HSG-Forscher wollen legalen Cannabis-Verkauf erproben

Pilotversuch Ein Joint aus der Apotheke: HSG-Forscher wollen in St.Gallen legalen Cannabis-Verkauf erproben Schweizer Städte können in Pilotversuchen legal nicht-medizinisches Cannabis verkaufen. Nun regen zwei HSG-Soziologen einen solchen Versuch in der Stadt St.Gallen an. Die St.Galler Stadträtin Sonja Lüthi zeigt sich interessiert. Urs-Peter Zwingli 04.11.2021

Weg vom Schwarzmarkt: Zwei HSG-Dozenten erforschen, wie legaler Cannabis-Konsum aussehen könnte. Bild: Carol Yepes / Moment RF

Da ist der Modedesigner, der Cannabis gezielt konsumiert, um seine Kreativität zu fördern. Oder der Investmentbanker, der sich nach einem stressigen Arbeitstag mit einem Joint entspannt. Solche Menschen, die Cannabis regelmässig konsumieren, ohne dass ihr tägliches Leben darunter leidet, dürfte es viele geben: Laut einer Erhebung des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) von 2017 konsumierten vier Prozent der Schweizerinnen und Schweizer einmal monatlich oder häufiger Cannabis, was etwa 225'000 Personen entspricht. Gut 20 Prozent aller Konsumierenden in der Schweiz haben laut aktuellen wissenschaftlichen Studien einen problematischen Umgang mit der illegalen Substanz.

«Uns interessiert, wie die anderen 80 Prozent ihren Konsum gestalten», sagt Florian Elliker, ständiger Dozent für Soziologie an der Universität St.Gallen (HSG). Er und sein Kollege Niklaus Reichle werden sich der Frage nach dem «gelingenden Konsum» – wie sie ihn nennen – ab Februar 2022 in einem Forschungsprojekt mit dem Titel «Cannabis im Alltag» widmen. Dieses dauert 21 Monate und ist von der HSG finanziert.

Cannabisverkauf in St.Gallen erproben

Niklaus Reichle, Ko-Leiter «Unexplored Realities», Universität St.Gallen. Bild: PD

Neben dieser wissenschaftlichen Studie, die auf offenen Interviews mit Konsumierenden aufbaut, schlagen Elliker und Reichle vor, einen Pilotversuch mit legal verkauftem, nicht-medizinischem Cannabis in der Stadt St.Gallen durchzuführen. «Interessant wäre dabei vor allem die Frage, an welchen Orten Konsumierende ihr Cannabis legal kaufen würden. Wir wollen herausfinden, welches Setting den Schwarzmarkt ersetzen könnte, sollte es in der Schweiz dereinst zu einer Liberalisierung von Cannabis kommen», sagt Reichle.

Die beiden Forscher haben ein umfangreiches Konzept erstellt, wie ein solcher Versuch in St.Gallen aussehen könnte. Sie schlagen als Verkaufsorte Apotheken, Kioske, Hanfshops, Vapeshops oder auch einen Onlineshop vor. Und sie würden den Pilotversuch mit einer kleinen Stichprobe von 50 bis 100 Konsumierenden durchführen, die zu ihren Erlebnissen des legalen Kaufs und Konsums befragt werden. Das Konzept liegt derzeit zur Prüfung bei der Direktion für Soziales und Sicherheit. Dessen Chefin Sonja Lüthi steht einem Pilotversuch grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber.

Parlamente wollen Legalisierung Während der Bund die Praxisversuche ermöglicht, machen die nationalen Parlamente beim Thema Cannabis-Legalisierung Tempo: Konsum, Handel, Anbau und Produktion der heute illegalen Substanz sollen grundlegend neu geregelt werden. Dafür hatte sich Mitte Oktober die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerats (SGK-S) ausgesprochen. Zuvor hatte bereits die zuständige Nationalratskommission Ja zu diesem Schritt gesagt. Nun soll ein Gesetz zur Entkriminalisierung ausgearbeitet werden. Eine parlamentarische Initiative, die von 40 Mitgliedern des Nationalrats aus allen Fraktionen unterzeichnet wurde, hat die Neuregelung angestossen. Bei der Umsetzung soll etwa das Viersäulenmodell der schweizerischen Drogenpolitik berücksichtigt werden. Der Staat soll gemäss dieser Produktion und Handel kontrollieren – insbesondere betreffend Jugendschutz, Konsumentenschutz und Information. Ziel ist es, den Schwarzmarkt langfristig auszutrocknen, so die Initianten. (upz)

Die Neuregelung im Hinterkopf

Pilotversuche sind derzeit neben St.Gallen auch für Basel, Bern, Genf, Lausanne und Zürich angedacht. Die Schweiz bereitet sich mit diesen breit angelegten Versuchen auf eine mögliche Neuregelung im Umgang mit Cannabis vor. «Pilotversuche müssen geeignet sein, dem Gesetzgeber für die definitiv gedachte Regelung die entscheidenden Informationsgrundlagen zu liefern», heisst es in der entsprechenden Verordnung des Bundes.

