Katja Stadler: Die neue Thurgauer Apfelkönigin mag es sauer

Porträt «Elstar – die haben richtig rote Backen dieses Jahr»: Die neue Thurgauer Apfelkönigin mag es sauer Von Kindesbeinen an ist Katja Stadler auf dem elterlichen Hof zwischen Apfelbäumen aufgewachsen. Die 27-jährige Langrickenbacherin, die in Uttwil sesshaft wurde, ist die neue Werbeträgerin des Kantons Thurgau. Theepan Ratneswaran 07.10.2021, 05.10 Uhr

Die Apfelkönigin Katja Stadler im Romanshorner Hafen. Andri Vöhringer

Katja Stadler beschenkte sich gleich selbst. Am Montag feierte sie ihren 27. Geburtstag. Zwei Tage vorher wurde sie im Gasthaus zum Trauben in Weinfelden zur 23. Thurgauer Apfelkönigin gekürt. Für viele eine würdige Botschafterin des Apfelkantons.

Katja Stadler ist Bauerstochter. Ihre Eltern betreiben Obstbau und eine Milchwirtschaft in Dünnershaus, Langrickenbach. Schon ihr Grossvater war begeistert von der Idee, dass die kleine Enkelin zukünftig in zehn bis fünfzehn Jahren die Krone der Apfelkönigin tragen könnte. Nicht nur er war überzeugt. Andere Familienmitglieder, Freunde und die Nachbarn lagen ihr ständig in den Ohren. Ohne Erfolg. Nach etlichen Jahren gab sie doch noch nach. Die Jury und das Publikum gaben schliesslich dem Grossvater recht.

Dozentin und Unternehmerin

Katja Stadler ist ein Familienmensch. Ihre Eltern und ihre drei Brüder geben ihr Halt. «Ich bin gerne weg, bin aber noch lieber wieder nach Hause gekommen.» Ausser zum Studium im zürcherischen Wädenswil. An Wochenenden sei sie jedoch stets in ihre Heimat zurückgekehrt.

Ihren Bachelorabschluss im Umweltingenieurwesen hat die neue Apfelkönigin seit zwei Jahren in der Tasche. Seit kurzem arbeitet die 27-Jährige in der Obstbauberatung am Bildungs- und Beratungszentrum Arenenberg. Auf rund 1600 Hektaren Fläche bewirtschaften rund 500 Bauernbetriebe Obstkulturen und weitere 2000 Betriebe rund 210'000 Hochstämme. Der Thurgau ist damit der grösste Obstbaukanton. Katja Stalder berät nicht nur, sondern bildet bald aktiv als Berufsschullehrerin die Thurgauer Landwirte aus.

Katja Stadler im Gespräch mit der «Thurgauer Zeitung». Andri Vöhringer

Seit Ende 2020 ist Katja Stadler zudem Unternehmerin. Mit ihrem Start-up-Unternehmen «apfeldruck GmbH» druckt sie mit Lebensmittelfarbe Logos auf Äpfel – für die individuelle Geschenkidee. Die Äpfel entstammen vom Landwirtschaftsbetrieb ihrer Eltern und deren ihres Freundes Sandro.

Bodenständig und empathisch

Und welches ist nun ihr Lieblingsapfel? So eindeutig sei es nicht, sagt die Apfelkönigin. «Ich mag grundsätzlich viele Sorten und die Abwechslung macht es aus.» Wenn sie aber wählen müsste, dann sind es die Äpfel, die auch etwas sauer sind, nicht nur zuckersüss. Sie empfehle den Elstar. «Die haben richtig rote Backen dieses Jahr.»

Auch Katja Stalder strahlt bis über beide Backen. Es sei noch ungewohnt, die Krone und die Schärpe zu tragen. «Es ist aber eine grosse Ehre, den Kanton Thurgau zu vertreten.» Nadja Anderes, Geschäftsführerin und Event-Managerin der Thurgauer Apfelkönigin, ist sich sicher: Aufgrund ihrer angenehmen und aufgestellten Art werde Katja Stadler ein sehr positives Aushängeschild für den Thurgau sein.

«Nach dem ersten Kennenlernen schätze ich Katja als sehr bodenständige und empathische Person ein.»

«Kennenlernen» ist das richtige Stichwort. «Ich hoffe, dass ich viele interessante Menschen treffe und verschiedensten Leuten meinen Heimatkanton näherbringen kann», sagt Katja Stadler. Auf das freue sie sich am meisten in ihrem Amtsjahr.

Wohlfühloase Thurgau

Ihren ersten grossen Auftritt ihrer Amtszeit hat die Apfelkönigin an der Olma. Zusätzlich zur Krone wird sie dann an den Wochenenden während der Landwirtschaftsmesse mit der Thurgauer Tracht auftrumpfen. Wahlweise wird Katja Stadler in Zukunft bei anderen Terminen auch im «Casual Look» auftreten. Der Freizeitstil ist ein Novum in der langen Geschichte der Apfelköniginnen. Eine Hose und ein weises T-Shirt mit Aufdruck und ein Blazer, ein Outfit, in welchem Katja Stadler sich wohlfühlt.

Ihre wirkliche Wohlfühloase ist die Natur. Sie verbringe gerne ihre Freizeit mit ihrer Familie oder Freunden in Uttwil, wo sie wohne und lebe, sagt Katja Stadler. Der Bodensee, die Wiesen und Wälder oder einfach die Thurgauer Luft brauche sie für ihre Balance. Genauso das Vereinsleben beim STV Eggethof. Schon seit Jahren ist Katja Stadler im Turnverein aktiv. Zwischendurch auch als Coach der Jugendriege und der Aktiven.

Sie freue sich sehr, die Schweiz oder vielleicht auch das Ausland als Apfelkönigin zu bereisen.

«Umso mehr freue ich mich dann, wieder zurückzukehren, nach Uttwil, in den Thurgau, nach Hause.»