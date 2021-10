Spitex-Arbeit nur noch mit Zertifikat? Ostschweizer Verband warnt

Pflege Spitex-Einsatz nur noch mit Zertifikat? – Verbandspräsidentin warnt vor Druck: «Wir brauchen jede einzelne Pflegeperson» Wer Pflege zu Hause benötigt, hat oft ein hohes Coronarisiko. Nun fordert Pro Senectute Schweiz eine Zertifikatspflicht fürs Pflegepersonal, auch für Spitex-Mitarbeitende. Wie oft wünschen dies die betreuten Personen? Und wie gross ist die Gefahr, dass ungeimpfte Spitex-Mitarbeitende das Virus mitbringen? Regula Weik Jetzt kommentieren 13.10.2021, 05.00 Uhr

Eine Spitex-Mitarbeitende hilft einer betreuten Person beim Bereitstellen der täglichen Medikamente. Bild: Ralph Ribi

Das Zertifikat wird zum Türöffner, mancherorts auch im Berufsleben. So gilt bei der Thurvita Spitex die 3G-Regel. Geimpft, genesen oder getestet – das gilt für alle Mitarbeitenden der Spitex, die im Raum Wil tätig sind. Damit könnten die Kundinnen und Kunden die Mitarbeitenden «sorgenfrei zu Hause» empfangen, schreibt das Unternehmen. Eine Genfer Spitex geht gar einen Schritt weiter. Sie stellt seit Anfang Oktober nur noch Geimpfte ein. Pro Senectute Schweiz schliesslich wünscht sich, die Spitex-Unternehmen sollten zumindest eine Zertifikatspflicht bei ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einführen. «Leute, die Pflege zu Haus brauchen, sind das schwächste Glied in der Kette und abhängig von ihren Betreuungspersonen», hatte die Organisation in der NZZ ihre Forderung begründet.

Ist die Thurvita Spitex mit ihrer klaren Regelung eine Ausnahme in der Ostschweiz? Welche Haltung vertritt der Spitexverband St.Gallen und beider Appenzell? Welche Empfehlungen oder Auflagen macht er seinen rund 50 Basisorganisationen? Wie gross ist die Verunsicherung bei den betreuten Personen?

Nur wenige wünschen explizit geimpftes Personal

Elisabeth Warzinek, Präsidentin des Spitexverbands St.Gallen und beider Appenzell. Bild: PD

Elisabeth Warzinek, Präsidentin des Spitexverbandes St.Gallen und beider Appenzell, kann gut verstehen, wenn betreute Personen oder ihre Angehörigen verunsichert sind und wissen wollen, ob die Spitex-Mitarbeitenden, die bei ihnen tätig sind, geimpft oder getestet sind. Aus Gesprächen mit den Basisorganisationen weiss sie aber auch:

«Bitten von Klientinnen und Klienten, die nur geimpftes Personal bei sich zu Hause einlassen wollen, kommen gelegentlich vor, sie sind aber selten.»

Werden solche Wünsche berücksichtigt? Sie antwortet zurückhaltend: Für die Organisationen sei es schwierig, diesen Anliegen nachzukommen. Die Einsatzplanung würde dadurch erschwert. Eine effiziente und optimale Planung, was Einsatzzeiten, Wegzeiten, Personal anbelange, sei in gleichem Masse kaum mehr möglich – «die Folge wären zwangsläufig höhere Kosten».

Dass es nur sehr wenige Anfragen gibt, bestätigt der Präsidentin des Spitex-Verbands: «Der wichtigste Faktor bei der Betreuung und Pflege zu Hause ist das Vertrauensverhältnis. Wenn dieses vorhanden ist, können Verunsicherungen von Klientinnen und Klienten aufgefangen werden.» Und: Die Spitex habe seit Beginn der Pandemie ihre Schutz- und Sicherheitskonzepte immer wieder überprüft, angepasst und verstärkt. Für die Mitarbeitenden gelte Maskenpflicht und es gebe strikte Hygieneregeln.

«Die bisherigen Erfahrungen zeigen: Die Massnahmen wirken. Wir können die vulnerablen Personen damit gut schützen.»

