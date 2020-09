Polemik um Klimaschleudern: Thurgauer Gastro-Präsident hofft auf eine Lockerung für Heizpilze, St.Gallen prüft Ausnahmebewilligungen

In einigen Kantonen wird heftig über Heizpilze gestritten. In der Ostschweiz hingegen ist die Debatte noch nicht angekommen. Was hiesige Gastroverbände über Heizpilze denken und wie sie die kälteren Tage wirtschaftlich überleben wollen.

Sabrina Manser 28.09.2020, 05.00 Uhr