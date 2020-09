«Pfadi isch eifach cool»: Die Sulgener Pfader befreien an ihrem Schnuppernachmittag Rapunzel aus einem Turm Am Samstag lud die Pfadi Buchenberg AachThurLand zu einem Schnuppernachmittag ein. Monika Wick 13.09.2020, 17.20 Uhr

Rapunzel ist auf dem Dach des Heims der Pfadi Buchenberg und kann nur mit Hilfe der spielenden Kinder befreit werden. Bild: Monika Wick

Rapunzel sitzt auf ihrem Turm und jammert herzerweichend. «Ich will abe zu eu und mit eu spiele», ruft sie mehrmals. Als ein Helikopter über ihrem Turm kreist, fleht sie sogar ihn an, sie zu retten. Doch alles hilft nichts, Rapunzel sitzt in ihrem Turm fest. Ihre letzte Hoffnung sind die Kinder, die unterhalb des Turms spielen. Sie sollen helfen, den Schlüssel zum Turm zu finden, um Rapunzel zu befreien.