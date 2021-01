Pflege in der Pandemie Am meisten Kontakt hat sie mit dem Tod: Wie eine St.Galler Intensivpflegerin die zweite Coronawelle erlebt Seit Oktober herrscht auf der Intensivstation des Kantonsspitals St.Gallen Ausnahmezustand. Intensivpflegeexpertin Saskia Högger erzählt, wie sie damit umgeht – und wie sie die Zukunft ihres Berufes sieht. Adrian Lemmenmeier-Batinić 23.01.2021, 05.00 Uhr

«Bevor jemand ins künstliche Koma versetzt wird, sagen wir ihm, dass wir nicht wissen, ob er wieder aufwacht.» Intensivpflege bedeutet auch, ehrlich zu sein. Bild: Michel Canonica

Saskia Högger hat ihr persönliches Ritual. Stirbt auf der Intensivstation ein Patient, zündet sie am Abend auf ihrem Balkon eine Kerze an, verweilt in Gedanken einige Minuten bei der Person – und versucht loszulassen.

Von ihrem Balkon aus hat sie im Frühling gesehen, wie die Leute für den Einsatz des Gesundheitspersonals applaudierten. Fans des FC St.Gallen hatten vor dem Kantonsspital ein Transparent gehisst. «Üsen Meischter sind ihr! Danke für euen Isatz», stand darauf. Doch im Spital selber herrschte bange Ruhe, Covid-Patienten gab es wenige, die befürchtete Welle blieb aus. Heute ist es umgekehrt. Niemand applaudiert für das Pflegepersonal. Doch Höggers Kerze brennt fast jeden Tag.

Die Angst in den Augen

Seit gut drei Monaten erlebt die 28-Jährige täglich den Ausnahmezustand. Auf der medizinischen Intensivstation des St.Galler Kantonsspitals stehen zwölf Betten ohne Trennwände in einem Halbrund, vier weitere in einem Nebenzimmer. Kommen neue Patienten, sehen sie andere, die an Beatmungsmaschinen hängen. Sie hören das Piepsen der Geräte, sehen die Schläuche in den Mündern. Saskia Högger sieht die Angst in ihren Augen. Dann geht es darum, zu beruhigen und gleichzeitig ehrlich zu sein. «Bevor jemand ins künstliche Koma versetzt wird, sagen wir ihm, dass wir nicht wissen, ob er wieder aufwacht.»

Die Morgenschicht beginnt um sieben. Högger nimmt den Rapport des Nachtdienstes entgegen. Dann kontrolliert sie die Beatmungsgeräte, öffnet den schlafenden Patienten die Augen, sieht, ob sich ihre Pupillen verändert haben, überwacht Blutdruck, Herzschlag, Sauerstoffsättigung. Jede Pflegefachperson ist für zwei künstlich Beatmete verantwortlich, überwacht die Nahrungsaufnahme, besorgt die Körperpflege, saugt Speichel aus den Mundwinkeln und Sekret aus den Lungen.

Nicht immer bleibt Zeit zum Kaffee. Nicht immer bleibt Zeit zum Mittagessen. «Ich trinke deshalb immer Sirup.» Bild: Michel Canonica

Um acht Uhr werden Medikamente verabreicht. «Wenn nichts ausserordentliches passiert, haben wir danach Zeit für einen Kaffee.» Doch in der zweiten Coronawelle ist das Aussergewöhnliche Alltag. Oft bleibt keine Zeit für Pausen, manchmal nicht einmal fürs Mittagessen. «Ich trinke deshalb immer Sirup», sagt Högger.

