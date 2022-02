Polizeigesetz «Welches sind die Rechte des Gefährders?»: St.Galler Polizei soll für Vorhersage von Straftaten mehr Kompetenzen erhalten –Strafrechtsprofessorin nimmt Stellung Um präventiv Gefahren erkennen und abwehren zu können, soll die Kantonspolizei St.Gallen Instrumente wie computergestützte Softwares einsetzen dürfen. Strafrechtsprofessorin Monika Simmler zu den geplanten Gesetzesänderungen. Janina Gehrig Jetzt kommentieren 03.02.2022, 20.30 Uhr

Der Druck, Straftaten früher zu erkennen, ist gross. In den USA kommen die Methoden von «Predictive Policing» – vorhersagbarer Polizeiarbeit – schon länger zum Einsatz. Bild: Ignatiev / E+

Ist der Mann, der seine Ex-Frau bedroht, tatsächlich gefährlich? Wie ernstzunehmen sind seine Morddrohungen? Um die Gefahrenpotenziale auffälliger Personen zu beurteilen, nutzen bereits heute verschiedene Polizeikorps computergestützte Prognoseinstrumente. Auch die Kantonspolizei St.Gallen. Sie hat bereits vor rund zwei Jahren ein Bedrohungs- und Risikomanagement aufgebaut. Dieses soll im Polizeigesetz nun verankert werden. So hat die St.Galler Regierung am Mittwoch den XIV. Nachtrag zum Polizeigesetz sowie ein Rahmengesetz zur Videoüberwachung im öffentlichen Raum in die Vernehmlassung geschickt.

Konkret sollen etwa der Informationsaustausch zwischen der Polizei und anderen Behörden ermöglicht und eine Bestimmung zum «Predictive Policing» – der vorhersagenden Polizeiarbeit – eingefügt werden. Auch soll die Polizei für Anhaltungen, Identitätsabklärungen und die Durchsuchung von Gegenständen sowie für die verdeckte Ermittlung mehr Befugnisse erhalten. Was sagt Monika Simmler, Assistenzprofessorin für Strafrecht und Kriminologie an der Universität St.Gallen, zu den geplanten Änderungen?

Monika Simmler, Assistenzprofessorin für Strafrecht, Strafprozessrecht und Kriminologie an der Uni St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

«Der Austausch zwischen den Polizeibehörden ist sicher sinnvoll»

Sie verstehe zwar nicht, dass man statt eines 14. Nachtrags nicht gleich eine Totalrevision des Polizeigesetzes vornehme, sagt sie. Dass das vorgesehene Gesetz den Datenaustausch mit anderen Polizeibehörden erleichtern möchte, sei zu begrüssen. «Der Austausch zwischen verschiedenen Polizeibehörden in der kleinräumigen Schweiz ist sicher sinnvoll.» Auch, dass St.Gallen die gesetzlichen Grundlagen schaffe, um etablierte Polizeiinstrumente wie empirische Gefährdungsprognosen zu nutzen, sei lobenswert.

Das sieht etwa so aus: Eine Software berechnet die Gefährlichkeit einer bestimmten Person aufgrund von Kriterien, die wissenschaftlich als wichtig erachtet werden, der Algorithmus nimmt dabei in der Regel auch Gewichtungen dieser Faktoren vor. Als erster Deutschschweizer Kanton wolle St.Gallen solche Tools gesetzlich verpflichtend regelmässig evaluieren, was für mehr Transparenz und eine Qualitätssicherung sorge. «Das ist vorbildlich», sagt Simmler. Für die HSG-Professorin sollten die Tools nicht nur zur Prävention von Delikten gegen Leib und Leben, sondern auch von solchen gegen die sexuelle Integrität eingesetzt werden. Hier sei der Gesetzesentwurf noch verbesserungswürdig.

Welche Rechte hat ein Gefährder?

