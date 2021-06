Erneut tödlicher Unfall beim Äscher: 46-Jähriger stürzt in Tiefe

Polizeimeldung Erneut tödlicher Unfall beim Äscher: 46-jähriger Mann stürzt auf dem Weg zum Seealpsee in die Tiefe Am Donnerstag ist ein 46-Jähriger im Alpstein tödlich verunfallt. Der Mann stürzte zwischen dem Äscher und dem Seealpsee das abfallende Gelände hinunter. Aktualisiert 04.06.2021, 11.33 Uhr

Zwei Kollegen wanderten vom Äscher in Richtung Seealpsee. Aus noch ungeklärten Gründen stürzte einer der Männer das abfallende Gelände hinunter und starb. Symbolbild: Gian Ehrenzeller/Key

(kapo/dar) Am Donnerstag wanderten zwei Kollegen vom Äscher in Richtung Seealpsee. Aus bislang noch ungeklärten Gründen stürzte der Mann das abfallende Gelände hinunter. Die sofort ausgerückte Rettungsflugwacht (Rega) konnte in Zusammenarbeit mit der Alpinen Rettungsstaffel Schweiz den Berggänger nach kurzer Zeit lokalisieren. Es konnte nur noch der Tod des 46-Jährigen festgestellt werden.

Es ist der zweite tödliche Unfall innert kurzer Zeit auf dem gleichen Streckenabschnitt. Am Montagnachmittag wanderte ein Ehepaar in Richtung Chobel. Als sich die 57-jährige Frau um ihre Hunde kümmerte, kam sie zu Fall und stürzte in das steil abfallende Gelände. Die Rettungskräfte konnten ebenfalls nur noch den Tod der Frau feststellen.

Unfallhergang in beiden Fällen noch ungeklärt

Die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden sieht auf Nachfrage keine Parallelen zwischen den beiden Todesfällen. Mediensprecher Philipp Lötscher sagt:

«Es ist wohl ein unglücklicher Zufall.»

Zwar seien die Unfälle auf dem gleichen Streckenabschnitt passiert, aber nicht an derselben Stelle. Der Unfallhergang bei beiden Fällen werde derzeit noch untersucht und sei noch nicht geklärt. Der Wegabschnitt sei nicht in einem schlechten Zustand, sagt Lötscher.