Gibt es Fälle, bei denen betreute Personen von Spitex-Mitarbeitenden angesteckt wurden? Aus ihrem Verbandsgebiet sei ihr kein Fall bekannt, sagt Elisabeth Warzinek.

Würde Zertifikatspflicht zu Kündigungen führen?

Die Empfehlung von Spitex Schweiz lautet: Mitarbeitende sollen sich impfen oder, falls sie das nicht wollen, regelmässig testen lassen. Der nationale Verband folgt damit dem Bundesamt für Gesundheit. Für die Verbandspräsidentin ist klar: «Eine Zertifikatspflicht würde die Sicherheit unterstreichen.» Sie verstehe aber gleichzeitig lokale oder regionale Spitex-Organisationen, die sich dagegen wehrten – und dies nicht nur wegen des Mehraufwands, der sich durch das regelmässige Testen für das Personal ergebe. Ein anderer Punkt sei weit gewichtiger und berge auch eine Gefahr: «Setzen wir bei den Pflegenden noch mehr Druck auf, müssen wir damit rechnen, dass weiteres Personal die Branche verlässt. Das können wir uns aktuell schlicht nicht leisten. Wir brauchen jede einzelne Pflegefachperson.»

Zahlen, wie viele Organisationen eine 3G-Pflicht eingeführt haben, hat die Geschäftsstelle nicht. Er verstehe aber Geschäftsleitungen, die eine Zertifikatspflicht einführen wollen, sagt Dominik Weber, Geschäftsführer des Spitexverbandes St.Gallen und beider Appenzell. Sie könnten dies auch tun – freiwillig. «Ob jemand geimpft ist oder nicht, ist Privatsache. Dennoch können Organisationen mit einer 3G-Pflicht ihre Klientinnen und Klienten beruhigen, indem sie ihnen versichern können: Alle unsere Mitarbeitenden sind auf jeden Fall getestet, das Zertifikat wird kontrolliert.»

Auf die Frage, ob sich Organisationen mit einer Zertifikatspflicht einen Marktvorteil verschaffen, zögert die Verbandspräsidentin: «Ich glaube nicht. Es könnte vielmehr passieren, dass Personal kündigt und dort arbeitet, wo es ohne diesen Zwang angestellt wird.»

Präsidentin bedauert tiefe Impfquote

Der Verband könne keine 3G-Pflicht anordnen – dies müssten die Kantone tun, sagt Elisabeth Warzinek. Sollten die Kantone St.Gallen und beide Appenzell eine Zertifikatspflicht einführen, würde sie diese mittragen. Bislang ist das kein Thema. Auch die Empfehlung der Kantone für Mitarbeitende des Gesundheitswesens lautet: repetitives Testen für alle, die nicht geimpft oder genesen sind. Anders in Zürich: Dort müssen Mitarbeitende von Spitälern, Heimen und Spitex-Institutionen seit vergangener Woche ein Zertifikat vorweisen oder sich zweimal wöchentlich testen lassen. Diese neue Verordnung der kantonalen Gesundheitsdirektion gilt bis Januar 2022.

Aus gesundheitspolitischen Gründen wäre eine Zertifikatspflicht im Pflegebereich zu begrüssen, sagt Elisabeth Warzinek, «um schneller aus der Pandemie herauszukommen und wieder eine Alltagsnormalität ohne einschränkende Massnahmen zu erlangen». Dies sei ihre persönliche Meinung. So wie sie persönlich auch die tiefe Impfquote bei den Pflegefachpersonen bedauert. «Sie sind an der Front, sollten aufgrund ihrer Ausbildung und ihres Fachwissens über die Impfung und ihre Wirkung Bescheid wissen und sich deshalb dafür stark machen.» Ist sie auch für eine Impfpflicht? Sie verneint: «Wichtig ist, an die Verantwortung des Personals zu appellieren und es mit stichhaltigen Argumenten für die Impfung zu überzeugen.» Dann fügt sie an:

«Wenn selbst Fachleute im Gesundheitswesen nicht überzeugt an die Impfung herangehen, wie sollen wir dies dann von Laien erwarten können?»