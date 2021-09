«Mein Hund darf in die Beiz, aber ich nicht»: 350 Coronaskeptiker demonstrieren mit Picknick am St.Galler Bahnhof

Am Freitagabend haben sich in St.Gallen 350 Personen am Bahnhof getroffen, um ihren Unmut gegen die Zertifikatspflicht auszudrücken.