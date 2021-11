Tödlicher Unfall in Vorarlber: Kleinflugzeug prallt in Felswand

Polizeimeldung Tödlicher Flugunfall bei Hohenems: Kleinflugzeug prallt im Vorarlberg gegen Felsen Ein Pilot ist beim Absturz seines Kleinflugzeuges im österreichischen Bundesland Vorarlberg ums Leben gekommen. Der 51-jährige Mann wurde an der Unfallstelle in der Nähe von Hohenems gefunden, nachdem seine Maschine gegen eine Felswand geprallt war 11.11.2021, 14.03 Uhr

Nach Angaben der Polizei war der Pilot kurz vor 8 Uhr alleine vom Flugplatz Hohenems gestartet, um ins bayerische Memmingen zu fliegen. Am Donnerstag herrschte in dem Gebiet nebeliges Wetter. Bereits kurz nach dem Start kam es laut Polizei zu dem Unglück. Einsatzkräfte der Rettungsdienste, der Feuerwehr und Polizei waren an der Unfallstelle bei einem Steinbruch, um den Piloten und das ausgebrannte Wrack der einmotorigen Cessna P210N zu bergen.