PERSPEKTIVEN FÜR JUGENDLICHE IHK-Direktor Markus Bänziger: «Die Jungen bezahlen dreifach» Nach den Krawallen in St.Gallen: Ist die Lockerung von Coronamassnahmen ein Ansatz, um Druck von den Jugendlichen zu nehmen? Regula Weik, Christoph Zweili, Hans Suter, David Scarano 13.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jugendliche treiben Sport im Rahmen eines Jugendarbeitsprojekts in Weinfelden.

Bild: Benjamin Manser

Sind die Jugendlichen die grossen Verlierer der nationalen «Hochsicherheitsstrategie» bei der Bewältigung der Pandemie? Welche konkreten Lockerungen würden den Jugendlichen helfen, welche Angebote Druck von ihnen nehmen?

Markus Bänziger, Direktor der Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell. Bild: PD

«Die Jungen bezahlen gleich dreifach», sagt Markus Bänziger, Direktor der Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell. «Heute sind sie in ihrer schulischen, beruflichen und individuellen Freiheit und Entwicklung stark eingeschränkt. Morgen können es grössere Hürden bei Lehrstellensuche, Berufseintritt oder Jobwechsel sein. Und übermorgen werden die Jungen die jetzt massiv gesprochenen Unterstützungen von Bund und Kantonen zu finanzieren haben.» Diese Situation sei sehr ernst zu nehmen. Auch hier gelte: «Es braucht Perspektiven und Anreize», so Bänziger. Mit der Testoffensive, dem Impffortschritt und den Schutzkonzepten müsse beispielsweise eine Rückkehr zu Präsenzunterricht auf allen Stufen möglich sein.

Felix Keller, Geschäftsführer des St.Galler Gewerbeverbands. Bild: PD

«Die Jugendlichen wissen nicht, wie und wann eine Rückkehr in die Normalität möglich ist», sagt Felix Keller, Geschäftsführer des St.Galler Gewerbeverbands. Mit Blick auf die Jugendkrawalle in der Stadt sagt er:

«Gewalt ist keine Lösung und wir verurteilen diese auf das Schärfste. Aber der Bundesrat muss die Not und das Unverständnis der Jugendlichen ernst nehmen.»

Weshalb Fachhochschulen und Universitäten noch immer im Fernunterricht verharren, sei unverständlich.

«Es braucht dringend wieder Normalität.»

Sollten auch Discos sofort wieder geöffnet werden? Keller zögert, es sei dort wohl eher schwierig, die nötige Distanz einzuhalten. Denn: «Die Schutzmassnahmen braucht es noch immer und wohl auch noch länger.»

Monika Dammann, Schulsozialarbeiterin in Appenzell Innerrhoden. Bild: PD

Seit Frühlingsbeginn würden sich die Jugendlichen zwar wieder vermehrt in Grüppchen im Freien treffen, stellt Monika Dammann, Schulsozialarbeiterin in Appenzell Innerrhoden, fest. Die Stimmung sei jedoch stets friedlich. Der Coronafrust der Jugendlichen entlade sich höchstens als verbale Rebellion in der Schule oder im Freundeskreis. Dammann schätzt die Lage denn auch nicht als akut ein. «In Innerrhoden hält sich momentan alles im Rahmen.» Sie befürchtet nicht, dass es auch zu gewaltsamen Ausschreitungen oder zu Sachbeschädigungen wie im Kanton St.Gallen kommen könnte.

Doch: Sie sehe in ihrem Beruf nur die Spitze des Eisberges. «Es gibt viele Jugendliche, die an den sozialen Folgen der Pandemie leiden», sagt Dammann. Meist seien dies gerade jene Jugendlichen, die auch schon vor Corona weder in Vereinen aktiv noch sozial sonderlich gut integriert gewesen seien. Die Gefahr der Vereinsamung in Zeiten der Pandemie sei nicht zu unterschätzen.

Unbeantwortet blieben Fragen zum Coronafrust und zu konkreten Massnahmen oder Lockerungen für Jugendliche bei der Ausserrhoder Verwaltung. Hätte die Gesellschaft früher über die sozialen Aspekte der Pandemie reden sollen? Was können die Kantone tun, um den Druck von den Jugendlichen zu nehmen? Auch im Thurgau ist man mit solchen Fragen überfordert – denn Antworten gibt es keine.

Bruno Damann, Regierungspräsident Kanton St.Gallen. Bild: Benjamin Manser

Der St.Galler Regierungspräsident Bruno Damann verweist auf «den immer akzentuiert geäusserten Unmut der jungen Generation in Bezug auf die geltenden Coronamassnahmen». Dieser sei ernst zu nehmen. Der St.Galler Justizdirektor und Präsident der kantonalen Justizdirektoren, Fredy Fässler, hatte in der Samstagsrundschau von Radio SRF festgehalten:

«Wir haben die jungen Leute tatsächlich etwas vergessen.»

Damann beruft sich nun erneut auf Fässler: «Junge Menschen sollten künftig in Entscheidungsfindungen stärker einbezogen werden.» Dann spielt er den Ball weiter:

«Da die aktuellen Massnahmen auf Bundesebene definiert werden, sollte ein solcher Einbezug vor allem auch auf Bundesebene erfolgen.»

Fredy Fässler, St.Galler Regierungsrat und oberster Polizeichef. Bild: Benjamin Manser

Der Kanton St.Gallen selber habe sich wiederholt dafür ausgesprochen, dass Lockerungsschritte unternommen würden, die vor allem Jugendlichen zugutekämen. Das gelte namentlich für die Wiedereinführung des Präsenzunterrichts auf Tertiärstufe sowie Lockerungen im Sportbereich. «Zudem sind die Jugenddienste in den Gemeinden aufgefordert, im Rahmen der geltenden Regeln mit den Jugendlichen Lösungen zu suchen, welche entlastend wirken können.»