Florian Elliker, ständiger Dozent für Soziologie an der Universität St.Gallen (HSG) und Ko-Leiter «Unexplored Realities». Bild: PD

Elliker und Reichle sassen im Gremium, das das BAG bei der Ausarbeitung einer Forschungsagenda beraten hat. Zum Hintergrund der HSG-Studie «Cannabis im Alltag», die im Frühjahr 2022 startet, sagt Elliker:

«Zum Thema Cannabiskonsum gibt es sehr viel Forschungsbedarf. Bisherige Studien konzentrieren sich weitgehend auf problematische oder kriminalistische Aspekte des Konsums.»

Dabei werde ausgeblendet, dass der überwiegende Teil der Konsumenten kompetent mit der Substanz umgehe.

Das Ausleuchten unerforschter Gebiete ist ein grundsätzlicher Antrieb der beiden HSG-Soziologen: Das von ihnen gegründete «Forschungskollektiv Unexplored Realities» widmet sich Fragen in den Forschungsfeldern Drogen und Gesellschaft, Architektur und Stadt, Minderheiten sowie qualitativen Forschungsmethoden.

Legales Cannabis als interessanter Markt

«Auf das Thema Cannabis bin ich auch aufgrund der Entwicklungen dazu in Ländern wie den USA aufmerksam geworden», sagt Elliker. Dort haben mittlerweile 18 der 50 Bundesstaaten den Besitz und Gebrauch von nicht-medizinischem Cannabis legalisiert. «Jede Legalisierung öffnet einen Markt mit interessantem wirtschaftlichem Potenzial», so Reichle. Unter anderem darüber diskutiert Elliker mit Studierenden im Kurs «Drogen und Gesellschaft», den der Soziologe seit 2019 an der HSG anbietet.

Für ihr Projekt «Cannabis im Alltag» wollen Reichle und Elliker rund 30 Personen zu ihrem gelingenden Cannabiskonsum befragen. Die Studie geht dabei qualitativ vor. Das bedeutet, dass die Forscher Interviews führen, ohne bereits eine Hypothese im Hinterkopf zu haben. Die so gewonnenen Informationen werden kategorisiert und zusammengefasst. So werden typische Perspektiven und Handlungen der befragten Konsumierenden sichtbar. «Wir nehmen dabei explizit keine Wertungen vor. Die Befragten schätzen selber ein, ob ihr Konsum gelingend ist», sagt Elliker. Sie wollten eine gesellschaftliche Realität abbilden und diese weder ablehnen noch befürworten. Und er betont:

«Dass wir uns für gelingenden Konsum interessieren, heisst nicht, dass wir die gesundheitlichen Risiken von Cannabis ausblenden.»

Würde man während der Interviews auf einen Konsumierenden treffen, der offensichtlich die Kontrolle über seinen Umgang mit Cannabis verloren hat, so würden die Forscher Experten aus der Suchtberatung beiziehen.

Stadträtin Lüthi: «Versuch wäre interessant»

Die St.Galler Stadträtin Sonja Lüthi.

Bild: Tobias Garcia

Für die St.Galler Stadträtin Sonja Lüthi besteht heute ein «Missverhältnis zwischen den repressiven Massnahmen im Umgang mit Cannabis und dessen gesundheitlich und sozial eher geringen Schadenspotenzials». Lüthi leitet die Direktion Soziales und Sicherheit. Einem St.Galler Pilotversuch mit legalem, nicht-medizinischem Cannabis steht sie aufgeschlossen gegenüber. «Ein solcher Versuch wäre auch in St.Gallen interessant. Allerdings müssen wir eine sorgfältige Kosten-Nutzen-Abwägung machen.» Dies auch vor dem Hintergrund, dass die finanzielle Lage der Stadt momentan «sehr angespannt» sei. Denkbar sei, dass St.Gallen einen eigenen Versuch durchführe – oder aus Kostengründen eine bestehende Versuchsanlage einer anderen Stadt übernimmt.

Lüthis Direktion hat das Konzept der beiden HSG-Forscher erhalten, in dem ein konkretes Studiendesign für die Durchführung eines St.Galler Pilotversuches erarbeitet wurde. «Wir müssen dieses Konzept nun genau prüfen mit unseren Experten der Stiftung Suchthilfe», sagt Lüthi. Danach werde sie das Thema im Stadtrat diskutieren, «dies voraussichtlich noch 2021». (upz)