen bei Behörden und Gerichten gelehrt wird. Dort frischte sie ihr Wissen in Notizentechnik und im Straf- und Zivilrecht auf. Gerade die Rechtsterminologie sei anspruchsvoll zu dolmetschen.

Die Landessprache konnte sie erst nicht

Von der Übersetzerinnentätigkeit am Schreibtisch zur Dolmetschertätigkeit vor Ort ist Milena Gočanin durch eine Bekannte gekommen. Sie hat für deren Mutter bei einem Anliegen auf der Gemeindeverwaltung gedolmetscht. Sie sagt:

«Die Tatsache, dass sich dank mir zwei Menschen verständigen können, treibt mich an.»

Neben der Dolmetschertätigkeit ist sie zusätzlich an der Sprachschule Haus der Sprachen (HDS) als Lehrerin tätig, wo sie Erwachsene in Deutsch unterrichtet. Diese Arbeit sei eine Herzensangelegenheit: «Wenn man sich nicht verständigen kann, fühlt man sich wehrlos.» Milena Gočanin weiss das nur zu gut.

Sie ist als 13-Jährige mit der Mutter aus Serbien in die Schweiz gekommen, ohne die Sprache zu sprechen. Ihr Vater lebte zu dieser Zeit schon hier. Sie denke nicht gerne daran zurück. Die Reise in die Schweiz und das Entkommen vom Krieg in Serbien ist zwar nicht vergleichbar mit dem, was Menschen heute auf der Flucht aus Afghanistan oder Eritrea erleben. Traumatisch war sie für den Teenager trotzdem. Dass sie jetzt jenen Menschen helfen kann, die am gleichen Punkt stehen, erfüllt sie:

«Ein Kreis schliesst sich.»

Nach ihrer Ausbildung in England ging sie für ein paar Jahre zurück nach Serbien, wo sie in ihrer Heimatstadt Kragujevac als Deutschlehrerin arbeitete. Sie merkte, dass Serbien zwar ihre Heimat, die Schweiz aber ihr Zuhause ist und kehrte zurück nach Uzwil.

Was sie manchmal nervt

Wie anspruchsvoll die Dolmetschertätigkeit ist, sei Laien oftmals nicht bewusst. «Ich wurde auch schon gefragt, was denn so schwer daran sei», erzählt Milena Gočanin. Es gebe ja viele Secondos, die zweisprachig sind. Es stecke aber viel mehr dahinter, als zwei Sprachen zu sprechen:

«Es braucht Talent, eine gute Ausbildung, ständige Weiterbildung, harte Arbeit und Liebe zur Sprache.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen