Staatsarchiv: Kanton setzt auf Standort Waldau

Platzprobleme Staatsarchiv soll neuen Standort erhalten: Vorberatende Kommission fasst Standort Waldau ins Auge Das Staatsarchiv St.Gallen ist derzeit an drei Standorten in der Stadt verteilt und kämpft mit Platzmangel. Jetzt hat die vorberatende Kommission des St.Galler Kantonsrates einen Entscheid gefällt: Sie befürwortet die Erweiterung am Standort Waldau 02.09.2021, 09.43 Uhr

Ein Archivar bei der Arbeit: Das Staatsarchiv St.Gallen kämpft mit Platzproblemen.

Bild: Urs Jaudas

(9. August 2013)

Die Standorte des Staatsarchivs sollen an einem neuen Standort in der Stadt St.Gallen konzentriert werden. Die vorberatene Kommission befürwortet den hierfür vorgesehenen Umbau und die Erweiterung am Standort Waldau, wie der Kanton St.Gallen mitteilt

Das Staatsarchiv befindet sich heute an drei Standorten in der Stadt St.Gallen. Nun sollen die Räume an einem neuen Standort zusammengefasst werden. Vorgesehen ist der Standort Waldau, der aktuell ein Studienzentrum der Ostschweizer Fachhochschule (OST) beinhaltet. Der Einzug des Staatsarchivs soll im Jahr 2028 erfolgen.

Gemäss Medienmitteilung habe sich die vorberatende Kommission, unter dem Vorsitz von Katrin Schulthess, Grabs, durch die Räumlichkeiten des Staatsarchivs führen und über die Platz- und Betriebsverhältnisse informieren lassen. «Die Kommission anerkennt, dass die Verteilung auf drei Standorte zusätzlichen Betriebsaufwand verursacht.» Bei der Begehung sei ersichtlich geworden, dass am Hauptstandort kein effizienter Betrieb mehr möglich ist. Der Raum- und Erneuerungsbedarf ist ausgewiesen.

Kommission fasst «Waldau» ins Auge

«Die Kommission begrüsst das vorgesehene Projekt auf dem kantonseigenen Grundstück am Schönauweg 4 (‹Waldau›) in St.Gallen», heisst es in der Medienmitteilung. Nur: Der Standort Waldau wird in den nächsten fünf Jahren erneuerungsbedürftig; darüber hinaus sei der Auszug des Studienzentrums der OST aufgrund ungenügender Grösse und baulicher Struktur ohnehin angezeigt. «Damit der Umbau plangemäss beginnen kann, hat die OST bis Mitte 2024 eine Ersatzlösung zu finden», schreibt der Kanton. Die vorberatende Kommission interessierte sich unter anderem für mögliche Standorte der Ersatzlösung, für deren Ausbau der Kanton einen Investitionsbeitrag von 8,3 Millionen Franken vorsieht.

Der Kantonsrat berät die Vorlage in der kommenden Septembersession in erster Lesung und voraussichtlich in der Novembersession 2021 in zweiter Lesung. Stimmt der Kantonsrat dem Vorhaben zu, folgt im Mai 2022 die Volksabstimmung über den Gesamtkredit von 44,3 Millionen Franken. Mit der Fertigstellung des Bauvorhabens ist 2028 zu rechnen. (SK/dar)

Die Botschaft und der Entwurf sind im Ratsinformationssystem unter der Geschäftsnummer 35.21.01 zu finden.