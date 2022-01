St.Gallen baut Provisorien für Kantonspolizei und Notfallzentrale

Polizeibauten 43-Millionen-Provisorium: St.Galler Notrufzentrale soll von der Calatrava-Muschel ins Einkaufszentrum Lerchenfeld Der Kanton plant im Westen der Stadt St.Gallen ab etwa 2033 ein Sicherheits- und Verwaltungszentrum. Die kantonale Notrufzentrale und die Sicherheitspolizei haben jedoch dringlich Platzbedarf, weshalb die Regierung zwei Provisorien zu Gesamtkosten von rund 48 Millionen Franken vorschlägt. Marcel Elsener Jetzt kommentieren 06.01.2022, 21.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Obergeschoss des Einkaufszentrums Lerchenfeld St.Gallen soll das Provisorium der Notrufzentrale eingerichtet werden. Michel Canonica

Die Polizei zieht ins Einkaufszentrum Lerchenfeld und ist mit Coop oder Möbel Pfister unter einem Dach: Was wie eine Steilvorlage für St.Galler Fasnachtscliquen oder Bands wie Stahlberger oder Dachs klingt, ist kein Witz. Tatsächlich soll die kantonale Notfallzentrale, seit 1999 im muschelförmigen Calatrava-Bau am Spisertor untergebracht, künftig im Ober- und Attikageschoss des Shoppingcenters an der Zürcherstrasse eingerichtet werden. Der Grund sind der seit längerem beklagte Platzmangel und die ungeeigneten Raumverhältnisse in der Muschel des spanischen Stararchitekten.

Die Notfall- und Einsatzzentrale ist im täglichen 24-Stunden-Dienst für alle Blaulichtorganisationen im Kanton St.Gallen sowie im Bereich Rettung auch für die Kantone Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden sowie Glarus zuständig - sprich für die Notrufnummern 117 (Polizei), 118 (Feuerwehr), 144 (Rettung) und 112 (europäischer Notruf). An den zwölf Arbeitsplätzen führen die Disponentinnen und Disponenten - rund 50 Personen, wovon 30 bei der Polizei und 20 bei der Sanität - jährlich 480'000 ein- und ausgehende Telefonate sowie 51'000 Funkgespräche, Tendenz steigend.

Technik muss 2024 ersetzt werden

Eine Verlegung sei unumgänglich, schreibt die Regierung in ihrer Botschaft an den Kantonsrat. Nicht nur wegen der ungenügenden Raumverhältnisse und der zunehmenden Aufgaben, die bereits heute zusätzliche Arbeitsplätze in Nebengebäuden erforderten, sondern weil das technische Leitsystem 2024 ersetzt werden muss. Das System war 2009 gemeinsam mit der Stadt St.Gallen und deren stadtpolizeilicher Zentrale beschafft worden und kommt nun ans «Ende seines technischen Lebenszyklus», wie es heisst. Die notwendige Ablösung des Systems, an dem auch die Kooperationspartner wie die Stadt und die genannten Kantone interessiert sind, sei am bisherigen Standort im laufenden Betrieb und aufgrund der räumlichen Verhältnisse, der Zunahme der Zahl der Notrufe und der damit verbundenen infrastrukturellen Anforderungen «nicht möglich».

Warum ein teures Provisorium in gemieteten Räumen in einem Einkaufszentrum, wenn der Kanton doch ein Sicherheits- und Verwaltungszentrum plant? Dafür hat er 2015 das 20'000 Quadratmeter grosse Industrieareal der Firma Armstrong westlich des Westcenters in Winkeln erworben. Und dort sollen ab etwa 2033 Kantonspolizei, Staatsanwaltschaft und Untersuchungsgefängnis untergebracht werden - mitsamt der Notfallzentrale. Angesichts der stattlichen Investitionssumme dürfte diese Frage auch die vorberatende Kommission interessieren. Man habe eine modulare Bauweise - also einen vorgezogenen Teilneubau für die Notfallzentrale - geprüft, sagt Sicherheitsdirektor Fredy Fässler. Aus planerischen und zeitlichen Gründen sei die Idee aber verworfen wurden, zumal für das möglicherweise bis zu 300 Millionen teure Gesamtprojekt eine Volksabstimmung nötig sei. Die Projektierung läuft, das Bauvorhaben soll dem Kantonsrat voraussichtlich 2025 vorgelegt werden.

