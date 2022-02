Bad Ragaz: Raub-Versuch in einem Geschäft am Bahnhof

Polizei Raub-Versuch in einem Geschäft am Bahnhof Bad Ragaz Am Montagabend versuchte ein unbekannter Täter mit einer Faustfeuerwaffe Bargeld zu erbeuten. Er flüchtete jedoch ohne Deliktsgut. Verletzt wurde niemand. 01.02.2022, 16.34 Uhr

Mit einer Faustfeuerwaffe versuchte ein Täter Bargeld zu erbeuten. Bild: Kapo

Der unbekannte Täter betrat am Montag, kurz vor 18:10 Uhr ein Geschäft am Bahnhof in Bad Ragaz. Gemäss der Kantonspolizei St.Gallen begab er sich unter vorgehaltener Faustfeuerwaffe zum Tresen und bedrohte die Angestellte. Anschliessend forderte er Bargeld. Da das Öffnen der Kasse etwas länger dauerte, entschloss sich der Täter, ohne Deliktsgut zur Flucht. Er konnte sich in unbekannte Richtung entfernen.