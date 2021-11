Überlastung, Erschöpfung, Frustration: Spitex in der Ostschweiz

Pflege Überlastung, Erschöpfung, Frustration: Deshalb unterstützt die Spitex in der Ostschweiz die Pflegeinitiative – und stellt sich damit gegen den nationalen Verband Spätere Heimeintritte, mehr ambulante Eingriffe an den Spitälern und schliesslich die Babyboomer: Die Nachfrage nach Betreuung und Pflege zu Hause steigt. Doch auch die Spitex spürte den Mangel an Pflegepersonal. «Der Markt ist ausgetrocknet», sagt die Präsidentin des Verbands St.Gallen und beider Appenzell. Regula Weik Jetzt kommentieren 01.11.2021, 05.00 Uhr

Eine Spitex-Mitarbeiterin versorgt und pflegt eine ältere Patientin in deren Wohnzimmer. Bild: Gaëtan Bally/Keystone

Sie müssen jede Minute erfassen, dokumentieren, ausweisen – Arbeitszeiterhebung im Minutentakt sozusagen. Bei bestimmten Tätigkeiten ist vorgeschrieben, wie viel Zeit sie dafür aufwenden dürfen – unabhängig von der aktuellen Verfassung der Patientin oder des Patienten. Sie arbeiten nicht im Homeoffice und nicht am Fliessband. Spitex-Mitarbeitende betreuen hilfe- und pflegebedürftige Menschen in deren eigenen vier Wänden.

«Der Zeitdruck ist ein erheblicher Stressfaktor», sagt Elisabeth Warzinek, Präsidentin des Spitex-Verbands St.Gallen und beider Appenzell. Und ein Grund, weshalb Mitarbeitende den Beruf wechseln. «Die Ausstiegsquote beim Pflegepersonal in den Spitälern und Heimen ist zwar deutlich höher als bei der Spitex. Aber auch wir spüren, dass vor allem junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach wenigen Jahren wieder weg sind.» Nicht alle wegen der Berufsbedingungen. Aber viele. Immer wieder beklagten sich Pflegende, dass ihnen zu wenig Zeit für die Patientinnen und Patienten bleibe und sie sich zu oft mit Bürokratie und Dokumentationspflichten herumschlagen müssten. Ersatz ist nicht einfach zu finden. «Der Markt ist ausgetrocknet», sagt Elisabeth Warzinek.

«Wir spüren den Personalmangel ebenso wie die Spitäler.»

Im Moment lasse sich die Situation «noch relativ gut» regeln.

Gesellschaftliche und medizinische Veränderungen – die Nachfrage steigt

Elisabeth Warzinek, Präsidentin des Spitex-Verbands St.Gallen und beider Appenzell. Bild: PD

Die Situation wird sich in den nächsten Jahren auch bei der Spitex verschärfen. Die heute 57- bis 75-jährigen Babyboomer kommen in ein Alter, in dem sie vermehrt auf Pflege zu Hause, im Spital oder im Heim angewiesen sind. Elisabeth Warzinek sagt denn auch:

«Die Spitex wird an Bedeutung gewinnen.»

Dies nicht allein wegen der Babyboomer. In den Spitälern werden zunehmend mehr Eingriffe ambulant durchgeführt, Patientinnen und Patienten danach gleich wieder nach Hause entlassen. Bei der Nachbetreuung kommt der Spitex eine wichtige Rolle zu. «Die Spitex kann die Spitäler dabei entlasten.» Und schliesslich trifft eine generelle Entwicklung auch auf die Ostschweiz zu: Die Heimeintritte erfolgen immer später. «Auch das fordert künftig unterschiedliche Wohn- und Pflegemodelle», sagt Elisabeth Warzinek.

Der aktuelle Versorgungsbericht des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums (Obsan) zeigt denn auch: Bis 2035 werden voraussichtlich 9300 zusätzliche Personen im Spitex-Bereich in Pflege und Betreuung tätig sein. Doch: Wie will die Spitex die wachsende Nachfrage und die Aufgaben erfüllen, wie und wo das notwendige Personal dafür finden? Ende November entscheidet das Stimmvolk an der Urne, wie es den Fachkräftemangel in der Pflege in den nächsten Jahren lösen will.

