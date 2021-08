St.Gallen lanciert neues Lernsystem - andere Kantone springen auf

PIonierprojekt St.Gallen lanciert die erste intelligente Lernsoftware der Deutschschweiz – andere Kantone schliessen sich an Der Kanton St.Gallen hat ein digitales Lernsystem entwickelt, das sich an die Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler anpasst. Das Interesse in der übrigen Deutschschweiz ist gross. Adrian Vögele 17.08.2021, 05.00 Uhr

Eine eigene Entwicklung des Kantons St.Gallen: das Lernfördersystem Lernnavi. Bild: Andrea Tina Stalder

Haben die Jugendlichen zunehmend Mühe mit grundlegenden Fähigkeiten in Deutsch und Mathematik? Die Frage taucht immer wieder auf. Erst diesen Frühling haben Bildungspolitiker verschiedener Parteien im St.Galler Kantonsparlament verlangt, dass der Kanton an den Gymnasien und Berufsschulen eine Erhebung durchführt, um herauszufinden, wie es um die Grundkompetenzen der Schülerinnen und Schüler am Ende der Volksschule steht. Die Regierung lehnt einen solchen Test ab.

Was nicht heisst, dass dem Kanton das Thema egal wäre. Just am ersten Schultag nach den Sommerferien hat Bildungschef Stefan Kölliker ein digitales Lernfördersystem namens Lernnavi präsentiert, das neu an den Mittelschulen zum Einsatz kommt und darauf zielt, die Grundfähigkeiten in Deutsch und Mathematik zu verbessern. Es handelt sich um ein eigenes Projekt des St.Galler Bildungsdepartements – die Entwicklung dauerte fünf Jahre, die Kosten betragen über drei Millionen Franken und wurden teils mit Mitteln der IT-Bildungsoffensive finanziert.

Stefan Kölliker, St.Galler Bildungschef. Bild: Michel Canonica

Auslöser des Vorhabens waren die Befunde verschiedener Tests und Studien, die zeigten, dass Jugendliche nicht überall die nötigen Leistungen in Deutsch und Mathematik erreichen. «Aber nur Tests allein bringen nicht viel», sagt Kölliker.

«Wir wollen diese Grundfähigkeiten gezielt fördern.»

Und: «Unser Ziel war nicht irgendein Lernfördersystem, sondern das bestmögliche.»

Sechs Kantone und das Fürstentum schliessen sich an

Das Resultat ist das erste intelligente Lernprogramm der Deutschschweiz. Das heisst: Das System reagiert auf das jeweilige Können der Schülerin oder des Schülers, stellt auf das Lernniveau angepasste Übungen zusammen und gibt individuelle Rückmeldungen. «So etwas gab es bisher nicht», sagt Kölliker. Entsprechend gross sei das Interesse am St.Galler Lernnavi: Sechs Kantone – Aargau, Ausserrhoden, beide Basel, Solothurn und Zürich – übernehmen das System in Lizenz, ebenso das Fürstentum Liechtenstein. «Weitere Kantone prüfen momentan, ob sie sich ebenfalls anschliessen möchten», sagt Kölliker.

An der Entwicklung des Lernnavis sind Lehrpersonen, Fachdidaktiker und die spezialisierte Firma Taskbase AG beteiligt, die Pädagogische Hochschule St.Gallen und die EPFL Lausanne begleiten das Projekt. Eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern testete seit dem vergangenen Herbst die erste Betaversion des Systems und gab Feedback.

Die Schüler entscheiden, ob die Lehrer die Resultate sehen

Die Idee ist, dass die Schülerinnen und Schüler weitgehend selbstständig mit dem Lernnavi arbeiten. Sie können dabei nicht nur Übungen machen und die dazugehörige Theorie abrufen, sondern auch sogenannte Level-Checks absolvieren, um selber zu überprüfen, wie es um ihre Fähigkeit in einem bestimmten Gebiet steht. Die Daten dieser Arbeiten sind grundsätzlich geheim – die Schülerin oder der Schüler entscheidet, ob sie oder er die Resultate mit anderen teilt. Ausser es handelt sich um ein Aufgabenpaket, das die Lehrperson den Schülerinnen und Schülern zum Lösen gibt.

Tina Cassidy, Leiterin Amt für Mittelschulen Kanton St.Gallen. Bild: PD

Im Bereich Deutsch umfasst das System Aufgaben für die gesamte Mittelschulzeit, in Mathematik sind derzeit Inhalte für die ersten beiden Jahre erfasst. Das System werde nun stetig weiterentwickelt, sagt Tina Cassidy, Leiterin des Amts für Mittelschulen. Das Programm ist webbasiert und läuft auch auf Smartphones und Tablets.

Textrezeption und Geometrie am Bildschirm

Schon heute bietet das System Aufgaben, die inhaltlich, aber auch programmiertechnisch komplex sind: In Deutsch reicht das Spektrum von Rechtschreibung über Wortarten und Satzgefüge bis hin zur Textrezeption und -produktion. In der Mathematik stehen nicht nur Aufgaben etwa im Bruchrechnen oder Lösen von Gleichungen bereit, sondern auch in der Trigonometrie und Geometrie.

Die St.Galler Mittelschulen werden im neuen Schuljahr mit der Anwendung des Lernnavis beginnen. Laut Cassidy ist vorgesehen, dass alle ersten Klassen eine Einführung ins Programm erhalten. Denkbar sei auch, dass sehr schwache Schülerinnen und Schüler dazu verpflichtet werden können, mit dem Lernnavi zu arbeiten.

Allerdings: Im Fernunterricht im Frühling 2020 zeigte sich, dass ein Teil der Schüler sehr gut mit dem selbstständigen Lernen zurechtkam, während andere grosse Mühe damit hatten. Die St.Galler Regierung wehrte sich mit diesem Argument im vergangenen Herbst auch gegen einen erneuten Fernunterricht auf der Sekundarstufe II. Daraus könne man allerdings keine generellen Rückschlüsse auf das selbstständige digitale Lernen ziehen, sagt Kölliker. Die Erkenntnisse aus dem Lockdown seien dafür zu wenig fundiert.