Die Pandemie als Chance

Die 28-Jährige arbeitet seit langem in der Pflege. Ihre Lehre hat sie in einem Altersheim gemacht, 2014 begann sie am Kantonsspital, liess sich später acht Jahre lang berufsbegleitend zur Expertin Intensivpflege weiterbilden. Der Beruf sei interessant, aber auch mit viel Stress und Entbehrungen verbunden. Früher sei sie als 21-Jährige nachts allein für eine Station mit 24 Patienten verantwortlich gewesen. In die Intensivpflege habe sie auch gewechselt, weil die Pflegenden hier immer in Zweierteams arbeiten. Auch wenn das Tempo höher ist; die Verantwortung lastet auf mehreren Schultern.

Menschen als Diagramme: Saskia Högger überwacht die Vitalfunktionen ihrer Patienten. Bild: Michel Canonica

Die Pandemie sieht Högger als Chance, den Pflegefachleuten, die seit Jahren auf bessere Arbeitsbedingungen und mehr Ausbildungsplätze pochen, mehr Gehör zu verschaffen. Fachkräftemangel ist in der Pflege ein Dauerthema. Gemäss einer Studie des schweizerischen Gesundheitsobservatoriums (Obsan) aus dem Jahr 2016 verlassen 46 Prozent der Pflegenden ihren Beruf wieder. Auch Högger hat nicht vor, bis zur Pension zu bleiben. Wenn die Politik den Fachkräftemangel nicht verstärken wolle, müsse sie jetzt die gesetzlichen Arbeitsbedingungen verbessern. «Auf die Coronawelle folgt sonst bald die Burn-out-Welle.»

Prämien und Ausbildung statt Lohnerhöhung: Was St.Gallen für die Pflege tut Die Pandemie hat die Arbeitsbedingungen und den Fachkräftemangel in der Pflege verstärkt in den Fokus der Politik gerückt. Vorige Woche hat der Zürcher Kantonsrat ein Postulat für dringlich erklärt, das eine Lohnerhöhung für das Pflegepersonal fordert. In St.Gallen anerkennt die Regierung zwar «die herausfordernden Arbeitsbedingungen und das grosse Engagement des Pflegepersonals», wie sie in der Antwort auf eine einfache Anfrage der GLP-Kantonsräte Andrin Monstein und Andreas Bisig schreibt. Handlungsbedarf sieht sie aber im Moment nicht. Die öffentlichen Spitäler hätten im Pandemiejahr ihren Mitarbeitenden Wertschätzung für ihren grossen Einsatz entgegengebracht, unter anderem mit ausserordentlichen Leistungsprämien. Das Kantonsspital St.Gallen hat 2020 rund 700 Mitarbeitenden eine individuelle Leistungsprämie gewährt, wie Mediensprecher Philipp Lutz auf Anfrage schreibt. Üblicherweise werden in einem Jahr rund 200 solcher Prämien gesprochen. Etwas ändern könnte sich mittelfristig für die Pflegenden in Alters- und Pflegeheimen. Im Rahmen des Projekts «Gestaltungsprinzipien der Alterspolitik im Kanton St.Gallen» werden derzeit Massnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in den Heimen diskutiert, schreibt die Regierung auf eine SP-Interpellation. Die Vernehmlassung dazu ist für kommenden Sommer vorgesehen. Was den Personalbestand angeht, so sind die St.Galler Heime im interkantonalen Vergleich «leicht unterdurchschnittlich» dotiert, schreibt die Regierung weiter. Kommt der Wettlauf um Gesundheitspersonal aus Afrika? Ungeachtet der Pandemie sei der Fachkräftemangel in der Pflege für den Kanton ein wichtiges Thema, schreibt die Regierung auf eine weitere SP-Interpellation zum Thema. Um ihm entgegenzuwirken, setze man auf Ausbildungsverpflichtungen für die Spitäler sowie Wieder- und Quereinstiegsprogramme. Gemäss dem Obsan-Bericht von 2016 braucht die Schweiz bis 2030 zusätzlich 65000 Pflegefachleute. Neue Zahlen werden dieses Jahr erwartet. Die eidgenössischen Räte diskutieren derweil über einen indirekten Gegenvorschlag zur Pflegeinitiative des Berufsverbands SBK, die den Bund verpflichten will, für ausreichend Personal und eine «angemessene Abgeltung» der Pflegeleistung zu sorgen. Ende 2020 hat die Stiftung Wissenschaft und Politik, die unter anderem den deutschen Bundestag berät, einen globalen Wettlauf um Gesundheitsfachkräfte aus Afrika skizziert. Dies vor dem Hintergrund, dass die Covid-19-Pandemie den seit langem bestehende Fachkräftemangel in der Pflege verschärft. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) prognostizierte 2016, dass Europa bis 2030 zusätzlich 18 Millionen Gesundheitsfachkräfte benötigt. (al)

