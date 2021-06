Polyamorie «Eifersucht hat nichts mit Liebe zu tun»: Ostschweizer Trio spricht offen über seine polyamore Beziehung Noëmi und Larissa sind seit zwei Jahren ein Paar. Zur selben Zeit sind sich Noëmi und Mathias nähergekommen. Auch sie sind in einer Liebesbeziehung und wohnen zusammen. In diesem Beziehungsmodell sind alle drei glücklich. Jolanda Riedener und Martin Oswald 24.06.2021, 17.00 Uhr

Mathias öffnet die Tür zur lichtdurchfluteten Altbauwohnung in Teufen. Die Räume sind offen, es gibt kaum Türen. Er wirkt sportlich, sein muskulöser Oberkörper zeichnet sich im eng anliegenden T-Shirt ab. Die Wohnung ist liebevoll eingerichtet und mit Kissen, Pflanzen und Kerzen dekoriert. Eine Zeichnung zeigt Schenkel und Strümpfe. Noten von Adele liegen auf dem Klavier. Am Fenster steht ein riesiges Bett. Mathias (40) und Noëmi (26) wohnen hier als Paar zusammen. Auch Larissa (24) ist oft da.

«Am Anfang haben wir uns eher selten hier getroffen, ich wollte nicht in ihr Leben eindringen. Heute ist es normal, dass ich auch mal den Geschirrspüler ausräume», sagt Larissa. Sie wirkt ruhig, ist gross und hat die blonden Haare zum Dutt geformt. In Wirklichkeit heisst Larissa anders. Dass sie sich in diesem Text nicht mit Namen äussern will, habe mit ihrem exponierten Beruf und nicht damit zu tun, dass sie nicht zur Beziehung stehe.

Noëmi ist lebhaft. Ihre dunklen Augen leuchten, ein Ring glänzt in der Nase. «Der monogame Lebensstil passt nicht zu mir», sagt sie. Der hohe Erwartungsdruck in traditionellen Beziehungen und Bedürfnisse, die eine einzige Person erfüllen muss, das möchte sie in ihrem Liebesleben nicht. Auf Instagram thematisiert sie ihre Polyamorie offen. «Ich bitte meine Followerinnen und Follower immer mal wieder, Fragen an mich zu stellen.» So wolle sie Vorurteile abbauen. Ihre Beziehungsform zur Schau zu stellen, das hingegen sei nicht ihre Absicht.

Polyamorie ist nicht Polygamie Polyamouröse Menschen verlieben sich in mehr als nur eine Person auf einmal und können romantische sowie sexuelle Beziehungen mit mehr als einer Person haben. Entscheidend ist, dass alle Beziehungspartnerinnen und Beziehungspartner sowie Sexualpartnerinnen und Sexualpartner von dieser Vereinbarung wissen und damit einverstanden sind. Polygamie bedeutet Vielehe und bezeichnet eine Form der Ehe, bei der mehr als nur zwei Personen verheiratet sind. Meistens geht es dabei um eine Person, die mehrere Ehepartnerinnen oder Ehepartner hat.

Die beiden Frauen berühren sich an den Händen, während sie auf dem Sofa sitzen und erzählen, dass sie sich seit der Jugend im Thurgau kennen. Sie wirken vertraut. Die Freundinnen trennten sich zur selben Zeit von ihren damaligen Freunden. Danach unternahmen sie viel zusammen. Sie waren sich nah, aber ohne Hintergedanken. Noëmi hatte zuvor auch schon körperliche Beziehungen zu Frauen, Larissa nicht.

An einem Sportanlass in Österreich ist es dann passiert. Sie küssten sich. «Noëmi hat den Anfang gemacht», sagt Larissa. «Niemals!», kontert Noëmi. Beide lachen. «Danach waren wir erst einmal verwirrt.» An diesem Event war auch Mathias. Er und Noëmi kamen sich dort ebenfalls näher. Rasch entwickelte sich gegenseitiges Interesse. «Zuerst war es einfach eine Affäre», sagt Noëmi. Erst später wurde eine Beziehung daraus.

Offen und ehrlich, von Anfang an

Seither hat Noëmi zwei Beziehungen, mit Larissa und Mathias. Und beide wussten von Anfang an voneinander. «Es war mir lange nicht klar, was unsere Gefühle bedeuteten», sagt Larissa rückblickend. Noëmi war Larissas Vereinsleiterin, was die Situation komplizierter machte. «Wir haben damals viel Zeit zusammen verbracht. Gleichzeitig haben wir uns vor anderen verstellt und unsere Beziehung verheimlicht.» Irgendwann habe die Frauen das genervt. Noëmi sagt:

«Wir haben beschlossen, unsere Freunde einzuweihen. Danach ging es fünf Sekunden und der ganze Kanton wusste über uns Bescheid.»

Sex ist okay, mehr nicht

Mathias wird von Aussenstehenden gerne als Frauenheld wahrgenommen. Zu seinem Liebesleben steht er auch in der Öffentlichkeit. «Ich will es anderen aber nicht aufdrängen.» Sein erster Versuch mit einer offenen Beziehung scheiterte. «Aber das war nur ein Versuch, um die Partnerschaft zu retten.» Danach war er der Meinung, dass Frauen für diese Beziehungsform nicht gemacht wären. «Das war ein Frustgedanke, heute weiss ich es besser.» Mit offener Kommunikation und Respekt funktioniere es.