Ebenso möchte die Regierung die gesetzliche Grundlage schaffen, um ein persönliches Gespräch mit einem potenziellen Gefährder zu suchen. So soll es unter gewissen Umständen künftig möglich sein, Personendaten der Gefährderin oder des Gefährders zusammen mit sachdienlichen Unterlagen an das potenzielle Opfer weiterzugeben. Zusätzlich wird die Koordinationsgruppe mit einer Fachperson des schulpsychologischen Dienstes erweitert. Ein derartiges Instrumentarium des Bedrohungsmanagements sei bereits in anderen Kantonen vorgesehen, sagt Simmler. «Hier stellt sich aber auch immer die Frage: Welches sind die Rechte eines Gefährders? Wird jemand einer Straftat beschuldigt, hat er das Recht, einen Anwalt beizuziehen und die Aussage zu verweigern?» Für potenzielle Gefährder gälte das nicht. So sei es aus juristischer Sicht wichtig, auch über die Verfahrensgrundsätze im Polizeirecht zu reden.

Simmler verweist auf einen weiteren Schwachpunkt. Es gibt derzeit noch wenig Studien dazu, wie erfolgreich solche Instrumente tatsächlich Verbrechen verhindern.

«Aufzuzeigen, dass eine Straftat aus genau diesem Grund nicht geschah, ist schwierig.»

Auch das geplante Rahmengesetz zur Videoüberwachung im öffentlichen Raum lässt bei Monika Simmler Fragen offen.

Zweckbeschrieb für Videoüberwachung zu vage formuliert

So heisst es im Entwurf des Gesetzestextes etwa: «Ein öffentliches Organ kann im öffentlichen Raum örtlich begrenzt eine Videoüberwachung einsetzen, die eine Personenidentifikation zulässt, sofern dies zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben geeignet, erforderlich und angemessen ist.» Das sei zu wenig bestimmt formuliert. «Die Bürgerin oder der Bürger muss ablesen können, zu welchem Zwecke der Staat eine Überwachung anordnen kann.» Hier stelle auch das Bundesgericht hohe Anforderungen, die der Gesetzesentwurf gemäss Simmler nicht erfülle.

Auch sei sie über die weitreichenden Kompetenzen gestolpert, welche der Polizei bezüglich Verkehrsüberwachung eingeräumt werden sollen. So soll diese unter anderem zur Verhinderung einer Straftat Bewegungsprofile erstellen dürfen. «Wenn ein Verbrecher gesucht wird, ist die Überwachung des Fahrzeugs und dessen Bewegungen üblich, aber zur Prävention?»

David Knecht, Leiter des Rechtsdiensts des Sicherheits- und Justizdepartements, gibt zu bedenken, dass es sich bei der Vernehmlassungsvorlage zur Videoüberwachung im öffentlichen Raum um ein Rahmengesetz – ein grobes Gerüst – handelt, das insbesondere den Gemeinden als einheitliche Vorgabe dienen soll. «Die Details müssen diese dann selber ausführen.» Bezüglich Nachtrag zum Polizeigesetz sagt Knecht:

«Wir haben einen sinnvollen Weg aufgezeichnet, den man gehen könnte. Am Ende ist es aber eine Frage des politischen Willens.»

So gibt auch Simmler zu bedenken, dass sich das Verständnis der Polizeiarbeit massgeblich gewandelt hat. «In den 1980er-Jahren hätte man ein solches Gesetz nie bringen können.» Von der Polizei werde heute aber nicht mehr nur Verbrechensaufklärung verlangt, sondern auch die Verhinderung von Delikten. Dafür soll die Polizei weitreichende Kompetenzen erhalten. Auch in Zukunft werde man nicht jedes Delikt verhindern können, selbst mit der totalen Überwachung, die hierzulande nicht gewünscht sei.

Der Entwurf des Gesetzes ist nun an die im Kantonsrat vertretenen Parteien zur Vernehmlassung geschickt worden. Die Parteien sowie die Vereinigung St.Galler Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten, die Konferenz der Gerichte, die Fachstelle für Datenschutz, die Departemente und die Staatskanzlei sollen bis am 30. April Stellung nehmen. Nach der Überarbeitung durch die Regierung wird das Gesetz im Kantonsrat beraten.

