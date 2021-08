Pilzkontrolle: Fridolin Scherrer über giftige Doppelgänger

Pilze «Wenn man rot pinkelt, ist es schon zu spät»: Ein St.Galler Pilzkontrolleur über Vergiftungen, gefährliche Doppelgänger und einen Pilz, der nach Schuhcrème riecht Seit über zehn Jahren ist Fridolin Scherrer Pilzkontrolleur im Botanischen Garten. Um einen Pilz zu bestimmen, muss er ihn riechen, sehen und mit allen Sinnen wahrnehmen. Melissa Müller 28.08.2021, 05.00 Uhr

Pilzkontrolleur Fridolin Scherrer mit einem bitteren Gallenröhrling, der dem Steinpilz ähnlich sieht, aber Magenschmerzen verursacht.

Bild: Michel Canonica

Fridolin Scherrer dreht prüfend einen rundlichen, gelblichen Pilz, schnuppert an seinem Hut. «Der ist gut. Ein schöner Anhängselröhrling», sagt der Pilzkontrolleur. Rund 400 Kontrollen führt der 49-jährige St.Galler jeden Herbst mit zwei weiteren Pilzkontrolleuren im Botanischen Garten durch, und oft stehen die Leute Schlange. Die Kontrolle ist vom 1. August bis zum ersten Frost besetzt. Dann sollte man laut Scherrer keine Pilze mehr pflücken, da Frostschäden Pilze unbekömmlich machen.

Noch ist die Pilzsaison nicht in vollem Gang. In einem schmucklosen Raum wartet der Kontrolleur auf Pilzler, vor sich eine leere graue Plastikschüssel. Nach ein paar Minuten kommt ein älterer Herr in einer roten Regenjacke daher, ein Stammgast. «Es hat noch nicht viele Pilze», sagt der 80-Jährige und schüttelt fünf Röhrlinge und einen kleinen rosa Lamellenpilz aus einem Stoffbeutel. «Das ist ein Perlpilz, den können Sie essen. Sie müssen ihn mindestens 20 Minuten kochen», sagt der Experte. Er rät aber zur Vorsicht beim Sammeln: Der Perlpilz sehe dem hochgiftigen Knollenblätterpilz ähnlich.

Ein tödliches Exemplar im Korb und die ganze Ernte muss weg

Seit über zehn Jahren ist Scherrer Pilzkontrolleur. In dieser Zeit sind ihm zwei Knollenblätterpilze in die Finger gekommen. «Wenn ich verhindern kann, dass jemand mit einer Knollenblättervergiftung in die Intensivstation eingeliefert wird, hat sich mein Job gelohnt.» Befindet sich eines dieser tödlichen Exemplare im Korb, müssen alle Pilze entsorgt werden. «Der Knollenblätterpilz schmeckt angenehm süsslich, nach nasser Kartoffel», sagt Scherrer. Beim Essen merke man noch nichts vom Gift. «Wenn man sich einen Tag später übergeben und rot pinkeln muss, ist es meist schon zu spät.» Dann sei die Leber bereits schwer geschädigt.

Scherrer ist sich seiner Verantwortung bewusst. Pilze wie der Holzritterling, die schwierig zu bestimmen sind, gibt er nicht frei. Und er weigert sich, via Whatsapp Einschätzungen abzugeben. Er muss den Pilz anfassen, riechen, ihn mit allen Sinnen wahrnehmen. Beim Knoblauchschwindling muss er zum Beispiel den Knoblauchduft riechen können. «Das Gesamtbild muss stimmen.»

«Ich gebe nur Pilze frei, bei denen ich mir 100 Prozent sicher bin», sagt Pilzkontrolleur Fridolin Scherrer. Bild: Michel Canonica

Der Kenner geht selber gern mit Frau und Tochter in die Pilze. Vor über zehn Jahren hat es ihn gepackt. Der Hobbyfischer stiess beim Angeln und auch bei seiner Arbeit als Gärtner im Botanischen Garten immer wieder auf Pilze. Er wollte mehr darüber wissen, las Fachbücher, schloss sich dem Pilzverein an, besuchte Kurse und absolvierte die Prüfung zum Pilzkontrolleur. Das Fischen komme aber nach wie vor an erster Stelle.

