Beatrice Kempf: Juristin wird Stadtschreiberin von Gossau

Porträt «Ich wollte zurück zu meinen Wurzeln»: Die neue Stadtschreiberin ist eine Urgossauerin Sie managt den politischen Betrieb in Gossau: Beatrice Kempf, die neue Stadtschreiberin. Die 38-jährige Juristin und Mutter von zwei Kindern ist im Rathaus keine Unbekannte. Melissa Müller 23.07.2021, 18.00 Uhr

Beatrice Kempf wechselte die Stelle, weil sie sich mehr Kontakt zur Bevölkerung wünschte. Bild: Tobias Garcia

Beatrice Kempf mag den Betrieb hinter den Kulissen. Das Rampenlicht überlässt sie lieber anderen, wie dem Stadtpräsidenten. «Ich berate, manage und unterstütze gern im Hintergrund», sagt die zurückhaltende Juristin. Das passt zu ihrer neuen 80-Prozent-Stelle: Seit dem 1. April ist sie Stadtschreiberin von Gossau.

Die 38-Jährige antwortet zögerlich, als wolle sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Sie lässt durchblicken, dass sie nicht geimpft ist, blockt aber ab, wenn man nach dem Grund fragt. Obschon sie Politik als ihr Hobby bezeichnet, verrät die Parteilose nicht, ob sie links oder rechts tickt. Nach Politikern gefragt, die sie charismatisch findet, antwortet sie:

«Mich beeindruckt unser Gesamtbundesrat. Er meistert die Coronakrise unter grossem Druck souverän.»

Alle Geschäfte, die im Gossauer Stadtrat behandelt werden, gehen bei Beatrice Kempf über den Tisch. Einerseits ist sie an der Vorbereitung der Geschäfte beteiligt, anderseits führt sie an den Ratssitzungen Protokoll und sorgt dafür, dass die Beschlüsse auch umgesetzt werden. «Mein neuer Tätigkeitsbereich ist sehr vielfältig und interessant, aber auch umfangreich. Es macht mir Freude, mich für die Stadt zu engagieren», sagt die Kaderfrau, die von Kopf bis Fuss als Businesslady auftritt: die Haare streng nach hinten getrimmt, schwarzer Blazer, schwarze Hose, French Manicure.

Beatrice Kempf im Gossauer Rathaus, wo sie den politischen Betrieb managt. Bild: Tobias Garcia

Sie ist in grosse Fussstapfen getreten: Ihr Vorgänger Toni Inauen war 31 Jahre Stadtschreiber und hielt damit länger die Stellung als jeder Stadtpräsident.

Nach vier Monaten befinde sie sich noch in der Einarbeitungsphase, sagt Kempf in ihrem geräumigen Büro im Gossauer Rathaus. Die Wände sind kahl, neben der Tastatur liegen getrocknete Apfelringe und Bonbons, auf dem Fensterbrett blüht eine weisse Orchidee.

Als «angenehm, konstruktiv und bereichernd» empfindet sie die Zusammenarbeit mit Stadtpräsident Wolfgang Giella und der gesamten Verwaltung.

«Ich wurde mit offenen Armen empfangen und habe mich schnell eingelebt.»

Schon zweimal hat sie bei den Sitzungen im Stadtparlament Protokoll geführt, sich mit dem Jahresabschluss 2020, der Anschaffung von Tablets für die Schulkinder und einem fehlenden Fussgängerstreifen beim «Freihof» auseinandergesetzt. Sie finde es spannend, wie die Geschäfte von Vertretern verschiedener Parteien lebhaft diskutiert werden. «Im Gossauer Parlament geht es höflich und gesittet zu und her.»

Nach dem Studium in Fribourg zurück nach Gossau

Beatrice Kempf hat Recht studiert in Fribourg. «Es war wertvoll, einen anderen Landesteil der Schweiz kennen zu lernen.» Sie sei aber gern zurückgekommen in die Ostschweiz. «Es zog mich zurück zu meinen Wurzeln.» Aufgewachsen ist sie in Gossau als Einzelkind – die Mutter war Laborantin, der Vater arbeitete in führender Funktion bei den Verkehrsbetrieben in Bern und kam am Wochenende nach Hause.

In Gossau wohnt Beatrice Kempf heute mit ihrem Mann, der in der Immobilienbranche tätig ist, und den beiden Kindern, einem Mädchen und einem Buben im schulpflichtigen Alter. Ihr gefällt «das Kleinstädtische, die hübschen Quartiere, der gute Bildungsplatz und dass man dank der guten Verkehrsanbindung schnell von St.Gallen oder Zürich hier ist».

Von der Spezialistin zur Generalistin

Nach dem Anwaltspatent spezialisierte sich Beatrice Kempf im Bau- und Planungsrecht. «Das Schöne daran ist, dass man Resultate sieht.» Wenn man einmal ein Baugesuch oder einen Sondernutzungsplan auf dem Tisch hatte und nach ein paar Jahren sehe, was gebaut wurde, sei dies sehr befriedigend. Nach sieben Jahren beim kantonalen Baudepartement arbeitete sie als Rechtsanwältin bei einer Kanzlei, danach als Rechtskonsulentin und stellvertretende Leiterin Stadtentwicklung bei der Stadt Gossau.

Was war der Grund für den Stellenwechsel? «Ich wünschte mir mehr Kontakt zur Bevölkerung», sagt Kempf. Während sie als Rechtskonsulentin ein Spezialgebiet bearbeitete, ist sie als Stadtschreiberin Generalistin und managt den politischen Betrieb, was für sie Neuland ist. Wie viel sie verdient? «Das ist Privatsache.» Warum arbeitet sie nicht in der Privatwirtschaft, etwa bei einer Bank, wo sie mehr verdienen könnte? «Ich finde es sinnstiftend, der viertgrössten Stadt im Kanton zu dienen.»