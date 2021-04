Politische Gefangene St.Gallerin Natallia Hersche schreibt aus dem weissrussischen Knast: «Es ist brutal, den Frühling im Gefängnis zu verbringen» Ab heute könnte die St.Gallerin Machthaber Lukaschenko um Gnade bitten. Doch daran denkt Natallia Hersche nicht im Traum – trotz der widrigen Haftbedingungen, die sie in einem Brief an ihren Bruder schildert. Samuel Schumacher 14.04.2021, 15.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Natallia Hersche wurde im September 2020 bei einer Demonstration in Minsk verhaftet. Seither sitzt sie hinter Gittern. svaboda.org

Seit sieben Monaten sitzt die St.Gallerin Natallia Hersche im weissrussischen Knast – und allzu schnell wird sich daran nichts ändern. Die 51-jährige schweizerisch-weissrussische Doppelbürgerin, die im September 2020 bei einer Demonstration der Regimekritiker in der Hauptstadt Minsk verhaftet worden war, schreibt ihrem Bruder Gennady Kasyan in einem neuen Brief, der dieser Redaktion vorliegt:

«Ich werde kein Gnadengesuch einreichen und ich verbiete es euch, das zu tun. Ich bin bereit, die ganzen zweieinhalb Jahre meiner Strafe abzusitzen. Ich werde [das Regime] um nichts bitten.»

Natallia Hersche lässt sich von den harschen Bedingungen in der Haftvollzugsanstalt #4 in der Stadt Gomel nahe der russischen Grenze ganz offensichtlich nicht brechen. Dabei hätte sie seit heute Mittwoch die Chance, Machthaber Alexander Lukaschenko um ihre vorzeitige Entlassung zu bitten. Möglich macht das eine neue Bestimmung, die seit dem 14. April in Weissrussland gilt. Angehörige von Gefangenen können ihre eingesperrten Familienmitglieder und Freunde in gewissen Fällen aus dem Gefängnis holen, wenn sie für ihr gutes Benehmen in Zukunft bürgen.

Das Straflager #4 in Gomel im Südosten Weissrusslands. CH Media

Doch Natallia Herrsche will davon nichts wissen. Um Gnade bitten, hiesse, ihre Schuld einzugestehen. Und sie habe nichts Verbotenes gemacht, betont die Mutter zweier erwachsener Kinder im handgeschriebenen Brief an ihren Bruder. Das Urteil – zweieinhalb Jahre Straflager und 1000 Rubel (ca. 350 Franken) Busse, weil sie einem Polizisten an der Demonstration die Sturmhaube heruntergezerrt haben soll – erachtet Natallia Hersche als Farce. Aussenminister Iganzio Cassis bemühte sich bereits im vergangenen Oktober um ihre Freilassung. Sein Departement bestätigt auf Anfrage, dass man weiterhin «die Aussichten einer möglichen Freilassung» sondiere. Claude Altermatt, der Schweizer Botschafter in Minsk, hat die Gefangene vergangene Woche im Gefängnis besucht. Es gehe ihr «trotz nicht einfachen Umständen» gut, verkündete Altermatt nach dem Besuch via Twitter.

Keinen Kaffee und kaum Zeit zum Schreiben

Wie diese «nicht einfachen Umstände» in der Haftvollzugsanstalt #4 in Gomel konkret aussehen, beschreibt Natallia Hersche detailreich in ihrem Brief. Auf den Papierbögen prangt – zynischerweise – das Logo der Hotelkette Marriott. Doch mit Luxusferien hat ihr Alltag wenig gemein. Den Brief musste sie über mehrere Tage verteilt verfassen, weil ihr neben der Arbeit in der Näherei der Haftanstalt, dem täglichen Kampf um heisses Wasser («während der ganzen Woche habe ich es kein einziges Mal geschafft, einen Kaffee zu trinken») und dem allabendlichen «Gehirnwäscheprogramm» mit weissrussischen Propagandavideos kaum Zeit zum Schreiben bleibt. «Die Zeit ist so knapp, dass es unmöglich war, den Brief auf einmal zu schreiben. Überall gibt es hier Stress, angefangen beim Aufstehen», schreibt Natallia Hersche.

Uniformen nähen für die prügelnde Staatsmacht

Ein Ausschnitt aus dem Brief, den Natallia Hersche ihrem Bruder aus dem Gefängnis geschrieben hat. HO

Ihren Arbeitstag beginnt sie um sechs Uhr in der Früh in der Näherei, wo sie Fäden abschneiden und «Produtkionsmüll von den fertigen Erzeugnissen» entfernen muss. Die «Erzeugnisse»: Uniformen für die prügelnden Sicherheitskräfte des Regimes, gegen das sich Natallia Hersche und hunderttausende ihrer weissrussischen Mitbürger seit den gefälschten Wahlen vom 9. August vehement zur Wehr setzen. Olga Klaskouskaya, eine Mitgefangene von Natallia Hersche, hat ihrer Mutter kürzlich mitgeteilt, dass sie beide sich «geweigert haben, Kleidung für die Sicherheitskräfte zu nähen». Die Mitteilung gelang via den Nachrichtendienst Telegram an die Öffentlichkeit. Natallia Hersche selbst schreibt ihrem Bruder: «Ich habe das Gefühl, dass sich ein Konflitk zusammenbraut, weil ich keine Uniform für Strafverfolgungsbehörden nähen werde.»

Zum offenen Konflikt mit der Anstaltsleitung ist es bislang offenbar noch nicht gekommen. Doch die Haftumstände sind auch so schon schwer auszuhalten: keine Möglichkeiten für Sport, keine Zeitungen, eine Toilette für 28 Frauen. Die Gerüche seien kaum auszuhalten, berichtet Natallia Hersche. Informationen über das Geschehen draussen vor den Gefängnistoren dringen kaum zu den Gefangenen vor. Die Briefe, die ihre Angehörigen an Natallia Hersche schicken, bleiben praktisch alle in der Zensurabteilung hängen. «Ich bekomme Couverts ohne Inhalte. Sie durchsuchen die Breife nach politischen Nachrichten. Heute hatte ich einen Termin bei dem Gefängnisleiter wegen meiner Briefe. Er sagte, dass die Briefe, die ich nicht bekommen habe, unanständige Sprache enthalten hätten», beklagt sich Natallia Hersche.

Natallia Hersche an der Demonstration der Regimekritiker in Minsk am 9. September 2020, dem Tag ihrer Verhaftung. HO

Trotz der widrigen Umstände: Die St.Gallerin gibt ihren Kampf nicht auf. Ihren zweiten Hungerstreik hat sie im März beendet. Ihren freien Tag alle zwei Wochen nutzt die talentierte Malerin, die vor Jahren mal eine eigene Ausstellungen in einer Schweizer Galerie durchführen konnte, um Mithäftlinge zu portraitieren. Einmal pro Woche darf sie für ein paar Minuten telefonieren. Zum Abschluss schreibt Natallia Hersche ihrem Bruder:

«Es ist brutal, den Frühling im Gefängnis zu verbringen.»

Doch Lukaschenko um Gnade bitten und das Regime dadurch legitimieren, das ist für die Schweizerin im weissrussischen Knast keine Alternative.