Der Steinpilz und sein gefährlicher Doppelgänger

Sorgfältig mustert Scherrer einen weiteren Pilz. Der ältere Herr sagt: «Bei den Röhrenpilzen habe ich nie Bedenken, dass sie giftig sein könnten.» Worauf der Kontrolleur ihn darauf hinweist, dass er einen bitteren Gallenröhrling mitgebracht hat, der Bauchweh verursachen kann. Er sieht zwar aus wie ein Steinpilz, doch es gibt kleine Unterschiede: Wenn der Steinpilz älter wird, verfärbt er sich gelblich. Der Gallenröhrling bekommt dann einen rosa Schimmer. Während der Steinpilz oberhalb des Stiels ein weissliches Netz hat, ist beim Doppelgänger eine dunkle Netzzeichnung zu sehen. Scherrer bricht ein Stück Hut vom Gallenröhrling ab: «Probieren Sie mit der Zunge, er schmeckt bitter.» Auch um den Satansröhrling solle man einen weiten Bogen machen.

Dass immer mehr Junge pilzeln, wundert den Fachmann nicht. «Pilze sammeln ist gemütlich und beruhigend», sagt er.

«Du brauchst keinen Schein und kein Patent. Und du spazierst langsamer und wachsamer durch den Wald.»

Was rät er Anfängern? «Schweinsöhrli, Totentrompete und Parasol sind ideal, da fast keine Verwechslungsgefahr besteht.»

Der Parasolpilz stellt paniert und gebraten jedes Schnitzel in den Schatten. Bild: Romano Cuonz

Wenn Scherrer eine Krause Glucke findet, nimmt er sie gern mit – ein Pilz, der wie ein Gehirn aussieht und bis zu 1,3 Kilo wiegt. Er kennt Plätze im Appenzellerland, an denen er inmitten von Moos und Farn regelmässig Eierschwämme ernten kann, die er in einer Rahmsauce kocht. «Es ist ein sehr gutes Jahr für Eierschwämme.» Wer in den Ferien in Italien unter einem Olivenbaum aber einen orangen Pilz sieht, der wie ein Eierschwamm aussieht, solle die Finger davon lassen: Es handle sich dabei um den giftigen Ölbaumpilz.

Tipps für Pilzsucherinnen und Pilzsucher Keine Plastiksäcke verwenden. Darin zersetzen sich Pilze rasch. Körbe oder Stoffsäcke nehmen, die eine gute Durchlüftung gewährleisten. Pilze sorgfältig aus dem Boden drehen und die Pflückstelle wieder mit Erde bedecken, damit sich der Pilz erholen und einen neuen Fruchtkörper bilden kann. Kleine, noch junge und alte Pilze stehen lassen. Nur Pilze pflücken, die nicht von Maden zerfressen und in einwandfreiem Zustand sind. Unbekannte, angefressene und giftige Pilze in Ruhe lassen. Sie erfüllen eine wichtige Aufgabe in der Natur und erhalten das ökologische Gleichgewicht. Keine rohen Pilze essen. Pilze kontrollieren lassen, um sicher vor Vergiftungen zu sein. Infos bei der Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane der Schweiz: www.vapko.ch

Scherrer fasziniert, was unter der Erde passiert. Über der Erde sieht man nur den Fruchtkörper. Der eigentliche Pilz führt ein verstecktes unterirdisches Leben als Myzel. Das Pilzgeflecht vernetzt Bäume und andere Pflanzen. «In einem Kubikmeter guter Walderde können sich Hunderte Kilometer Pilzfäden finden», schreibt der Biologe und Pilzbuchautor Robert Hofrichter. Die meisten Speisepilze sind Partnerpilze von Bäumen. Der Steinpilz fühlt sich am Fuss von Fichten wohl. Noch sei es zu früh, um den König der Pilze in St.Galler Wäldern zu finden. In alpinen Höhen, etwa im Toggenburg, Alpstein oder in Graubünden, werde man eher Glück haben.

Der Steinpilz wächst Ende August eher in den Bergen. Bild: Lukas Huber

2019 war ein sagenhaftes Pilzjahr, in dem sich die Körbe prall füllten. Die letzten zwei Jahre waren eine Flaute. Wie der Pilzherbst 2021 wird, lässt sich laut Scherrer nicht voraussagen. Das macht das Sammeln für ihn spannend: Dass es unvorhersehbar ist.

Wenn er durch den Wald steift, freut sich der Liebhaber auch über Schönheiten wie den dunkelvioletten Mitternachtspilz, der kein Speisepilz ist. In der Fachliteratur heisst es, er dufte nach Zedernholz, «aber für mich riecht er nach Schuhwichse».

Öffnungszeiten der Pilzkontrolle im Botanischen Garten St.Gallen: Montag 7.30 bis 8.30 Uhr und 16.30 bis 17 Uhr. Dienstag bis Freitag 16.30 bis 17 Uhr.