Silvester auf der Intensivstation

Trotz des Marathons, den sie seit Monaten läuft, erlebt Saskia Högger immer wieder Momente, die ihr Kraft geben. Manchmal trifft auf der Intensivstation eine Postkarte von einem Patienten aus einer Rehaklinik ein, der sich bedankt. Für Högger ein Zeichen, dass es auch Patienten gibt, die nach zwei Wochen am Beatmungsgerät wieder auf die Beine kommen. Auch habe die Pandemie das Team auf der Intensivstation weiter zusammengeschweisst.

Oft beschleicht Högger aber auch Ohnmacht. Zuletzt, als kurz vor Weihnachten in wenigen Tagen gleich sechs Patienten an Covid-19 starben, «Leute, die noch voll im Leben standen, berufstätig waren und zum Teil Familie hatten.»

Manchmal schicken Patienten Dankeskärtchen aus der Rehaklinik. Bild: Michel Canonica

Mit dem Coronavirus hat sich Högger bis jetzt nicht angesteckt. Obwohl sie täglich Covid-Kranke um sich hat und die Beatmungsgeräte ihr das Virus entgegenblasen, wenn mal ein Schlauch aus der Fassung rutscht. Um niemanden zu gefährden, trifft die Intensivpflegeexpertin so wenige Menschen wie möglich. Silvester hat sie mit einem Schluck alkoholfreien Sekt auf der Intensivstation abgehandelt. Ihre Eltern und Grosseltern hat sie seit Beginn der zweiten Welle nicht mehr gesehen. «Ich bin oft allein», sagt die junge Frau – und zieht kurz die Hygienemaske von der Nase, um einen Schluck Kaffee zu nehmen. Am meisten Kontakt hat sie mit ihren Arbeitskollegen. Und mit dem Tod.

Das Ende akzeptieren lernen

Dieser sei auf der Intensivstation immer präsent, aber nicht in diesem Ausmass. «So viele Menschen sterben zu sehen, belastet.» Högger erstaunt es, dass das Lebensende trotz weltweiter Pandemie für viele immer noch ein Tabuthema ist. «Wir erleben immer wieder, dass Leute, die auf die Intensivstation kommen, keine Patientenverfügung haben.»

Das könne die Angehörigen in eine unangenehme Situation bringen. Obwohl immer ein Behandlungsteam über lebensverlängernde Massnahmen entscheide, sei für einen Ehemann der Abschied leichter, wenn er den Willen seiner Frau kenne. «Wir müssen aufhören, den Tod zu verdrängen», sagt Högger, die für sich längst eine ausführliche Patientenverfügung verfasst hat. «Niemand weiss, wie viel Zeit ihm noch bleibt.»

Bis zur Pension will Saskia Högger nicht in der Pflege arbeiten. In der Schweiz verlassen viele Pflegende ihren Beruf wieder. Bild: Michel Canonica

In den letzten Tagen ging die Zahl der hospitalisierten Covid-Patienten im Kanton St. Gallen zurück.. Am Freitag wurden am Kantonsspital insgesamt 34 Coronakranke behandelt. Davon 13 auf einer Intensivstation. Alle 13 befinden sich im künstlichen Koma. Saskia Högger hofft, von ihnen irgendwann eine Postkarte zu erhalten.