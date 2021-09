Urs Schneider (63) wohnt in Bissegg TG. Er hat in den letzten 25 Jahren viele Abstimmungen für den Schweizer Bauernverband geleitet – und fast alle gewonnen. Daneben hat er Grossprojekte verantwortet wie den Auftritt der Land- und Ernährungswirtschaft an der Expo Milano 2015, den Auftritt der Schweiz an der Internationalen Grünen Woche Berlin 2008 oder das Eidgenössische Schwingfest Frauenfeld 2010 als OK-Präsident. Dem SBV gelang es zwischen 2005 und 2010 unter seiner Verantwortung, Michael Schumacher, Michelle Hunziker, Köbi Kuhn und andere Promis zu gewinnen, im Edelweisshemd für die Landwirtschaft zu werben. (da.)