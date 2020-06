Pilot-Windenergieanlage im Thurgau: «Die Türe steht jetzt weit offen» Schon heute könnte im Kanton Thurgau eine Risikogarantie für eine Pilot-Windenergieanlage gewährt werden. Das Problem: Noch fehlt ein Investor. Christian Kamm 20.06.2020, 05.10 Uhr

Windrad im luzernischen Entlebuch.

Roger Gruetter

Ist da jemand mit dem Wind gesegelt? Fest steht, dass eine Leistungsmotion zur Windenergie in der Thurgauer Regierung offene Türen eingerannt hat. Die Kantonsräte Toni Kappeler (Grüne, Münchwilen), Stefan Leuthold (GLP, Frauenfeld) und Josef Gemperle (CVP, Fischingen) verlangen in ihrem Vorstoss, dass eine Risikogarantie von 1,4 Millionen Franken für eine Pilot-Windenergieanlage ins Budget aufgenommen wird. Begründung:

«Eine einzelne Anlage lohnt sich für einen Investor nicht.»

Eine Risikogarantie könnte nicht nur dieses Dilemma lösen, sondern auch als Anschauungsobjekt für die Bevölkerung dienen und auf diesem Weg «Ängste ausräumen».

Auch der Energiefonds lässt Risikogarantien zu

Die Kantonsregierung teilt in ihrer Stellungnahme das Anliegen und kann sich darüber hinaus auch für die geforderte Risikogarantie erwärmen. Trotzdem lehnt sie die Motion ab − weil sie gar nicht nötig sei. Mit dem Energiefonds des Kantons stehe bereits jährlich eine Summe von 12 bis 22 Millionen Franken Förderbeiträge zur Verfügung. Und die entsprechende Verordnung sehe ausdrücklich vor, «dass Förderbeiträge nicht nur in Form von Investitionsbeiträgen, sondern in besonderen Fällen auch in Form von Risikogarantien gewährt werden können». Die rechtlichen Mittel und Voraussetzungen sowie die Finanzen seien also vorhanden, argumentiert die Kantonsregierung. Gleichzeitig gelte, dass eine Pilot-Windenergieanlage im Kanton Thurgau sehr zu begrüssen wäre.

Es droht ein langer Weg

Josef Gemperle, Kantonsrat CVP PD

Josef Gemperle deutet die mit so viel regierungsrätlichem Wohlwollen unterfütterte ablehnende Stellungnahme zum Vorstoss denn auch positiv. Mit dem Weg über den Fonds könne er sehr gut leben. «Das ist praktikabel», sagt Gemperle, der als einer der Väter des kantonalen Energiefonds gilt. Ähnlich tönt es bei Stefan Leuthold. «Die Türe steht jetzt weit offen.» Für einen Investor wäre es nun möglich, den ersten Schritt zu tun und sich auf den zugegebenermassen langen Weg zu einer Pilot-Windenergieanlage im Thurgau zu machen:

«Wir haben auf jeden Fall publik gemacht, dass eine Risikogarantie möglich ist und abgeholt werden kann.»

Das Risiko werde abgegolten − wenn man sich traue.

Selbst die Gerüchteküche gibt nichts her

Stefan Leuthold, Kantonsrat GLP PD

Tut sich an der Investorenfront denn etwas? Er habe keine Informationen, die darauf hinwiesen, sagt Leuthold. «Auch nicht aus der Gerüchteküche.» Potenzielle Investoren hielten sich wohl wegen der erst Anfang Mai erfolgten Aufnahme von sechs potenziellen Windkraftgebieten in den kantonalen Richtplan noch zurück (Kasten). Leuthold wünscht sich aber, «dass das EKT das jetzt genauer anschaut». Oder ein anderer Investor möglichst aus der Region. «Konkret vor der Türe steht niemand», weiss auch Gemperle. Allerdings habe er schon Mails und Telefonanrufe erhalten:

«Ein Interesse ist offenbar vorhanden.»

Auch von Leuten, die andernorts schon Know-how aufgebaut hätten. Deshalb: «Die Hoffnung ist da.»

Auch der gut organisierte Widerstand gegen Windräder im Thurgau dürfte ein Grund dafür sein, dass noch kein Investor angebissen hat. Denn die Entscheidungshoheit liegt in der potenziellen Standortgemeinde. Gemperle glaubt, dass eine Bürgerbeteiligung von bis zu 49 Prozent an einer Windkraftanlage für Bewegung sorgen könnte − analog zu Projekten in Süddeutschland. Die Menschen müssten involviert werden. So werde ihnen bewusst: «Das gehört ein Stück weit auch mir.»