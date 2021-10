Polizeieinsatz Gewalttat in Locarno: Mann (20) schiesst mit Gewehr auf Frau – mutmasslicher Täter stammt aus Kanton St.Gallen Nach einer Schussabgabe muss eine 22-Jährige mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht werden. Sie befindet sich immer noch in einem lebensbedrohlichen Zustand. Aktualisiert 22.10.2021, 11.37 Uhr

Die Tessiner Kantonspolizei hat am Tatort zwei Personen verhaftet. (Symbolbild) Keystone

Mit einem Gewehr schoss ein 20-Jähriger mit Wohnsitz im Kanton St.Gallen auf die 22-jährige Frau in Locarno. Das Opfer musste am späten Donnerstagabend mit schweren Verletzungen ins Spital geflogen werden. Ihr Zustand ist weiterhin ernst und sie befindet sich immer noch in Lebensgefahr, wie die Tessiner Kantonspolizei am Freitag schreibt.