Siargao: St.Galler hilft bei Wiederaufbau nach Supertaifun

Philippinen «Die Menschen freuen sich, dass ihnen geholfen wird»: Der St.Galler Claudio Sieber über Hindernisse und Hilfe beim Wiederaufbau nach dem Supertaifun Der St.Galler Fotograf Claudio Sieber hat auf der philippinischen Insel Siargao, die Mitte Dezember von einem Supertaifun schwer getroffen wurde, ein Hilfsprojekt gestartet. Die Menschen müssen ihre Häuser komplett wiederaufbauen und Boote flicken. Die Beschaffung von Baumaterial beschäftigt ihn rund um die Uhr. Christa Kamm-Sager

Wellbleche sind ein wichtiger Bestandteil für den Wiederaufbau der einfachen Häuser. Bild: Claudio Sieber

Claudio Sieber, wie sieht es sechs Wochen nach dem Supertaifun aus auf Siargao?

Claudio Sieber: Geografisch gesehen, konzentrieren sich die Hilfsaktionen auf den Süden der Insel, hier befinden sich die meisten Hotels und Ferienanlagen. Auf allen Nebeninseln und im hart getroffenen Norden von Siargao geht es nur schleppend voran. Viele meiner Freunde, welche Siargao ein, zwei Wochen nach dem Supertaifun verlassen hatten und nun wieder zurückgekehrt sind, sehen keinerlei Verbesserung. Wer konstant vor Ort war, erkennt jedoch schon Unterschiede. Viele Gärten und Strassen wurden von herumliegenden Palmen und Bauschrott befreit. Die Menschen sind beschäftigt und reparieren fleissig ihre Behausungen.

Siargao Die Insel Siargao liegt im Osten des Inselstaates Philippinen. Sie ist 416 Quadratkilometer gross, und der höchste Punkt liegt auf 291 M.ü.M. Der grösste Ort heisst Dapa und hat knapp 24’000 Einwohner. Insgesamt leben etwa 200’000 Menschen auf der Insel Siargao. Die meisten sind katholisch. Ein grosser Teil der Insel ist Naturschutzgebiet. Von Dezember bis Februar ist Regenzeit, die Durchschnittstemperatur liegt bei 30 Grad. Die Insel ist unter anderem beliebt bei Surfern. (chs)

Haben die Menschen ihre Häuser schon wieder teilweise aufbauen können?

Nur wenige konnten ihre Häuser bis jetzt vollständig restaurieren. Als erste Priorität mussten erst genügend Holzbalken aus Kokosnusspalmen gesägt werden. Einige haben nun genügend Holz für die Dachkonstruktionen oder für ein neues Haus. Andere müssen weiterhin auf Spenden hoffen oder Arbeit finden, um das Baumaterial bezahlen zu können.

Gibt es denn genügend Baumaterial?

Das wichtigste Baumaterial – Wellblech, Sperrholz oder Nipa, das sind Palmblätter für Dächer – ist vorhanden oder es kann aus Mindanao beschafft werden. Mittlerweile hat auch das Departement Trade & Industry (DTI) diejenigen zur Rechenschaft gezogen, die Material überteuert gehandelt haben.

Wiederaufbau auf der Insel Siargao, sechs Wochen nach dem Taifun:

Bilder: Claudio Sieber

Woran mangelt es am meisten?

Es mangelt den Einheimischen nach wie vor an finanziellen Mitteln, um die nötigen Materialien zu beschaffen. Die Ökonomie ausserhalb vom Materialhandel ist bis auf weiteres inexistent. Viele haben unterdessen ein Hilfspaket von der lokalen Regierung, Hilfswerken, oder aus dem Privatsektor erhalten, limitiert pro Haushalt, das heisst z.B. drei Wellbleche, drei Sperrholzblätter. Das reicht jedoch nur, um provisorisch etwas abzudecken, nicht jedoch, um ein Haus zu restaurieren. Viele Hilfswerke, unter anderem auch Siargao Masaya, mit dem ich zusammenarbeite, priorisieren Haushalte, die es am härtesten getroffen hat, und versuchen gezielt, ganze Häuser zu sanieren. Wir sind jedoch weit entfernt von einer inselweiten Restaurierung.

Wie ist die moralische Verfassung der Menschen, denen der Sturm alles genommen hat?

Den Menschen geht es den Umständen entsprechend gut. Viele freuen sich enorm, dass ihnen geholfen wird. Man muss wissen, dass es vor rund zehn Jahren noch keine Ausländer oder Hilfswerke vor Ort gab. Für viele ist externe Hilfe neu.

Was sind derzeit die grössten Herausforderungen, haben die Menschen genügend zu essen und genügend Wasser – kommen Hilfslieferungen der Regierung oder fremder Länder an?

Im Norden der Insel und auf allen Nebeninseln ist die Verwüstung am dramatischsten. Dort fehlt der Zugang, und damit harzt die Verteilung der Hilfsgüter, oder es gibt keinerlei Interesse, dort überhaupt aufzukreuzen. Generell gesehen sind die Einheimischen für etwa das nächste halbe Jahr auf Essenspakete angewiesen. Um diese Hilfsgüter kümmern sich derzeit vor allem Private und die aus- und inländischen NGOs. Im Süden gehen wir davon aus, dass die Hilfspakete in circa ein bis zwei Monaten komplett versiegen werden. Wir hoffen, dass bis dahin alle ihre Behausungen und Boote soweit reparieren können. Also steht die Phase drei der Katastrophenhilfe im nächsten Fokus: die Wiederbelebung der lokalen Ökonomie und damit die Selbstversorgung. Das ist schwierig, denn der Tourismus – auch wenn nicht jeder davon profitiert – liegt lahm. Kokosnussrohmaterial, Kopra – das getrocknete Nährgewebe von Kokosnüssen, aus dem Kokosöl gewonnen wird, welches die Einheimischen verkaufen– gibt es für etwa sechs Monate keines, da es an Kokosnüssen fehlt, diese müssen erst nachwachsen.

Der St.Galler Claudio Sieber will nach dem Sturm helfen. Bild: zVg

Sie helfen selbst tatkräftig mit, den Wiederaufbau der Häuser der Menschen zu ermöglichen. Haben Sie viele Spenden aus der Schweiz erhalten?

Bislang fehlt mir der Überblick etwas, wir besorgen nach der Prüfung der Spenden aus der Ost- und der Zentralschweiz jetzt weiteres Material. Die Logistik ist kompliziert, daher lohnt es sich nicht, kleine Mengen jede Woche zu bestellen. Wir haben mit den ersten Spenden aus der Westschweiz kürzlich Material für die komplette Restaurierung von etwa 30 Haushalten organisiert.

So sah es unmittelbar nach dem Supertaifun aus:

Bilder: Claudio Sieber

Haben Sie Ihr eigenes Haus wieder herstellen können?

Seit knapp einem Monat lebe ich in einer äusserst dynamischen Baustelle, wo Menschen – unter anderem auch meine Nachbarn – ein- und ausgehen. Wir mussten Material aus allen Himmelsrichtungen beschaffen, zum Beispiel 40 Wellbleche, 4000 Palmblattbündel, lokales Holz, Glas et cetera. Die Innenrenovation wird jedoch nochmals ein paar Wochen dauern.

Waren Auswirkungen des Unterwasservulkans bei Tonga bis in die Philippinen zu spüren?

Nein.

Ist immer noch Regenzeit in den Philippinen?

Ja. Hier im Osten der Philippinen regnet es seit Anfang Dezember täglich und an vielen Tagen sogar ununterbrochen. Wir freuen uns über jeden Sonnenstrahl.

Welches ist im Moment Ihr grösster Wunsch?

Ich sehne mich nach dem Ende der Regenzeit, das würde vieles vereinfachen. Und ich freue mich darauf, die Sanierungen abzuschliessen, um die Privatsphäre wieder herzustellen. Ausserdem möchte ich einen Gemeinschaftsgarten für meine Nachbarn bauen, wobei ich mit meinem Ersparten alles Notwendige beschaffe, damit sie Gemüse anpflanzen können. Es wäre mir ein grosser Wunsch, dass alle Freude daran haben.

Mehr Info unter www.siargao-masaya.org.

Adresse und Bankverbindung:

Siargao Masaya, Clos d’Amont 10, 1638 Morlon, Switzerland

Raiffeisen CH12 8080 8006 1471 6313 7

Bic/swift code : RAIFCH22XXX

Referenz «Taifun Rai»

