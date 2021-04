Pilotprojekt Schwierige Lehrstellensuche: St.Gallen und Ausserrhoden lancieren Onlinebörse für Jugendliche und Betriebe – auch andere Kantone steigen ein Die Coronamassnahmen erschweren den Kontakt zwischen Jugendlichen auf Lehrstellensuche und der Wirtschaft. Die Gewerbeverbände St.Gallen und Appenzell Ausserrhoden starten jetzt eine Onlineplattform für unkomplizierte Erstgespräche via Internet. Der Bund finanziert das Projekt mit. Adrian Vögele 16.04.2021, 12.29 Uhr

Erster Kontakt im Internet statt an der Berufsmesse: Die Gewerbeverbände wollen Jugendliche und Ausbildungsbetriebe auf elektronischem Weg zusammenbringen. Bild: Ennio Leanza / KEYSTONE

Schnuppern mit Gesichtsmaske hat seine Tücken. Das gilt besonders für Jugendliche in der Berufswahlphase. Die Pandemie erschwert den Kontakt zu Ausbildungsbetrieben, wichtige Veranstaltungen für die Lehrstellensuche wie die Ostschweizer Bildungsmesse und lokale Tischmessen fielen aus, Schnupperlehren wurden gestrichen. Dabei gäbe es weiterhin genügend Lehrstellen, wie Felix Keller, Geschäftsführer des Gewerbeverbands Kanton St.Gallen, am Freitag an einer Medienkonferenz bestätigt: Trotz der Krise sei die Zahl der Ausbildungsplätze nicht eingebrochen. Auch hat der Bund vor wenigen Tagen mitgeteilt, die Lehrstellenvergabe für 2021 sei «in vollem Gang» und die Zahlen lägen laut den Kantonen im Rahmen der Vorjahre. Per Ende März waren 36'500 Lehrverträge abgeschlossen, wie das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) schrieb.

Felix Keller, Geschäftsführer Gewerbeverband Kanton St.Gallen. Bild: PD

Das St.Galler Gewerbe sieht dennoch ein Problem. In der Ostschweiz inklusive Glarus und Graubünden waren Ende März noch 4400 Lehrstellen offen. 1400 sind es im Kanton St.Gallen. Gleichzeitig suchen im Kanton 550 Schülerinnen und Schüler der dritten Oberstufe noch nach einer Lehrstelle oder einer anderen Lösung für die Zukunft. «Die Zahlen sind etwas höher als in früheren Jahren», sagt Keller – es sei klar: Die Coronamassnahmen würden sich negativ auf das Suchen und Besetzen von Lehrstellen auswirken.

Onlineplattform bringt Jugendliche und Ausbildungsbetriebe zusammen

Heute Freitag haben der St.Galler und Ausserrhoder Gewerbeverband eine Onlineplattform lanciert, die erste Kontakte zwischen Ausbildungsbetrieben und Jugendlichen herstellt. Auf www.lehrstellenboerse-ost.ch können die Betriebe ihre offenen Lehrstellen eintragen. In regelmässigen Abständen finden dann virtuelle Lehrstellenbörsen statt: Die Jugendlichen können sich für 15-minütige Erstgespräche mit den Anbietern anmelden. Diese Gespräche werden als Videokonferenz geführt – es geht vor allem darum, sich gegenseitig kennen zu lernen und das weitere Vorgehen kurz zu besprechen. Die erste solche Online-Lehrstellenbörse ist am 28. April geplant.

Luzern und Schaffhausen sind bereits eingestiegen

Es handelt sich um ein Pilotprojekt, das der Bund mitfinanziert. Einzig Basel-Stadt hat bereits eine ähnliche Lösung. «Auf dieser Idee haben wir aufgebaut. Allerdings wollten wir eine Website, die stärker automatisiert ist», sagt Keller. Beteiligt am Projekt ist auch der Ausserrhoder Gewerbeverband, ebenso die kantonale Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung St.Gallen. «Die Jugendlichen benötigen jetzt eine Perspektive. Es ist wichtig, dass wir jetzt in die Offensive gehen und für alle Jugendlichen eine Anschlusslösung haben», sagt Sabine Reinecke, Leiterin Berufsberatung St.Gallen, gemäss einem Communiqué vom Freitag.

Sabine Reinecke, Leiterin Zentralstelle für Berufsberatung Kanton St.Gallen. Bild: PD

Die Plattform lässt sich beliebig ausweiten: «Andere Kantone haben die Möglichkeit, die Website zum Selbstkostenpreis zu übernehmen», sagt Keller. Die Expansion ist bereits im Gang: Luzern und Schaffhausen haben beschlossen, die Lösung zu übernehmen. Weitere Kantone, etwa Bern, haben Interesse bekundet. Nicht ins Projekt eingestiegen ist etwa Appenzell Innerrhoden: Dort besteht das Problem weniger, weil die Wege kurz und Kontakte einfacher möglich sind.

Die Initianten starten nun eine Werbekampagne für die Online-Lehrstellenbörse – sie soll die Jugendlichen etwa über Social Media wie Instagram oder Snapchat erreichen. Auch Schulen und Unternehmen werden angesprochen. Angedacht ist, die Seite auch über das Jahr 2021 hinaus zu betreiben – «zumal wir nicht wissen, wie lange die Pandemie noch andauert», sagt Keller.

St.Galler Berufsbildungschef: «Sorgen macht mir die Gastronomie»

Bruno Müller, Leiter Amt für Berufsbildung St.Gallen. Urs Bucher

Einerseits sind die nationalen Zahlen zur Lehrstellenvergabe nicht beunruhigend, andererseits sieht das Gewerbe Handlungsbedarf – und verschiedene Branchen stecken nach wie vor tief in der Krise. Wie beurteilt Bruno Müller, Leiter des Amts für Berufsbildung, die Lehrstellensituation? «Ich bin vorsichtig optimistisch», sagt er auf Anfrage. Eine dramatische Veränderung im Kanton habe er bislang nicht festgestellt. Was die stark von der Krise betroffenen Wirtschaftszweige angehe, so mache ihm die Gastronomie am meisten Sorgen. «Die Branche ist in unserem Kanton auch aus Sicht der Berufsbildung bedeutend. Momentan ist aber sehr schwierig abzuschätzen, wie die Lage für die Restaurants im Sommer sein wird – und ob da noch eine Konkurswelle auf uns zu kommt, mit entsprechenden Folgen für die Lehrstellen.» Viel weniger stark falle demgegenüber die Eventbranche ins Gewicht, die momentan ebenfalls stark leidet. «In diesem Bereich haben wir in St.Gallen nur wenige Ausbildungsplätze.» Ganz anders ist die Situation beispielsweise im Detailhandel: Allein in dieser Branche sind der Ostschweiz noch über 300 Lehrstellen für 2021 offen. Das Phänomen sei allerdings nicht neu, sagt Müller. «Schon in früheren Jahren war es nicht möglich, sämtliche offenen Lehrstellen im Detailhandel zu besetzen.»