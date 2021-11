Widnau: Angetrunkener 84-jähriger fährt mehrere Stangen um

Polizeimeldung Widnau hat sieben Stangen weniger: Angetrunkener 84-jähriger Mann fährt mehrere Pfosten im Dorfzentrum um Es ist eine Polizeimeldung der kuriosen Art: Ein 84-jähriger Mann hat mit seinem Auto sieben Pfosten im Dorfzentrum von Widnau niedergemäht. Es entstand ein Sachschaden von rund 10'000 Franken. 07.11.2021, 10.02 Uhr

Die Bahnhofstrasse in Widnau. Bild: Michel Canonica

Sie fällt auf: Die Bahnhofstrasse im Dorfzentrum von Widnau. Die beiden Fahrspuren in der Widnauer Einkaufsstrasse werden nicht durch einen simplen Mittelstreifen abgetrennt, sondern durch zahlreiche meterhohe rote Stangen, deren Ästhetik sich irgendwo an der Grenze zwischen Verkehrsberuhigung, Kunst im öffentlichen Raum und vergessenen Stangen der amtlichen Vermessung bewegt.

Nun wurden einige der Stangen niedergemäht, wie einer Meldung der Kantonspolizei St.Gallen zu entnehmen ist. So hat ein 84-jähriger Mann am Samstagabend um 17:37 Uhr mit seinem Auto sieben der Pfosten umgefahren, als er in Richtung Zentrum fuhr und links von der Fahrbahn abkam. «Der Mann war in angetrunkenem Zustand unterwegs», schreibt die Polizei.

Widnau hat sieben Stangen weniger. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Das Resultat der Fahrt: Ein Sachschaden von rund 10'000 Franken, der Mann ist seinen Führerschein los und Widnau wird sich neue Stangen besorgen müssen. (kapo/dar)