Er sei jemand, der Zeit für sich brauche und gerne allein sei. Noëmi beschreibt Mathias als typischen Mann: «Ja heisst bei ihm Ja, Nein heisst Nein. Das ist super.»

Wenn er sich mit anderen Frauen trifft, sagt er Noëmi vorher Bescheid. Mehr als körperliche Bekanntschaften entwickeln sich daraus nicht. Sex ist okay, andere intime Momente teilen sie hingegen nicht mit anderen – zum Beispiel zusammen im Bett schlafen oder am Sonntag frühstücken. Ein schlechtes Gefühl habe sie nicht, wenn er bei einer anderen ist. Sie sagt:

«Wenn er eine Bessere findet, kann ich das sowieso nicht verhindern.»

Mathias beschreibt es so: «Es ist, wie wenn man in einem Raum mit vielen geschlossenen Türen steht. Ich kann alle öffnen und schauen, was sich dahinter verbirgt. Wenn es mir hingegen verboten ist, die Tür zu öffnen, will ich umso mehr nachschauen, die Spannung wird noch grösser.»

Wenn man diese fremde Person dann kennen lerne, merke man eben, dass die eigene Partnerin immer noch die beste sei. «Das schweisst zusammen.» Mit Betrügen habe das nichts zu tun, im Gegenteil: «Ehrlichkeit ist essenziell.»

Viele Personen würden falsche Schlussfolgerungen ziehen und meinen, Seitensprünge passieren, wenn etwas in der Beziehung nicht stimmt oder man sich nicht mehr liebt, sagt Noëmi. «Das stimmt nicht.» In dem Moment, in dem er diese Freiheit spüre, die er in der Beziehung habe, werde die Liebe noch stärker, findet Mathias. Er sagt:

«Eifersucht hat nichts mit Liebe zu tun, sondern in vielen Fällen mit falschem Stolz und mangelndem Selbstvertrauen.»

Man müsse sich seines Wertes bewusst sein. «Wenn Mathias eine andere Frau trifft, dann habe ich nie den Gedanken, ob sie vielleicht besser oder schöner ist als ich.» Sie wisse, am Ende komme er immer gern zu ihr nach Hause. Noëmi trifft neben Mathias auch andere Männer.

Routine und zu wenig Freiraum sind für die drei Beziehungskiller. In ihrer Konstellation komme das nicht vor. Frei von Eifersucht ist aber auch ihr Beziehungsmodell nicht. Es ist nichts perfekt. Zu Beginn war Larissa eifersüchtig. «Es war mir bewusst, dass meine Gefühle keinen Sinn machen. Heute weiss ich, dass das dumm war.» Polyamorie bedeute keinesfalls, Liebe teilen zu müssen.

Will nicht monogam alt werden

Als Noëmi und Mathias zusammengezogen sind, fühlte Larissa sich etwas alleine gelassen. Nach einer Eingewöhnungszeit fühlen sich heute alle wohl in diesem Beziehungsmodell. «Jetzt ist es einfach megaschön», sagt Noëmi. Monogam alt zu werden, kann sie sich nicht vorstellen.

Doch Polyamorie sei durchaus anstrengend. Vor allem terminliche Absprachen führten am Anfang zu Diskussionen. Sie sprechen sich ab, wer wann Zeit mit wem verbringt. So kommen alle auf ihre Rechnung. Inzwischen stehen sich auch Larissa und Mathias nah. Verliebt sind sie nicht, aber sie verstehen sich gut und kennen viel Persönliches voneinander. «Wir unternehmen viel zu dritt», sagt er. Larissa übernachtet regelmässig bei Mathias und Noëmi.

Jedes zweite Wochenende ist Mathias zehnjährige Tochter zu Besuch. «Für sie ist das alles völlig normal», sind sich Noëmi und Mathias einig. Mit der Kindsmutter habe er eine super Beziehung.

Vor ein paar Monaten hat sich die Beziehungskonstellation verändert, Larissa hat neu einen Freund. Das erfordert noch mehr zeitliche Organisation. «Das ist ungewohnt und herausfordernd für ihn», sagt sie. Doch er lasse sich auf das Experiment ein und zeige grosse Offenheit.

Mit dem Partner reden

Das öffentliche Bild von polyamoren Menschen stört die drei. «Wir sind ganz normale Menschen», sagt Larissa. Sie seien keine Hippies oder Asoziale. Ihr Lebensstil habe auch nichts mit Laisser-faire zu tun, alle drei haben studiert und gute Jobs. Noëmi sagt:

«Ich glaube, es gibt viele, die in einer offenen Beziehung leben wollen, sich aber nicht trauen.»

Man habe die Wahl, in was für einem Beziehungsmodell man leben möchte. Dabei gibt es viele Facetten. «Wir respektieren jede Beziehungsform», sagt Noëmi. Wichtig sei, dass man über Bedürfnisse offen reden könne und die Beziehung wähle, die für einen persönlich am besten stimme. «Redet miteinander darüber.»