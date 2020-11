Pierin Vincenz' horrende Spesenrechnungen: St.Galler Vertrauensanwalt Eugen Mätzler war in der Strafuntersuchung nur Zeuge Der St.Galler Anwalt Eugen Mätzler besorgte jahrelang die Lohnbuchhaltung der Raiffeisen-Geschäftsleitung und damit von Ex-CEO Pierin Vincenz. Von der Strafuntersuchung durch die Zürcher Staatsanwaltschaft ist er nicht betroffen. Marcel Elsener 18.11.2020, 05.00 Uhr

Im Dunstkreis der Strafermittlungen gegen den ehemaligen Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz beleuchteten etliche Medienberichte die Rolle von Vincenz’ Vertrauensanwalt und zeitweiligem Geschäftspartner Eugen Mätzler. Der Anwalt und Partner in der Kanzlei Schwager Mätzler Schneider, in der Öffentlichkeit bekannt als früherer St. Galler Profifussballer und Delegierter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, besorgte von 2001 bis 2017 die externe Lohnbuchhaltung der Raiffeisen-Schweiz-Geschäftsleitung. Demnach liefen sämtliche Saläre, Pensionskassen-Vergütungen, Boni und Spesen von Vincenz und den anderen Geschäftsleitungsmitgliedern über Mätzlers Büro, revidiert jeweils von der PWC.

Er habe «nichts Unrechtmässiges» getan, sagte Eugen Mätzler 2018 gegenüber unserer Zeitung. Zwar verstehe er «sehr wohl», dass seine «Rolle im Zusammenhang mit den Turbulenzen um Raiffeisen angeschaut» werde, doch sei er nicht Teil der Strafuntersuchung.

Nun hat die Zürcher Staatsanwaltschaft nach ihrer dreijährigen Untersuchung Anfang November Anklage gegen Pierin Vincenz und vier weitere Personen erhoben, zusätzlich erhalten zwei Personen einen Strafbefehl. Mätzler ist davon nicht betroffen. Er bestätigt auf Anfrage:

«Ich war nicht Gegenstand der Strafuntersuchung. Entsprechend kenne ich die Anklageschrift nicht und weiss auch nicht, gegen wen Anklage erhoben oder Strafbefehl erlassen wurde.»

Dem St. Galler Anwalt ist von der Untersuchungsbehörde im Fall Raiffeisen nach eigener Aussage «bis heute nie ein Vorwurf gemacht» worden. Er sei im Jahr 2019 von der Staatsanwaltschaft als Zeuge einvernommen worden, was die Staatsanwaltschaft III Zürich bestätigt. Ein Zeuge ist gemäss Strafprozessordnung (Artikel 162) «eine an der Begehung einer Straftat nicht beteiligte Person, die der Aufklärung dienende Aussagen machen kann und nicht Auskunftsperson ist». Demgegenüber wird jemand als Auskunftsperson einvernommen, wenn er «als Täter oder Teilnehmer der abzuklärenden Straftat oder einer anderen damit zusammenhängenden Straftat nicht ausgeschlossen werden kann», wie es im Gesetz heisst.

Die Nachtclubbesuche waren ihm nicht bekannt

Gemäss der vom Finanzplatz-Newsportal «Inside Paradeplatz» veröffentlichen Details aus der Anklageschrift leistete sich CEO Vincenz exzessive Spesen für Nachtclubbesuche und private Reisen, die zu Lasten der Bank gingen, jedoch nicht im Einzelnen erkenntlich waren. Hat der Raiffeisen-Anwalt da nicht nachgefragt respektive einfach weggeschaut? «Ich unterstehe dem Anwalts- und Berufsgeheimnis und darf daher den Sachverhalt nicht kommentieren», meint Eugen Mätzler dazu.

«Ich möchte aber festhalten, dass die in den einzelnen Medien beschriebenen Nachtclubbesuche mir nicht bekannt waren und ich solche weder wissentlich noch willentlich gedeckt habe.

Weiter erklärt Mätzler: «Ich hatte auch weder die Aufgabe noch die Kompetenz, Zahlungsaufträge inhaltlich zu prüfen.» Entsprechend sei ihm seitens Raiffeisen «auch nie ein Vorwurf gemacht worden».

Wie bereits vor zwei Jahren betont Mätzler, dass die Auszahlung von Lohnbestandteilen an Mitglieder der Geschäftsleitung über eine externe Stelle in grossen Firmen nicht unüblich sei. «Ich vermag darin nichts Verwerfliches zu sehen. Es besteht ein legitimes Interesse einer Unternehmung daran, dass Nichtuntergebene die Lohnbuchhaltung der Geschäftsleitung machen. Wesentlich ist nicht, wer die Lohnbuchhaltung macht. Wesentlich ist eine ordentliche Revision, welche – wie von Raiffeisen bestätigt – alljährlich stattgefunden hat, durch eine renommierte, externe Revisionsgesellschaft.»

Eine «gewisse Distanz» zum Mandanten

Zum «erschreckenden Sittengemälde», das kein gutes Licht auf die Bank, aber auch nicht auf die Rechtsanwälte werfe, wie die «Sonntags-Zeitung» befand, will sich Mätzler nicht weiter äussern. Auch die Nachfrage, ob Vincenz’ Gebaren gemäss der Einschätzung einer CH-Media-Autorin «symptomatisch» sei für die «fast unzerstörbare Allianz von Macht, Geld, Sex und Mann», lässt er unkommentiert.

Hingegen erklärt er auf die Frage, ob es für ihn eine Lehre aus der ganzen Affäre gebe: «Als Anwalt müssen Sie die Interessen ihrer Mandantschaft engagiert vertreten, gleichzeitig aber eine gewisse Distanz in der Mandatsführung halten. Das habe ich in meiner über 30-jährigen Tätigkeit regelmässig so getan, auch im vorliegenden Fall.»