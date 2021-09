Gefangene in Weissrussland: Kritik an Bundesrat und Stadler Rail

Politische Gefangene St.Gallerin seit einem Jahr in Weissrussland in Haft: Menschenrechtsorganisationen kritisieren Bundesrat scharf – und fordern Rückzug von Stadler Rail Der Bundesrat unternehme zu wenig für die Freilassung der St.Gallerin Natallia Hersche, kritisieren Menschenrechtsorganisationen. Die Schweiz müsse auch ihre wirtschaftlichen Aktivitäten in Belarus einschränken. Adrian Vögele aus Bern Jetzt kommentieren 23.09.2021, 12.06 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Natallia Hersche vor Gericht in Minsk im Dezember 2020. Bild: Viasna

Ein Jahr ist es her, seit die St.Gallerin Natallia Hersche in Weissrussland an einer Demonstration gegen das Regime von Machthaber Alexander Lukaschenko verhaftet wurde. Die schweizerisch-belarussische Doppelbürgerin wurde in einem Schauprozess zu einer zweieinhalbjährigen Haftstrafe verurteilt: Der Vorwurf: Sie soll einem Polizisten bei ihrer Verhaftung die Sturmhaube heruntergezerrt haben.

Laut der Schweizer Menschenrechtsorganisation Libereco ist Natallia Hersche die einzige von über 600 politischen Gefangenen in Belarus, die Staatsbürgerin eines westlichen Landes ist. Sie befindet sich in eine Straflager in der Stadt Gomel. Die Schweizer Behörden versuchen, ihre Freilassung zu erwirken - bis jetzt erfolglos. Auch ein Gespräch von Aussenminister Ignazio Cassis mit seinem weissrussischen Amtskollegen änderte daran nichts.

Währenddessen hat die EU ihre Sanktionen gegen Weissrussland verschärft, nachdem das Regime im Frühling ein Linienflugzeug beim Überflug zur Landung gezwungen und einen weissrussischen Blogger an Bord verhaftet hatte. Unter anderem ist der Export von Militärgütern und Überwachungstechnologie nach Belarus verboten, ebenso der Import von weissrussischem Erdöl in die EU. Die Schweiz hat sich diesen Sanktionen nach einigem Zögern Mitte August angeschlossen.

Libereco verlangt gezielte Schweizer Sanktionen

Im Fall von Natallia Hersche wird der Ton der Menschenrechtsorganisationen jetzt schärfer. In einem offenen Brief an den Bundesrat kritisieren Libereco und weitere Nichtregierungsorganisationen (NGO) das Vorgehen der Schweiz. Die konsularische Betreuung und die regelmässigen Besuche des Schweizer Botschafters bei der Gefangenen seien wichtig, aber bei weitem nicht genug.

«Es fehlt aus unserer Sicht an politischem Willen, spürbarem Druck und wirksamen Massnahmen des Schweizer Bundesrates gegenüber dem herrschenden Regime in Belarus.»

Es genüge nicht, einfach die erweiterten Sanktionen der EU gegenüber Belarus zu übernehmen. Der Bundesrat müsse gezielte bilaterale Sanktionen gegen Weissrussland verhängen.



«Rückzug von Stadler Rail darf kein Tabu mehr sein»

Konkret verlangen die NGO, dass «Schweizer Unternehmen wie Nestlé oder Sandoz» in weissrussischen Staatsmedien keine Werbung mehr schalten dürfen. Ein Verbot von Investitionen von Schweizer Unternehmen in Belarus müsse in Betracht gezogen werden, heisst es im Brief an den Bundesrat.

Auch der Thurgauer Schienenfahrzeughersteller Stadler Rail, der in der Nähe von Minsk ein Werk mit 1500 Mitarbeitenden betreibt, wird im Brief erwähnt: «Der Rückzug von Stadler Rail und anderer Schweizer Unternehmen aus Belarus darf kein Tabu mehr sein», weil sich Weissrussland zunehmend zu einem totalitären Regime entwickle.

St.Galler SP-Nationalrätinnen: «Firmen sollten ihre Aktivitäten überdenken»

Barbara Gysi, St.Galler SP-Nationalrätin. Bild: Urs Flueeler / KEYSTONE

Auch die St.Galler SP-Nationalrätin Barbara Gysi, die eine Libereco-Patenschaft für Natallia Hersche übernommen hat, sagt: «Persönlich bin ich enttäuscht, dass die Schweizer Behörden nicht mehr erreicht haben.» Jedoch würden sich die Behörden stark engagieren, verschiedene Möglichkeiten seien geprüft worden.

«Allerdings ist es extrem schwierig beim Lukaschenko-Regime etwas zu erreichen.»

Gysi hat unregelmässigen brieflichen Kontakt mit der Gefangenen. Die Situation für Hersche sei schwierig, sie ertrage aber die Haft «mit grosser Stärke». Wichtig seien Besuche von Angehörigen und der Schweizer Botschaft.

Was die wirtschaftlichen Beziehungen nach Weissrussland betrifft, so sagt auch Gysi: «Schweizer Firmen sollen ihre Aktivitäten überdenken und einen Rückzug in Betracht ziehen.»



Claudia Friedl, St.Galler SP-Nationalrätin und Mitglied der aussenpolitischen Kommission, verlangt in einer Anfrage an den Bundesrat weitere Auskünfte zu den Bemühungen um Hersches Freilassung. Auf Anfrage sagt sie: «Hier könnte durch ein persönliches Engagement von Bundesrat Cassis vielleicht mehr erreicht werden.»

Claudia Friedl, St.Galler SP-Nationalrätin. Bild: Anthony Anex / KEYSTONE

Bei harten wirtschaftlichen Sanktionen sei zu beachten, dass diese oft auch negative Wirkungen auf die Bevölkerung hätten. Jedoch:

«Werbung durch Firmen wie Nestlé sollte sofort gestoppt werden. Unternehmen wie Stadler müssen genau überlegen, ob sie in solchen Ländern weiter bleiben wollten.»

Das sei aber Sache dieser Unternehmen, nicht des Bundesrats, sagt Friedl.

Stadler Rail bleibt bei seiner Haltung

Peter Spuhler, Verwaltungsratspräsident und CEO, Stadler Rail AG. Bild: Urs Bucher

Was meint Stadler Rail dazu? Konzernchef Peter Spuhler sagte bereits vor einem Jahr gegenüber SRF:

«Wir werden uns sicher nicht in innenpolitische Angelegenheiten einmischen.»

Als Schweizer Unternehmen stehe Stadler Rail auf neutralen Seite und hoffe, dass sich die Situation in Weissrussland gewaltfrei lösen lasse.

Als im Frühsommer die neuen Sanktionen der EU gegen Weissrussland diskutiert wurden, teilte Stadler laut «Finanz und Wirtschaft» mit, es sei nicht die Aufgabe eines Schweizer Unternehmens, die Politik eines anderen Landes zu bewerten oder darauf Einfluss zu nehmen. An Sanktionen supranationaler Organisationen wie der EU werde sich der Konzern selbstverständlich halten.

Die aktuelle Aufforderung der NGO zum Rückzug von Schweizer Unternehmen aus Belarus will Stadler auf Anfrage nicht kommentieren. Man habe alles Wesentliche zum Thema bereits gesagt.