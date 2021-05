Platzproblem Für 44,3 Millionen Franken soll ein grösseres, zentrales Staatsarchiv in St.Gallen entstehen Das Staatsarchiv St.Gallen ist derzeit auf drei Standorte verteilt und hat mit Platzmangel zu kämpfen. Die Regierung schlägt einen neuen Standort mit 8000 Quadratmeter Fläche für das Archiv vor: Ein Standort der Fachhochschule OST im Lachenquartier. Der Kantonsrät berät die Vorlage im September. 05.05.2021, 09.21 Uhr

Das Staatsarchiv St. Gallen im Regierungsgebäude hat Platzprobleme.

Bild: Urs Jaudas

(pd/mas) Das Staatsarchiv soll mehr Platz erhalten und an einem neuen Standort in der Stadt St.Gallen konzentriert werden. Dafür will die Regierung, wie sie in einer Mitteilung schreibt, das Studienzentrum Waldau der Fachhochschule OST im Lachenquartier umbauen und erweitern. Die Regierung habe die Botschaft für das Bauprojekt verabschiedet. Im September 2021 werde der Kantonsrat die Vorlage beraten. Stimmt der Kantonsrat der Vorlage zu, folge im Mai 2022 die Volksabstimmung. Im Jahr 2028 sollte das Bauvorhaben fertiggestellt sein. Der Kreditbedarf liegt bei 44,3 Millionen Franken.

Heute befindet sich das Staatsarchiv an drei Standorten in der Stadt St.Gallen: im Regierungsgebäude im Klosterbezirk, an der Spisergasse und an der Schuppistrasse, wo sich das Aussenmagazin befindet. Die Verteilung auf drei Standorte verursache zusätzlichen Betriebsaufwand. Weiter hält die Regierung fest, dass die Räume am Hauptstandort im Regierungsgebäude zu klein und sanierungsbedürftig seien. Die Regierung schreibt:

«Für ein Archiv sind die Räume heute ungeeignet.»

Zudem bestehe wegen der veralteten Haustechnik für das Archivgut ein hohes Risiko für Beschädigungen. Die Magazinreserven am Hauptstandort Klosterhof seien seit 2019 erschöpft. Im Aussenmagazin reichen die Raumreserven voraussichtlich bis 2027.

Grössere Fläche für das Archiv, weniger Mietzinsen

Auf 8000 Quadratmetern und auf dem kantonseigenen Grundstück soll der neuer Standort für das Staatsarchiv entstehen. Auf dem Grundstück befindet sich heute das Studienzentrum der Fachhochschule OST. Zudem werden neue unterirdische Magazinräume erstellt werden, die Platz für das vorhandene Archivgut und Lagerkapazitäten für weitere 30 bis 40 Jahre bieten. Bis zum Baubeginn im Jahr 2025 brauche man einen Ersatzstandort.

Der Kreditbedarf beläuft sich auf 44,3 Millionen Franken. Davon werden 39 Millionen Franken für die Erweiterung und Umnutzung des bestehenden Gebäudes benötigt. 8,3 Millionen Franken setzt der Kanton für eine Ersatzlösung für das Studienzentrum der OST ein. Für den Bau der Kulturgüterschutzräume rechnet der Kanton mit einem Bundesbeitrag von 3 Millionen Franken. Mit dem neuen Standort könnten Mietkosten von 165'000 Franken pro Jahr eingespart werden.