Überlastung, Erschöpfung, Frustration

Die aktuelle SRG-Trendumfrage, durchgeführt vom Forschungsinstitut GFS Bern, deutet auf ein klares Ja zur Pflegeinitiative hin. 78 Prozent der Befragten würden derzeit «eher» oder «bestimmt» ein Ja auf den Stimmzettel schreiben. Die Initiative möchte Bund und Kantone verpflichten, genügend Pflegefachpersonen auszubilden. Und der Bund soll zudem die Arbeitsbedingungen regeln und für eine angemessene Entschädigung sorgen. Bund und Parlament geht dies zu weit. Es liegt daher ein indirekter Gegenvorschlag auf dem Tisch, der auf eine Ausbildungsoffensive fokussiert und dafür über 900 Millionen Franken bereitstellen will.

Der nationale Spitex-Verband lehnt die Pflegeinitiative ab. Welche Haltung vertritt der Verband der drei Ostschweizer Kantone?

Elisabeth Warzinek sagt:

«Die Situation wird zunehmend schwieriger, dem Personal fehlt die Zeit für eine gute, sichere und menschliche Pflege.»

Überlastung, Erschöpfung, Frustrationen seien denn auch Gründe, weshalb Pflegende heute den Beruf nach wenigen Jahren verliessen – ein grosser Teil von ihnen sei unter 35 Jahre alt. «Es reicht daher nicht, viel Geld für die Ausbildung zu sprechen und nichts für bessere Arbeitsbedingungen zu unternehmen.» Ausbildung und Bemühungen, das Personal halten zu können, müssten Hand in Hand gehen. Und dazu gehörten nun einmal auch faire Arbeitsbedingungen, genügend Personal, angemessener Lohn, familienfreundliche Arbeitszeiten, Förderung talentierter Mitarbeitender. Der regionale Spitex-Verband St.Gallen und beider Appenzell unterstützt deshalb die Pflegeinitiative; er hatte sich bereits bei der Lancierung für das Anliegen starkgemacht.

Welches Personal fehlt der Spitex?

Allerorten ist derzeit die Rede von Fachkräftemangel auf Tertiärstufe: Besteht die Gefahr einer Verakademisierung der Spitex? Elisabeth Warzinek verneint. Nur gerade 43,5 Prozent des Spitex-Personals verfüge über einen Abschluss einer Fachhochschule oder einer höheren Fachschule. In den Spitälern betrage der Anteil Pflegender mit einer Tertiärausbildung gegen 70 Prozent. Aber klar sei: «Auch die Spitex benötigt spezialisiertes Personal für bestimmte Aufgaben wie Psychiatriepflege, Wundversorgung, Diabetes, Palliative Care.» Und auch der Spitex fehle diplomiertes Pflegepersonal.

Auf die Frage, ob der Verband eigene Ausbildungsbemühungen unternommen habe, antwortet die Präsidentin: Sie hätten kleineren Spitex-Organisationen in den vergangenen zehn Jahren immer wieder empfohlen, zu grösseren Einheiten zu fusionieren, und sie hätten mitgeholfen, Verbundlösungen mit anderen Organisationen wie Heimen oder Spitälern zu finden. Denn: «Das Beste, um die zu erwartende Personalsituation zu entschärfen, ist, eigenes Personal auszubilden.» Doch:

«Gut betreute Ausbildungsplätze können nur in grösseren Einheiten finanziert werden.»

So würden denn auch verbandsinterne Ausgleichszahlungen an Ausbildungsbetriebe geleistet.

In der Ostschweiz wurden und werden einige Spitäler geschlossen. Melden sich vermehrt Pflegende dieser Spitäler bei der Spitex? Vereinzelt sei dies der Fall, antwortet Elisabeth Warzinek. Doch die Pflege im stationären und im ambulanten Bereich sei sehr unterschiedlich. «Es werden daher nicht zahlreiche Pflegefachpersonen aus den Spitälern, etwa aus der Operationspflege oder der chirurgischen Pflege, zur Spitex wechseln.» Eine andere Auswirkung ist spürbarer: Spitex-Leistungen werden aufgrund der Spitalschliessungen verstärkt nachgefragt.