Arbon am Hafen: Aquaman ersetzt den Seebueb

Timo Mösli löst Hans Schuhwerk als Hafenmeister ab.

Bild: Benjamin Manser

Timo Mösli ist der neue Hafenmeister in Arbon. Er tritt die Nachfolge von Hans Schuhwerk an, der nach 36 Jahren in Pension geht.

Der Bodensee ist ruhig. Bei Hans Schuhwerk hingegen sprudelt es nur so raus. Er hat viel erlebt. Der Seebueb ist seit 1985 Arboner Hafenmeister. Nach 36 Jahren geht er in den Ruhestand.

Als Berufsfischer war Hans Schuhwerk, der gelernte Elektriker, mit dem Wasser bestens vertraut. Schnell lebte sich der «Herr über rund 460 Bootsplätze» als Hafenmeister ein. Seine Ehefrau Christine war ihm dabei stets eine grosse Unterstützung. Anfangs nur als Aushilfe, später als stellvertretende Hafenmeisterin. Auch die Kinder Remo und Nicole verbrachten sehr viel Zeit am Hafen. Hans Schuhwerk sagt:

«Es war wie ein Familienbetrieb.»

Der Fels in der Brandung

Alles eitel Sonnenschein also? Mitnichten – die stürmischen Zeiten, es gab sie. Gleich im zweiten Arbeitsjahr erlebte Hans Schuhwerk einen Rekordsommer. Am 29. Juli 1987 erreichte der Pegel des Bodensees den Höchstwasserstand von 5,41 Metern. «Ich war nur noch im Gummistiefel unterwegs», sagt Schuhwerk.

Unvergessen bleibt für die Arbonerinnen und Arbonern vor allem der Sommer 1999. Im Juni trat der Bodensee gewaltig über die Ufer. Bis in den Juli hinein kam es zu gravierenden Überschwemmungen des seenahen Stadtgebietes. Sogar die Seestrasse war bis zu 50 Zentimeter überflutet und nicht mehr befahrbar. Für viele war Schuhwerk in diesen turbulenten Tagen der Fels in der Brandung.

Hans Schuhwerk erlebte die Überschwemmungen im 1999 hautnah mit.

Bild: Benjamin Manser

Die Chemie stimmte

Nach dem Hochwasser 1999 wurde ein Hafengebäude-Provisorium gebaut. Das Hafengebäude wurde dann im Jahr 2003 um einen Stock erweitert und komplett renoviert. Auch dank der Anregung von Schuhwerk. Der Schlosshafen wiederum wurde 2009/2010 um 150 Hafenplätze erweitert. Zur Einweihung organisierte der Hafenmeister ein Fest.

Jetzt wurde Hans Schuhwerk selbst für seinen leidenschaftlichen Einsatz für die Stadt Arbon von Familie und Freunden gebührend gefeiert und in den Ruhestand verabschiedet. Ganz so weit ist es jedoch noch nicht. Er arbeite noch seinen Nachfolger ein, sagt der Arboner Seebueb. Er habe ein sehr gutes Gefühl.

«Die Chemie zwischen uns stimmte vom ersten Tag an.»

Lehre zum Bootbauer

Lange Haare und langer Bart, muskulös und mit vielen Tattoos. Timo Mösli sieht aus wie Jason Momoa. Er könnte Aquaman in den DC-Filmen mimen. Nicht nur wegen des Aussehens, sondern auch weil Mösli sagt:

«Das Wasser ist mein Element.»

Der Appenzeller, der im St.Georgen in St.Gallen aufgewachsen ist und jetzt in Heiden wohnt, entdeckte die Liebe zum Wasser in Rorschach. Seit Mösli die Lehre zum Bootbauer begann, wollte er nicht mehr weg vom Bodensee.

Abstecher zum Formel 1

Nach sieben Jahren entschied er sich dennoch einen neuen Schritt zu wagen. Drei Jahre lang baute und schraubte er in Hinwil an Formel-1-Boliden. Es gefiel ihm sehr mit den Händen zu arbeiten, wie er es schon beim Bootsbau kannte.

Timo Mösli entdeckte jedoch eine neue Stellenanzeige. Gesucht wurde ein Hafenmeister. Es war der perfekte Zeitpunkt. Er bewarb sich prompt und nach zwei Gesprächen erhielt er die Zusage. «Der See hat mich einfach nicht losgelassen», sagt er.

Timo Mösli freut sich auf die neuen Aufgaben am Arboner Hafen. Bild: Benjamin Manser

Botschafter der Stadt Arbon

Ein Hafenmeister ist der Hauswart der Hafenanlage. Vergleichbar mit einem Hauswart einer Sportanlage oder Schule. Er sorgt für Recht und Ordnung auf dem Areal. Besonders wichtig sind die WC- und Duschanlagen im Hafengebäude. Wer mit dem Boot in Arbon anlegt, der erfreut sich besonders an den sauberen Sanitäranlagen, sagt Timo Mösli. Sie seien die Visitenkarte eines gut geführten Gebäudes. Der neue Hafenmeister sagt:

«Man fühlt sich so umso wohler am Hafen – auf dem ‹Schwimmenden Campingplatz›.»

Das Aushängeschild des Hafens Arbon ist aber auch jeweils der Hafenmeister selbst. Der soziale Austausch und das Miteinander mit den Touristen oder den Bootsfahrern ist genauso wichtig wie eine schöne Hafenanlage.

Er sei wie ein Botschafter der Stadt Arbon, sagt Timo Mösli. Wenn jemand mit dem Boot von Romanshorn oder Friedrichshafen kommt und Arbon auskundschaften möchte, dann sei er jeweils der Erstkontakt. Die Altstadt, der Ausblick auf den Säntis, die grossen grünen Wiesen am Seeufer.

Arbon biete so viel, sagt Timo Mösli. Und jetzt auch Aquaman als neuen Arboner Hafenmeister.