Baukosten fast so hoch wie bei einem Neubau

Für die Übergangslösung der Notruf- und Einsatzleitzentrale rechnet die Regierung mit 43,3 Millionen Franken. Hierin enthalten sind das Einsatzleitsystem, das externe Rechenzentrum, die Bauten und Einrichtungen sowie die Dienstleistungen Dritter. Nach Abzug der Beiträge der Stadt St.Gallen sowie der Kantone Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden verbleiben dem Kanton St.Gallen Kosten von 38,6 Millionen Franken. Die Regierung beantragt dafür einen Sonderkredit, über den der Kantonsrat in der Februarsession entscheiden wird - abschliessend, weil es sich um eine gebundene Ausgabe handelt.

Die meisten Kosten fallen beim neuen Einsatzleitsystem (13,6 Millionen) und bei den Bauten (25,2 Millionen) an. Den «sehr hohen» Anteil der Baukosten begründet die Regierung mit der vollwertigen und ausfallsicheren Übergangslösung: Dafür seien sämtliche bauliche und technische Redundanzen inklusive Notversorgungen für Strom, Klima oder Lüftung aufzubauen, was «faktisch einem weitgehenden Neubau entspricht». Zudem brauche es Sicherheitsmassnahmen für den Zugang und müsse die Leitstelle komplett neu ausgerüstet werden (Räume, Pulte, technische Räume, Grossbildanzeigen usw.).

Die künftige Nutzung der Calatrava-Muschel ist noch offen. Aufgrund der unterirdischen und fensterlosen Lage stehen laut der Botschaft keine Arbeitsplätze, sondern flexible Nutzungen für Ausstellungen, Sitzungen, Projekte oder Anlässe im Vordergrund. Mögliche Vorstellungen von einem exklusiven Hallenbad oder einer Disco wären demnach auch eher lediglich ein Fasnachts- oder Songthema.

Sicherheitspolizei im Militärdepot in Nähe der Empa

Nebst der Notfallzentrale unterbreitet die Regierung dem Kantonsrat ein zweites Bauvorhaben für die Kantonspolizei: Es betrifft die Sicherheitspolizei, eine Hauptabteilung der Kapo, die heute auf sieben Standorte in der Stadt verteilt ist und dort ebenfalls mit Platzmangel kämpft. Auf dem kantonseigenen Grundstück an der Mingerstrasse 2 in Nähe der Empa sollen die Standorte zusammengefasst werden. Auf dem heute vom Amt für Militär und Zivilschutz und vom Bund genutzten Areal soll das bestehende Depotgebäude umgebaut werden und ein Ergänzungsbau für Büro- und Rapporträume entstehen. Der Kreditbedarf dafür beläuft sich auf 10 Millionen Franken. Der Kantonsrat berät die Vorlage im April und im Juni, der Bau soll 2025 bezugsbereit sein.

Als neues Zentrum für die Sicherheitspolizei vorgesehen: das Depotgebäude in Nähe der Empa im Westen der Stadt St.Gallen. Michel Canonica

Auch die Sicherheitspolizei wird Mitte des nächsten Jahrzehnts ins neue Polizei- und Justizzentrum einziehen, ein Zuwarten bis dann sei «jedoch nicht verantwortbar», heisst es in der Mitteilung des Kantons. Somit dient das jetzt vorgelegte Projekt fürs Militärdepot als Übergangslösung. Die rasche Zentralisierung sei auch wegen des Ausbaus der Sicherheitspolizei von heute 55 auf 77 Personen nötig. Insbesondere soll die Interventionseinheit in den nächsten drei Jahren ausgebaut und professionalisiert werden; das ist jene Einheit, die vor Gewalt und Terror schützen soll und gefährlichere Einsätze wie Verhaftungen oder Hausdurchsuchungen übernimmt. Die Sicherheitspolizei verantwortet die taktische Aus- und Weiterbildung sämtlicher Polizistinnen und Polizisten, betreibt die Untersuchungs- und Polizeigefängnisse im Kanton und betreut die Waffen und den Sprengstoff des Korps. Am neuen Standort sollen zudem alle Materialmagazine zusammengelegt werden.

Nicht von der Zentralisierung betroffen sind die beiden Haftzentren im Klosterhof 12 und an der Neugasse 5 mit gesamthaft 22 Mitarbeitenden. Ebenfalls am heutigen Standort verbleiben die Polizeitaucher, die aufgrund der Nähe zum See den Stützpunkt Thal benützen. Mit dem Umzug der Sicherheitspolizei an die Mingerstrasse 2 würden in verschiedenen Gebäuden Räume frei, die entweder einer neuen kantonalen Nutzung zugeführt oder aufgegeben werden können, wie es heisst. In der vom Kanton gemieteten Moosbruggstrasse 11 ist die Weiterentwicklung der Kantonspolizei für die Kompetenzzentren Cybercrime oder Forensik sowie für das Bedrohungs- und Risikomanagement geplant. (mel)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen