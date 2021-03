PFLEGEROBOTER «Lio» ist geduldig, nett, nie krank und nie müde: Wie wäre es, wenn künftig Roboter in der Pflege helfen? Fragen von Heimbewohnern beantworten, Getränke servieren, Menüwünsche aufnehmen oder als Gedächtnistrainer fungieren – und das alles, um das Pflegepersonal von Alters- und Pflegeheimen zu entlasten. Die Fachhochschule Graubünden stellt den schon fast serienreifen Roboter «Lio» jetzt mit Testpersonen in einer Industriehalle in Altstätten auf die Probe. Ab 2022 soll er vermarktet werden. Christoph Zweili 27.03.2021, 05.00 Uhr

Noch ist es nur ein Test: Assistenzroboter Lio serviert Senior Hermann Dronski (85) im dritten Anlauf in einer Altstätter Industriehalle ein Getränk.

Bild: Ralph Ribi

«Wo soll ich hinfahren?» Roboter Lio soll Hermann Dronski (85) von der Gemeinschaftsstube in sein eigenes Zimmer begleiten. Eine Übung nur. In einem surrealen Laborsetting. Es braucht einiges Abstraktionsvermögen, um sich im Gewirr der gelben Schaltafeln den Grundriss einer nachgebauten Etage des Alters- und Pflegeheims Viva vorstellen zu können. «Lio» schläft friedlich auf seinem Plätzchen an der Steckdose, lädt seine Batterie auf und träumt von der Interaktion mit Senioren. Dafür ist er programmiert. Und – noch weit wichtiger: Er soll das Pflegepersonal entlasten.

Michael Ziegler, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fachhochschule Graubünden. Bild: Ralph Ribi

9.20 Uhr: Das Testing beginnt. Wie reagieren alte Menschen mit Robotern? Was sind ihre Bedürfnisse? Das gilt es jetzt herauszufinden. Per Tablet weckt Michael Ziegler, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fachhochschule Graubünden, den Roboter auf. «Lio» reckt seinen fünfteiligen Teleskoparm und fährt auf der mobilen Plattform los. Mit seiner Greifzange und den augengleichen bemalten Magnetklötzchen sieht es aus, als wäre ein künstlicher Schwan aus einer Fabrik für Industrieroboter ausgebüxt und hätte sich ins Testlabor im Altstätter Industrieviertel Baffles verirrt. Sensoren leiten ihn vorbei an imaginären Zimmertüren bis er, ohne anzuecken, in die Stube abbiegt. Hier wartet Dronski bereits geduldig. Sein Rollator steht dem Roboter im Weg. «Darf ich bitte durch?», tönt die künstliche Stimme aus dem Lautsprecher.

Hermann Dronski, Proband. Bild: Ralph Ribi

«Soll ich sie ins Zimmer begleiten?»

Dronski bejaht, packt den Rollator und folgt dem Roboter ins richtige Zimmer.

Im Testlabor im Altstätter Industrieviertel Baffles ist der Grundriss einer Etage des Alters- und Pflegeheims Viva mit gelben Schaltafeln nachgebaut. Video: Ralph Ribi

Pflegesystem kann mit der Alterung nicht Schritt halten

Absicht oder Zufall? – «Lio» hat nichts Menschliches. Dronski lässt sich dennoch auf ihn ein. Das setzt Courage voraus. Und Lust, sich Neuem zu stellen. Dazu sind bei weitem nicht alle Heimbewohner des «Hauses Viva» in Altstätten bereit. Der rüstige deutsche Rentner bringt aber beides mit. Die erste Aufgabe ist erfolgreich gemeistert. Viele weitere werden folgen. Noch gibt es Kinderkrankheiten, die zu beheben sind – am Morgen früh ist beispielsweise noch ein USB-Kabel durchgeschmort.

Das Tagesprogramm des Projektteams ist dicht. Nadine De Giorgi, auch sie eine wissenschaftliche Mitarbeiterin, pflegt die Anmerkungen in eine Datenbank ein, auf die zeitgleich auch die Entwickler von «Lio», F&P Robotics aus Glattbrugg, Zugriff haben.

Man sieht Roboter Lio seine Geburt in der Industrie an.

Bild: Ralph Ribi

Die Menschen werden heute älter als je zuvor, sind bei besserer Gesundheit und verfügen über eine höhere Lebensqualität. Der Bund rechnet angesichts der alternden Gesellschaft bereits für das Jahr 2036 mit einem um 36 Prozent erhöhten Pflegebedarf. Im Jahr 2050 sollen rund 2,8 Millionen Menschen in der Schweiz über 65 Jahre alt sein. Selbst mit einem massiven Ausbau kann das bisherige Pflegesystem mit dieser Alterung der Gesellschaft nicht Schritt halten – eine riesige Herausforderung für die Gesellschaft.

Sind Roboter daher tatsächlich die Lösung für den Fachkräftemangel und den Pflegenotstand von morgen?

«Lio» kommuniziert über ein Tablet.

Bild: Ralph Ribi

«Lio» ist der Star des vom Bund geförderten Projekts «Einsatz von Servicerobotik in der Altenbetreuung». «Er wird es weit bringen», prophezeit Projektleiterin Anina Havelka von der Fachhochschule Graubünden. Der Pflegehelfer ist dank der von seinen Schöpfern entwickelten Algorithmen schon jetzt «europaweit ein Unikat».

Forscherin Anina Havelka ist Leiterin des Projekts «Servicerobotik in der Altenbetreuung». Bild: Ralph Ribi

Keiner kann, was «Lio» jetzt schon beherrscht. Dabei gibt der serienreife Prototyp bisher nur das wieder, was man ihm beigebracht hat. Aber das ist an sich schon nicht wenig: Er kann regelmässig Getränke anbieten, Berührungen wahrnehmen und darauf reagieren, Gegenstände aufheben, Türen und Schränke öffnen, an bevorstehende Termine erinnern und Personen begleiten, zu Fitness- und Gedächtnisübungen motivieren und sie anleiten, mit Personen sprechen, sie informieren und sich unterhalten. Und er kann die Senioren über die Tagesmenus informieren und ihre Wünsche aufnehmen. Und er hat – in Zeiten von Corona wichtig – gelernt, Türklinken zu desinfizieren!

Hermann Dronski gibt zu Protokoll, dass er sich vorstellen kann, dass ihn «Lio» auch künftig ins Zimmer bringen könnte. «Es ist etwas ungewohnt, aber das kann man dulden!» Auch Pflegefachfrau Nicole Städler, seit 35 Jahren berufstätig, bestätigt:

«Ja, das könnte eine Entlastung sein.»

Sie findet es wunderbar, den Betagten «einen angenehm schönen Lebensabend» zu schenken. Aber heute ticke oft die Uhr im Hinterkopf: Wenn ich jemanden wasche, denke ich bereits daran, wen ich als Nächstes vom Bett aufnehmen muss!»

Pflegefachfrau Nicole Städler. Bild: Ralph Ribi

Städler war dabei beim sogenannten «Shadowing» – zehn Tage lang haben die Wissenschafter die Pflegenden im «Haus Viva» begleitet, um herauszufinden, wo die Herausforderungen liegen – für die Pflege und für die Bewohner. «Aus den 200 Problemfeldern haben wir schliesslich die Einsatzfelder entwickelt», sagt Havelka.

Die Projektleiterin freut sich über die Rückmeldung der Pflegefachfrau. Städler hat zu den grössten Kritikerinnen des Projekts gehört: «Ich will bei den Bewohnenden sein, mit ihnen weinen und lachen. Oder auch mal nur einfach stumm die Hand halten. Die eigentliche Pflege will ich keinem Roboter überlassen, dem die Empathie fehlt.» Angst, wegen «Lio» den Arbeitsplatz zu verlieren, habe sie nie gehabt.

Michael Ziegler (links) erklärt die nächste Übung.

Bild: Ralph Ribi

Havelka versteht sie gut: «Das Pflegepersonal soll nicht ersetzt, sondern von repetitiven Tätigkeiten entlastet werden, um Zeit für wichtigere und sinnvollere Tätigkeiten zu haben.» Diesen Nutzen sieht jetzt auch die Pflegefachfrau.

Dürfen Algorithmen über Menschen bestimmen?

«Lio» nimmt die Bestellung für das Abendessen auf: Hermann Dronski entscheidet sich für «gebratene Pouletbrust mit Polenta im Kräutermantel und feinem Grillgemüse». Der Roboter speichert die Bestellung und gibt sie gleichzeitig an die Küche weiter. Pflegefachfrau Städler ist das zu einfach, die Realität sei komplizierter – im realen Leben gebe es nicht nur drei Standardmenus, sondern noch viele Sonderwünsche: Die eine Bewohnerin wolle keinen Randen, der andere Bewohner keine Sauce, der dritte keinen Rahm aufs Dessert. Erst im dritten Anlauf schafft «Lio» es dann, Senior Dronski ein Getränk zu übergeben.

«Lio» bietet auf Anfrage ein Getränk an.

Bild: Ralph Ribi

Aber dürfen Algorithmen tatsächlich über Menschen bestimmen?

«Lio» muss noch dazulernen. Das kann er auch, dank Künstlicher Intelligenz. Schritt für Schritt. Oder, um bei der Testperson Hermann Dronski zu bleiben: Darf ihn ein Pflegeroboter dazu auffordern, etwas zu trinken? Wie sieht der verantwortungsvolle Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Altenpflege aus?

Projektleiterin Havelka sagt:

«Ethische Fragen dieser Art bleiben beim Projekt bewusst ausgeklammert.»

Dafür habe sich die Ethikkommission Ostschweiz als nicht zuständig erklären müssen. Der ausschlaggebende Unterschied: «Wir testen nicht an Personen, sondern mit ihnen.» Nichts werde aufgezeichnet. Nichts gespeichert.

Auch Josef Künzle, bald 95 Jahre alt, lässt sich als Proband auf das Testen ein. «Lio» bietet ihm an, Popmusik, Schlager oder Volksmusik vorzuspielen. Künzle entscheidet sich für das Volksmusik-Album «Nur wir zwei». Der Roboter fährt allerdings zuerst ins falsche Zimmer und will ein Getränk servieren. Beim nächsten Aufruf ist ihm die Türöffnung zu eng. Erst beim dritten Mal tönt’s im richtigen Zimmer aus dem Lautsprecher des Roboters «Damals in Amsterdam ...»

Roboturnen: Lieber mit «Lio» ... Bild: Ralph Ribi

Der körperlich und geistig fitte Senior lässt sich dann gerne auf einen Vergleich mit dem humanoiden Roboter Pepper ein, der Fitnessübungen vormacht. Der bereits auf dem Markt erhältliche Roboter spielt, typisch japanisch, mit dem Kindchenschema. Grosse leuchtende Kulleraugen, niedliche kleine Gestalt, bewegliche Finger, ein Touchscreen auf der Brust: Die japanischen Hersteller von Robotern wie zum Beispiel der «Pepper» versuchen den Geräten oft ein menschliches Aussehen zu geben, damit diese nicht bedrohlich wirken. Dies ist jedoch hauptsächlich im Animismus der japanischen Kultur begründet.

... oder mit dem humanoiden Roboter Pepper?

Bild: Ralph Ribi

Für Projektleiterin Havelka ist «Pepper» klar die Nummer zwei: «Er ist ziemlich dumm. Da steckt keine Künstliche Intelligenz drin und die Mechanik kann nicht zum Bewegen von Gegenständen genutzt werden.» Senior Künzle findet «Pepper» dennoch sympathischer als «Lio».

Begonnen hat das Forschungsprojekt 2020 in einer Industriehalle in Rorschach. Hier zeigte Betreuungsroboter «Lio» zum ersten Mal, was er gelernt hatte, bereits sorgfältig beobachtet von einem Team der Fachhochschule Graubünden unter Leitung von Andreas Ziltener, Professor für Innovationsmanagement. Mit im Boot sind auch die Altersforscher der Fachhochschule OST in St. Gallen, die Universität St.Gallen, der OST Campus Buchs, der für die Mechatronik verantwortlich ist, sowie die F&P Robotics AG aus Glattbrugg, die aus dem Bereich der Industrierobotik kommt und jetzt mit Assistenzrobotern ein neues Anwendungsfeld gefunden hat.

Roboter Lio kommt 2022 auf den deutschsprachigen Markt.

Bild: Ralph Ribi

Das erklärte Projektziel ist, im Jahr 2022 einen einsatzfähigen Roboter für Alters- und Pflegeheime im deutschsprachigen Raum zu vermarkten – das sollte trotz des coronabedingten Verzugs von vier Monaten zu schaffen sein. Das Projekt kostet 1,3 Millionen Franken und wird mit Forschungsgeldern des Bundes, aber auch dank der Beteiligung des Alters- und Pflegeheims «Haus Viva» in Altstätten und der Firma F&P Robotics finanziert.

Nach den aktuellen Tests soll sich «Lio» diesen Sommer unter Echtbedingungen im «Haus Viva» beweisen. «Dann werden wir im September und Oktober Geschäftsmodelle ausarbeiten, um den Roboter kommerziell in den deutschsprachigen EU-Ländern auf den Markt zu bringen», sagt Havelka. Bis dahin sind allerdings noch einige rechtliche Fragen zu klären.