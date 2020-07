Pop-up-Campingplatz in Amden soll Wild-Camper anlocken Direkt am Waldrand im Gebiet Arvenbüel ist ein temporärer Campingplatz eröffnet worden. Die Gemeinde und ein privater Unternehmer reagieren damit auf die stark gestiegene Nachfrage nach Ferien in der Schweiz. 20.07.2020, 14.31 Uhr

Der temporäre Campingplatz und die Zeltwiese befinden sich direkt am Waldrand im Gebiet Arvenbüel. PD

Wegen der weltweiten Corona-Pandemie machen dieses Jahr viele Schweizer Ferien im eigenen Land. Gut gebucht, oft sogar komplett voll sind die Campingplätze. Laut Thomas Expositio, Geschäftsführer von Amden und Weesen Tourismus, führt das dazu, dass das sogenannte «wilde Campieren» zunimmt. Also das Übernachten im Wohnwagen oder -mobil, im Zelt oder sogar im Freien ausserhalb von offiziellen Camping- und Zeltplätzen. «Das kann zu Konflikten führen, vor allem an Orten, wo keine Infrastruktureinrichtungen vorhanden sind», schreibt er in einer Mitteilung.